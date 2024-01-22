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Giriş Tarihi: 22.01.2024 15:59 Güncelleme Tarihi: 22.01.2024 15:59

ECB çalışanları Lagarde'dan memnun değil

Avrupa Merkez Bankası (ECB) çalışanlarının yüzde 50,6'sı ECB Başkanı Christine Lagarde'ın 4 yıldaki performansı çok zayıf veya zayıf buluyor.

ECB çalışanları Lagarde’dan memnun değil

POLITICO tarafından görülen ve ECB çalışanları arasında yapılan bir sendika anketine katılanların çoğu, ECB'nin başına geçecek doğru kişi olduğunu düşünmediklerini söylerken, katılımcıların yüzde 50,6'sı sekiz yıllık görev süresinin ilk yarısındaki genel performansını "çok zayıf" ya da "zayıf" olarak değerlendirdi.

ECB çalışanları Lagarde’dan memnun değil

ECB ÇALIŞANLARININ YARISINDAN FAZLASI LAGARDE'IN YÖNETİMİNİ ZAYIF BULUYOR

Lagarde'nin aldığı not, selefleri Mario Draghi ve Jean-Claude Trichet'nin görev sürelerinin sonunda benzer anketlerde aldıkları parlak raporlarla tam bir tezat oluşturuyor. Her 10 kişiden biri Draghi'yi "çok zayıf" veya "zayıf" olarak değerlendirirken, yüzde 55'i performansını "çok iyi" veya "olağanüstü" olarak değerlendirmişti. Katılımcıların sadece yüzde 14,5'i Trichet'yi "çok zayıf" ya da "zayıf" olarak değerlendirmiştir.

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ECB çalışanları Lagarde’dan memnun değil

"BANKA ONUN İÇİN SİYASETE GERİ DÖNMEK İÇİN BİR SIÇRAMA TAHTASIYDI'

ECB'nin yaklaşık 4,500 personelinden 1,159'unun yanıtlarını içeren anketteki yorumlar, siyasete çok fazla girmesi ve ECB'yi merkez bankasının itibarına yardımcı olmayan kişisel gündemini artırmak için kullanması konusundaki yaygın mutsuzluğa işaret ediyor.

Bir çalışan "Mario Draghi ECB için oradaydı, ECB ise Christine Lagarde için orada gibi görünüyor" diye yazdı. Bazı katılımcılar Lagarde'nin bankayı siyasete geri dönmek için bir sıçrama tahtası olarak kullanmak istediğini öne sürdü.

ECB sözcüsü ise anketi kusurlu olarak nitelendirdi. Sözcü, "Başkan ve Yönetim Kurulu tamamen görevlerine odaklanmış durumdalar ve son yıllarda pandemi ve savaşlar gibi benzeri görülmemiş olaylara yanıt verecek politikalar uyguladılar" dedi.

Katılımcıların sadece yüzde 38'i Lagarde döneminde alınan para politikası kararlarını desteklerken, geri kalanı onaylamayanlar ve görüş belirtmeyenler arasında bölündü. Buna karşın Draghi görev süresinin sonunda yüzde 64 oranında onay almıştı.

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