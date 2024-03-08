Giriş Tarihi: 08.03.2024 12:52
Güncelleme Tarihi: 08.03.2024
12:52
Ekmeğini 1000 metre yukarıda çalışarak kazanıyor! Çevresindekilerin tepkisine rağmen yılmadı
1000 metreye kadar yüksekliklerde çalışan kule vinç operatörü Songül Biçer, cesaretiyle kadınlara örnek oluyor. Biçer,"Her işin zorlukları kadar zevkli kısımları da var. İnsan bu işi de yaptıkça alışıyor. Bir kadın olarak bu işi yapmak benim için gurur verici. Bence kadınlar her mesleği yapabilir çünkü kadınların el becerisi daha yüksek erkeklere göre" dedi.