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Haberler Fotohaber Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 300 milyon avro değerinde kredi!
Giriş Tarihi: 16.05.2024 14:53 Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 14:53

Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 300 milyon avro değerinde kredi!

Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye kredi verildi. 300 milyon avro tutarında kredi temin edildi.

AA
Dünya Bankası’ndan Türkiye’ye 300 milyon avro değerinde kredi!

Dünya Bankası kuruluşu IBRD, Türkiye'ye 300 milyo avro değerinde kredi verdi.

Dünya Bankası’ndan Türkiye’ye 300 milyon avro değerinde kredi!

TÜRKİYE'YE 300 MİLYON AVRO DEĞERİNDE KREDİ!

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Dünya Bankası kuruluşu olan Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası'ndan (IBRD) 300 milyon avro tutarında kredi temin etti.

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Dünya Bankası’ndan Türkiye’ye 300 milyon avro değerinde kredi!

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Bankamız dağıtık güneş enerjisi ve batarya enerji depolama sistemleri projelerinin finansmanı için IBRD'den 300 milyon avro ve Temiz Teknoloji Fonu'ndan (CTF) 15 milyon dolar kredi, Dünya Bankası ve Enerji Sektör Yönetimi Yardım Programı'ndan (ESMAP) 1,5 milyon dolar hibe sağlamıştır." denildi.

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