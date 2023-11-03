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Haberler Fotohaber EKİM AYI ENFLASYON SON DAKİKA: TÜİK açıkladı! Aylık bazda düşüş devam ediyor
Giriş Tarihi: 03.11.2023 10:24 Güncelleme Tarihi: 03.11.2023 11:08

EKİM AYI ENFLASYON SON DAKİKA: TÜİK açıkladı! Aylık bazda düşüş devam ediyor

Son dakika haberi...Ekim ayı enflasyon oranı açıklandı. TÜFE enflasyon oranı, emekli ve memur zammı başta olmak üzere birçok kalemde gelirleri etkilediği için milyonların gündeminde yer alıyor. Bu nedenle 'Ekim ayı enflasyon rakamları belli oldu mu, TÜFE ne zaman, saat kaçta açıklanacak' sorusu gündemin en çok merak edilenleri arasında yer aldı. Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan'ın beklentilerine paralel enflasyonda aylık bazda düşüş sürüyor. Ekim ayı enflasyon oranı aylık bazda yüzde 3,43, yıllık bazda ise yüzde 61,36 olarak gerçekleşti.

EKİM AYI ENFLASYON SON DAKİKA: TÜİK açıkladı! Aylık bazda düşüş devam ediyor

Son dakika haberi...Ekim ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından saatler 10:00'u gösterdiğinde açıklandı. TÜİK'in TÜFE verilerini paylaşması sonrası 'Ekim ayı enflasyon oranı açıklandı mı, ne oldu' sorusu yanıt buldu. Buna göre enflasyon oranı Ekim ayında aylık bazda yüzde 3,43, yıllık bazda ise yüzde 61,36 olarak kayıtlara geçti.

EKİM AYI ENFLASYON SON DAKİKA: TÜİK açıkladı! Aylık bazda düşüş devam ediyor

KONUT FİYATLARINDA YAVAŞLAMA SİNYALİ

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %25,98 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %94,12 ile lokanta ve oteller oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-0,18 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %13,73 ile giyim ve ayakkabı oldu.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,48, bir önceki yılın Aralık ayına göre %60,05, bir önceki yılın aynı ayına göre %67,61 ve on iki aylık ortalamalara göre %57,65 olarak gerçekleşti.

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EKİM AYI ENFLASYON SON DAKİKA: TÜİK açıkladı! Aylık bazda düşüş devam ediyor

"İYİLEŞME SAĞLANANA KADAR TÜM ARAÇLARIMIZI KARARLILIKLA KULLANACAĞIZ"

Dün yılın son enflasyon raporu bilgilendirme toplantısında "Ekim ayı öncü göstergeleri de aylık enflasyondaki gerilemenin devam edeceğine işaret etmektedir. Parasal sıkılaştırma adımlarımızın birikimli etkileri ile enflasyonun ana eğilimini zayıflatmaya devam ederek, dezenflasyonu 2024 yılında tesis etmekte kararlıyız" diyen TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bir süredir yüksek ve oynak seyreden enflasyonu kontrol altına almanın uzun ve zorlu bir süreç olacağı bilinciyle enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar tüm araçlarımızı kararlılıkla kullanacağız.

EKİM AYI ENFLASYON SON DAKİKA: TÜİK açıkladı! Aylık bazda düşüş devam ediyor

"MAYIS AYINDAN SONRA DEZENFLASYON SÜRECİNE GİRECEĞİZ"

Aylık enflasyon patikasında kasım, ocak ve mayıs aylarında para politikasının etki alanı dışında kalan unsurlara bağlı olarak geçici yükselişler olacağını değerlendiriyoruz. Örneğin, kasım ayında doğal gaz tüketiminin artmasıyla birlikte, hanelerin, bedelsiz kullanım sınırını aşacağını öngörüyoruz. Bu durum, enflasyonda yukarı yönlü mekanik bir etki oluşturarak, aylık enflasyonun kasım ayında geçici olarak yükselmesine sebep olacaktır. 2024 yılı ocak ayında ise, asgari ücret ayarlaması, fiyatları zamana bağlı belirlenen hizmet kalemlerindeki gelişmelerin ve otomatik vergi güncellemelerinin devreye girmesini bekliyoruz.

2024 yılı mayıs ayında ise, doğal gaz kaynaklı baz etkileriyle yıllık enflasyonda tepe noktasının gerçekleşeceğini göreceğiz. 2024 yılının ikinci yarısında parasal sıkılaştırmanın birikimli etkilerinin de devreye girmesiyle güçlü ve sürekli bir dezenflasyon sürecinin başlayacağını öngörüyoruz."

EKİM AYI ENFLASYON SON DAKİKA: TÜİK açıkladı! Aylık bazda düşüş devam ediyor

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNLERİ GÜNCELLENDİ

"Dezenflasyon Mayıs 2024'ten sonra başlayacak. Ancak aylık enflasyonun ana eğiliminde yavaş yavaş bu gerilemeyi görmeye başladık. Henüz enflasyonun görünümünde 'belirgin bir iyileşme var' diyecek kadar bir süre geçmedi. Daha bunu söylemek için erken. Enflasyonda belirgin bir iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırmayı güçlendirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullanan TCMB Başkanı Erkan, enflasyonla mücadeledeki kararlılıklarına vurgu yaparak, yıl sonu enflasyon tahminlerini 2023 için yüzde 65, 2024 için yüzde 36 ve 2025 için de yüzde 14 olarak güncellediklerini açıkladı.

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