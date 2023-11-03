EKİM AYI ENFLASYON SON DAKİKA: TÜİK açıkladı! Aylık bazda düşüş devam ediyor

KONUT FİYATLARINDA YAVAŞLAMA SİNYALİ

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %25,98 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %94,12 ile lokanta ve oteller oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-0,18 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %13,73 ile giyim ve ayakkabı oldu.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,48, bir önceki yılın Aralık ayına göre %60,05, bir önceki yılın aynı ayına göre %67,61 ve on iki aylık ortalamalara göre %57,65 olarak gerçekleşti.