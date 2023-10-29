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Haberler Fotohaber Ekonomi yönetiminden Cumhuriyet'in 100. yılı mesajları
Giriş Tarihi: 29.10.2023 17:50 Güncelleme Tarihi: 29.10.2023 17:50

Ekonomi yönetiminden Cumhuriyet'in 100. yılı mesajları

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, X sosyal medya hesaplarından Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı.

Ekonomi yönetiminden Cumhuriyet’in 100. yılı mesajları

Türkiye'nin ekonomi yönetimi Cumhuriyet'in 100. yılına ilişkin kutlama mesajlarını sosyal medya hesaplarından yayımladı.

Ekonomi yönetiminden Cumhuriyet’in 100. yılı mesajları

"CUMHURİYETİMİZİN EŞSİZ IŞIĞI YOLUMUZU İLELEBET AYDINLATMAYA DEVAM EDECEKTİR"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, X sosyal medya platformu üzerinden Cumhuriyet'in 100. yılına ilişkin kutlama mesajlarını paylaştı.

Bakan Mehmet Şimşek, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılını kutlamak amacıyla bakanlık tarafından "nesillere armağan" olacak hatıra para basıldığını bildirerek, "Cumhuriyetimizin eşsiz ışığı yolumuzu ilelebet aydınlatmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

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Ekonomi yönetiminden Cumhuriyet’in 100. yılı mesajları

'CUMHURİYET'İ İLK GÜNKÜ HEYECAN VE GURURLA YAŞATMAK İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, paylaşımında Cumhuriyet'i ilk günkü heyecan ve gururla yaşatmak için yorulmadan çalışmaya devam edeceklerinin altını çizerek, "Cumhuriyetimizin 100. yılı ve Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomi yönetiminden Cumhuriyet’in 100. yılı mesajları

"SARSILMAZ BİR İRADEYLE YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümüne kavuşmanın gururu içinde olduklarını belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Şanlı tarihimize, büyük milletimize ve yüce devlet geleneğimize yakışır bir istikbalin inşası, hepimizin en temel görevlerinden birisidir. Siyasette, ekonomide, sanatta, kültürde ve ilimde, kısacası hayatın her alanında medeniyet değerlerimizi yüceltmek, tarihi ve milli sorumluluğumuzdur.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak Cumhuriyet'imizin 100. yılını idrak ettiğimiz bu anlamlı günde, başta çalışma hayatı olmak üzere doğrudan ya da dolaylı olarak temas ettiğimiz her bir sorumluluk alanımızı, sosyal devlet anlayışıyla ülkemizin Türkiye Yüzyılı vizyonuna yakışır, muasır medeniyetler seviyesinin de üzerinde bir konuma hep birlikte taşıyabilmek için gururla emekle özveriyle çalışmaya devam edeceğiz.

Bu kutlu yolda, Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün dünyaya unutulmaz bir tarihi miras bırakacağına inandığımız ikinci yüzyılının mimarı, dünyada ümitle bakan yüzünü bize çevirmiş tüm mazlum, hakkı yenmiş, hukuku çiğnenmişlerin haklı mücadelesinin şahsında tecessüm ettiği başkomutanımız, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, aziz milletimizin duası ve Allah'ın yardımıyla, sarsılmaz bir iradeyle yürümeye devam edeceğiz.

Türkiye'deki ve dünyadaki tüm vatandaşların Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ederim. Rabb'im yolumuzu ve bahtımızı açık etsin diyorum. Ülkemizin miladı olan bu özel gün vesilesiyle milletimize sağlık, huzur ve esenlik diliyorum. İstikbalimiz ve istiklalimiz uğruna canını feda eden aziz şehitlerimizin ruhları şad, Cumhuriyet'imizin 100'üncü yıldönümü kutlu olsun" dedi.

Ekonomi yönetiminden Cumhuriyet’in 100. yılı mesajları

"CUMHURİYET'İN İKİNCİ ASRINI TÜRKİYE YÜZYILI İLE TAÇLANDIRMAKTA KARARLIYIZ"

Uraloğlu, paylaşımında Cumhuriyet'in ikinci asrını Türkiye Yüzyılı ile taçlandırmakta kararlı olduklarını vurgulayarak, "Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve kahraman silah arkadaşlarını saygı ve minnetle yad ediyorum." değerlendirmesine yer verdi.

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