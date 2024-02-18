Giriş Tarihi: 18.02.2024 15:48
Güncelleme Tarihi: 18.02.2024
16:54
Dünya Putin'in bu sözlerini konuşuyor! 'En güvenilir ortak Türkiye'
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye açıklaması dikkat çekti. Avrupa'ya sert çıkış yapan Putin, "Sürekli Rusya'nın enerji kaynağı vermediğini, kısıtladığını söylediler. Biz hiçbir şeyi kısıtlamıyoruz, her şeyi veriyoruz. En güvenilir ortak da Türkler oldu. Avrupa'yı eleştiren Putin TürkAkım'ı örnek göstererek sevkiyatların sorunsuz şekilde devam ettiğini belirtti.