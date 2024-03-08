Ekmeğini 1000 metre yukarıda çalışarak kazanıyor! Çevresindekilerin tepkisine rağmen yılmadı

Her işte olduğu gibi mesleğinin zor yönlerinin bulunduğunu vurgulayan Biçer, şöyle devam etti:

"Her işin zorlukları kadar zevkli kısımları da var. İnsan bu işi de yaptıkça alışıyor. Bir kadın olarak bu işi yapmak benim için gurur verici. Bence kadınlar her mesleği yapabilir çünkü kadınların el becerisi daha yüksek erkeklere göre. Başarı olarak da daha ilerideyiz diye düşünüyorum. Sadece azim, umut etmek ve hedefine yürümek başarmak için yeterli. Bütün kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum, azmin elinden hiçbir şey kurtulamaz. Herkese tavsiye ediyorum, bıkıp usanmasınlar, içlerinden geldiği gibi ne yapmak istiyorlarsa yapsınlar."