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Haberler Fotohaber Dolara karşı TL'yi önerdi! Citi: TCMB temkinli duruşunu sürdürmeye hazır
Giriş Tarihi: 29.04.2024 16:44 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 16:44

Dolara karşı TL'yi önerdi! Citi: TCMB temkinli duruşunu sürdürmeye hazır

Uluslararası dev finans kuruluşu Citi, dolara karşı TL'de uzun pozisyon tavsiyesinde bulundu. Uzun pozisyon herhangi finansal bir aracın ilerleyen tarihlerde değerinin artacağını düşünülerek satın alınmasını ifade ediyor. Citi ayrıca TCMB'nin yurt içi parasal koşulların daha da sıkılaştırılması için mücadele ederek temkinli duruşunu sürdürmeye hazır olduğunu öngördü.

Dolara karşı TL’yi önerdi! Citi: TCMB temkinli duruşunu sürdürmeye hazır

Citi stratejistleri, önümüzdeki birkaç ayda sermaye akışı çekeceği görüşüyle 6 aylık forward işlemleri üzerinden Türk lirasında dolara karşı uzun pozisyon alınmasını önerdi.

Dolara karşı TL’yi önerdi! Citi: TCMB temkinli duruşunu sürdürmeye hazır

"TCMB TEMKLİNLİ DURUŞUNU SÜRDÜRMEYE HAZIR"

Aralarında Luis Costa'nın da yer aldığı Citi stratejistleri, "Seçimlerin artık ufukta görünmediği bir dönemde TCMB yurt içi parasal koşulların daha da sıkılaştırılması için mücadele ederek temkinli duruşunu sürdürmeye hazır" değerlendirmesinde bulundu.

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Dolara karşı TL’yi önerdi! Citi: TCMB temkinli duruşunu sürdürmeye hazır

Yetkililerin aynı zamanda yurt içi para akışını Döviz mevduatlarından uzaklaştırmak için kademeli bir çabaya da odaklandığı belirtti.

Dolara karşı TL’yi önerdi! Citi: TCMB temkinli duruşunu sürdürmeye hazır

Merkez Bankası'nın şu an için politika faizlerini doğrudan artırmak yerine makro ihtiyati tedbirlere daha fazla odaklanabileceği belirtilerek "Ancak tüketici enflasyonunun Mayıs/Haziran aylarında zirveye ulaştığı dönemde daha fazla faiz artışı ihtimalini tamamen göz ardı etmiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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