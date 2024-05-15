Enflasyon hazirandan itibaren düşecek! Uluslararası kuruluştan Türkiye yorumu: ’Yerli-yabancı yatırımcıların güveni iyileşiyor’

TÜRKİYE'NİN 5 YILLIK KREDİ RİSK PRİMİ SON 4 YILIN EN DÜŞÜĞÜNDE
EBRD Bölgesel Başekonomisti Selim, Türkiye'nin geçen hazirandan bu yana ekonomide ortodoks politikalara dönüşünün yerli ve uluslararası yatırımcılar arasında güvenin iyileşmesini sağladığını belirterek, "Buna birçok şekilde şahit olduk." ifadelerini kullandı.
Mayıs 2023'teki 700 baz puan olan Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk priminin (CDS ) 270 baz puan seviyesine gerilediğini anımsatan Refik, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Bu, Ocak 2020'den beri görülen en düşük seviye. Ayrıca, Fitch'in martta Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunu B'den B+'ya yükseltmesi, ardından bu ay S&P'nin not artırımına gitmesi ve Eylül 2023'ten bu yana tüm büyük derecelendirme kuruluşlarını görünümlerini yukarı yönlü revize etmesiyle Türkiye, 10 yılı aşkın bir sürenin ardından ilk kez büyük bir derecelendirme kuruluşundan not artırımı aldı. Piyasaların güvenini gösteren diğer işaretler ise 3 ila 5 kat arasında fazla talep gören ve ilk tahminlerin altında oranlarla gerçekleştirilen iki Eurobond ihracı ki bu da yatırımcıların güçlü ilgisini ve iştahını gösteriyor. 12 aylık kümülatif portföy akışı da, Eylül 2022'de 20,3 milyar dolarla en yüksek net çıkışa ulaştıktan sonra Mart 2024'te 14 milyar dolar net girişe dönüştü."
Selim, Türkiye'nin cari işlemler açığında da iyileşme kaydedildiğini ve kümülatif 12 aylık cari işlemler açığının Mayıs 2023'te 60 milyar dolara ulaştıktan sonra Aralık 2023'te 45,2 milyar dolar ve Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 4,1'ine, Mart 2024'te ise 31,2 milyar dolara gerilediğini söyledi.