ECB çalışanları Lagarde’dan memnun değil

"BANKA ONUN İÇİN SİYASETE GERİ DÖNMEK İÇİN BİR SIÇRAMA TAHTASIYDI'

ECB'nin yaklaşık 4,500 personelinden 1,159'unun yanıtlarını içeren anketteki yorumlar, siyasete çok fazla girmesi ve ECB'yi merkez bankasının itibarına yardımcı olmayan kişisel gündemini artırmak için kullanması konusundaki yaygın mutsuzluğa işaret ediyor.

Bir çalışan "Mario Draghi ECB için oradaydı, ECB ise Christine Lagarde için orada gibi görünüyor" diye yazdı. Bazı katılımcılar Lagarde'nin bankayı siyasete geri dönmek için bir sıçrama tahtası olarak kullanmak istediğini öne sürdü.

ECB sözcüsü ise anketi kusurlu olarak nitelendirdi. Sözcü, "Başkan ve Yönetim Kurulu tamamen görevlerine odaklanmış durumdalar ve son yıllarda pandemi ve savaşlar gibi benzeri görülmemiş olaylara yanıt verecek politikalar uyguladılar" dedi.

Katılımcıların sadece yüzde 38'i Lagarde döneminde alınan para politikası kararlarını desteklerken, geri kalanı onaylamayanlar ve görüş belirtmeyenler arasında bölündü. Buna karşın Draghi görev süresinin sonunda yüzde 64 oranında onay almıştı.