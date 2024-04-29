Dolara karşı TL’yi önerdi! Citi: TCMB temkinli duruşunu sürdürmeye hazır

"TCMB TEMKLİNLİ DURUŞUNU SÜRDÜRMEYE HAZIR"

Aralarında Luis Costa'nın da yer aldığı Citi stratejistleri, "Seçimlerin artık ufukta görünmediği bir dönemde TCMB yurt içi parasal koşulların daha da sıkılaştırılması için mücadele ederek temkinli duruşunu sürdürmeye hazır" değerlendirmesinde bulundu.