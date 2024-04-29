Giriş Tarihi: 29.04.2024 16:44
Güncelleme Tarihi: 29.04.2024
16:44
Dolara karşı TL'yi önerdi! Citi: TCMB temkinli duruşunu sürdürmeye hazır
Uluslararası dev finans kuruluşu Citi, dolara karşı TL'de uzun pozisyon tavsiyesinde bulundu. Uzun pozisyon herhangi finansal bir aracın ilerleyen tarihlerde değerinin artacağını düşünülerek satın alınmasını ifade ediyor. Citi ayrıca TCMB'nin yurt içi parasal koşulların daha da sıkılaştırılması için mücadele ederek temkinli duruşunu sürdürmeye hazır olduğunu öngördü.