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Giriş Tarihi: 18.02.2024 15:48 Güncelleme Tarihi: 18.02.2024 16:54

Dünya Putin'in bu sözlerini konuşuyor! 'En güvenilir ortak Türkiye'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye açıklaması dikkat çekti. Avrupa'ya sert çıkış yapan Putin, "Sürekli Rusya'nın enerji kaynağı vermediğini, kısıtladığını söylediler. Biz hiçbir şeyi kısıtlamıyoruz, her şeyi veriyoruz. En güvenilir ortak da Türkler oldu. Avrupa'yı eleştiren Putin TürkAkım'ı örnek göstererek sevkiyatların sorunsuz şekilde devam ettiğini belirtti.

AA
Dünya Putin’in bu sözlerini konuşuyor! ’En güvenilir ortak Türkiye’

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa'nın ekonomide geri dönüşü olmayan yola girdiğini belirterek, "Sürekli Rusya'nın (enerji kaynağı) vermediğini, kısıtladığını söylediler. Biz hiçbir şeyi kısıtlamıyoruz, her şeyi veriyoruz. En güvenilir ortak da Türkler oldu. İşte, TürkAkım üzerinden sevkiyat yapılıyor." dedi.

Dünya Putin’in bu sözlerini konuşuyor! ’En güvenilir ortak Türkiye’

Putin, Rus devlet kanalı Rossiya-1'a verdiği mülakatta, Ukrayna savaşı ve enerji sektöründeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya-Ukrayna Savaşı'na değinen Putin, Ukrayna meselesine ilişkin yapılan Minsk anlaşmalarının uygulanmadığını ve bu nedenle "özel askeri operasyonu" başlattıklarını söyledi.

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Dünya Putin’in bu sözlerini konuşuyor! ’En güvenilir ortak Türkiye’

Putin, "Barış yöntemlerinden askeri yöntemlere geçiş yaptık ancak yine de çatışmaları barış yoluyla sonlandırmaya çalıştık. İstanbul'da (Ukrayna ile) barış anlaşmasının hususları konusunda mutabakata vardık. Arahamia (Ukraynalı müzakereci) doğru söyledi. Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson üzerinden sergilenen Batı'nın tutumu farklı olsaydı, savaş daha 1,5 yıl önce biterdi ancak onlar bunu istemedi. Bugün istiyorlar mı bilemiyorum. Biz diyaloğa açıyız." ifadesini kullandı.

Dünya Putin’in bu sözlerini konuşuyor! ’En güvenilir ortak Türkiye’

Eski Fox News sunucusu Tucker Carlson'a verdiği röportajla ilgili konuşan Putin, "Bizim ve yurt dışındaki izleyicilerin, Ukrayna'da olup biten her şeyin ülkemiz için ne kadar hassas ve önemli olduğunu, düşünce şeklimizi, devletimizi anlamaları önemli. Onlar için bu taktiksel konumlarına yönelik bir gelişmeyken, bizim için bu bir kader, bir ölüm kalım meselesi." diye konuştu.

Dünya Putin’in bu sözlerini konuşuyor! ’En güvenilir ortak Türkiye’

AVRUPA VE RUSYA'NIN ENERJİ SEKTÖRÜNDE DÖNÜŞÜM

Enerji alanındaki gelişmeleri de değerlendiren Putin, Batılı ülkelerin Rus gazı almayı bırakarak Rus ekonomisine kalıcı zarar vermeyi hedeflediğini söyledi.

Ancak sürecin bunun aksine geliştiğini anlatan Putin, "Geri dönüşü olmayan sürece giren onlar olmaya başladı. (Avrupa'daki) İmalat sanayi, ABD dahil, daha uygun koşulların yaratıldığı ve enerji kaynaklarının daha ucuz olduğu diğer ülkelere kayıyor. Çünkü doğal gazı sıvılaştırmaları, sonra okyanusa göndermeleri ve sonra yeniden gaz haline getirmeleri gerekiyor. Bütün bunlar ek maliyet ortaya çıkarıyor." şeklinde konuştu.

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