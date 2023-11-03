EKİM AYI ENFLASYON SON DAKİKA: TÜİK açıkladı! Aylık bazda düşüş devam ediyor

Son dakika haberi...Ekim ayı enflasyon oranı açıklandı. TÜFE enflasyon oranı, emekli ve memur zammı başta olmak üzere birçok kalemde gelirleri etkilediği için milyonların gündeminde yer alıyor. Bu nedenle 'Ekim ayı enflasyon rakamları belli oldu mu, TÜFE ne zaman, saat kaçta açıklanacak' sorusu gündemin en çok merak edilenleri arasında yer aldı. Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan'ın beklentilerine paralel enflasyonda aylık bazda düşüş sürüyor. Ekim ayı enflasyon oranı aylık bazda yüzde 3,43, yıllık bazda ise yüzde 61,36 olarak gerçekleşti.