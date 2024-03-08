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Haberler Fotohaber Ekmeğini 1000 metre yukarıda çalışarak kazanıyor! Çevresindekilerin tepkisine rağmen yılmadı
Giriş Tarihi: 08.03.2024 12:52 Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 12:52

Ekmeğini 1000 metre yukarıda çalışarak kazanıyor! Çevresindekilerin tepkisine rağmen yılmadı

1000 metreye kadar yüksekliklerde çalışan kule vinç operatörü Songül Biçer, cesaretiyle kadınlara örnek oluyor. Biçer,"Her işin zorlukları kadar zevkli kısımları da var. İnsan bu işi de yaptıkça alışıyor. Bir kadın olarak bu işi yapmak benim için gurur verici. Bence kadınlar her mesleği yapabilir çünkü kadınların el becerisi daha yüksek erkeklere göre" dedi.

AA
Ekmeğini 1000 metre yukarıda çalışarak kazanıyor! Çevresindekilerin tepkisine rağmen yılmadı

Kule vinç operatörü Songül Biçer, metrelerce yükseklikte çalışması ve cesaretiyle hemcinslerine örnek oluyor.

Ekmeğini 1000 metre yukarıda çalışarak kazanıyor! Çevresindekilerin tepkisine rağmen yılmadı

YAKLAŞIK 100 TON TAŞIMA KAPASİTELİ KULE VİNÇLERİ KULLANIYOR

Mesleğine yeni başlayan 50 yaşındaki Biçer, şantiyelerde, özellikle erkeklerin daha çok çalıştığı alanlarda, yaklaşık 100 ton taşıma kapasiteli kule vinçleri kullanıyor.

Büyük projelerde, ihtiyaca göre 1000 metreye kadar yüksekliklerde çalışan vinçlerin kadın operatörü Biçer, şirketin Bursa'daki şantiyesinde de zaman zaman görev alıyor.

İzmir'de yaşayan ancak ihtiyaç halinde Türkiye'nin farklı bölgelerindeki şantiyelerde de çalışan Biçer, komşusu olan Aynur Yurt'tan görüp başladığı mesleğinin riskli ve zor yanlarına aldırmıyor.

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Ekmeğini 1000 metre yukarıda çalışarak kazanıyor! Çevresindekilerin tepkisine rağmen yılmadı

Songül Biçer, daha önce başka sektörlerde çalıştığını, azmederek bu mesleğe yöneldiğini anlattı.

Metrelerce yükseklikte çalışmanın kendisini korkutmadığını belirten Biçer, planlı ve programlı şekilde mesleğini sürdürdüğünü aktardı.

Terzilik, işletmecilik gibi mesleklerin ardından seçtiği mesleğinin yakınlarını da şaşırttığını dile getiren Biçer, "Yan komşum, arkadaşımın tavsiyesi üzerine çeşitli denemeler yapınca bu işi becerebileceğimi düşündüm. Sonra da çalıştığım firmanın sahibi Süleyman beyle tanıştım ve onun destekleriyle eğitimlerimi aldım" dedi.

Ekmeğini 1000 metre yukarıda çalışarak kazanıyor! Çevresindekilerin tepkisine rağmen yılmadı

Her işte olduğu gibi mesleğinin zor yönlerinin bulunduğunu vurgulayan Biçer, şöyle devam etti:

"Her işin zorlukları kadar zevkli kısımları da var. İnsan bu işi de yaptıkça alışıyor. Bir kadın olarak bu işi yapmak benim için gurur verici. Bence kadınlar her mesleği yapabilir çünkü kadınların el becerisi daha yüksek erkeklere göre. Başarı olarak da daha ilerideyiz diye düşünüyorum. Sadece azim, umut etmek ve hedefine yürümek başarmak için yeterli. Bütün kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum, azmin elinden hiçbir şey kurtulamaz. Herkese tavsiye ediyorum, bıkıp usanmasınlar, içlerinden geldiği gibi ne yapmak istiyorlarsa yapsınlar."

Ekmeğini 1000 metre yukarıda çalışarak kazanıyor! Çevresindekilerin tepkisine rağmen yılmadı

ÇEVRESİNDEKİLERİN TEPKİSİNE RAĞMEN YILMADI

Biçer, çocuklarının ve yakınlarının bu mesleğe başlamasını şaşkınlıkla karşıladığını, "Başka iş bulamadın mı yapacak bir kadın olarak?", "Oralara mı çıkacaksın, korkmuyor musun?" gibi tepkiler aldığını ifade etti.

Riskli bir işte çalışmanın hoşuna gittiğini anlatan Biçer, "Bir oğlum bir kızım var, beni destekliyorlar şu anda. Bu yaşta zor olacağını söylediler ilk zamanlar ama şimdi arkamdalar. Ben başarmak istiyorum, helaliyle bu işi yapmak istiyorum." diye konuştu.

Dünyadaki bazı kule vinç markalarının Türkiye distribütörlüğünü de yapan firmanın sahibi Süleyman Sarı ise Türkiye'de ve dünyada kule vinçlere ve dolayısıyla operatörlerine olan talebin her geçen gün arttığını belirtti.

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