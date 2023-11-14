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Haberler Fotohaber Ekos Teknoloji halka arz ne zaman, kaç lot verir? EKOS Ekos Teknoloji halka arz hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı?
Giriş Tarihi: 14.11.2023 14:44 Güncelleme Tarihi: 14.11.2023 14:44

Ekos Teknoloji halka arz ne zaman, kaç lot verir? EKOS Ekos Teknoloji halka arz hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı?

Ekos Teknoloji halka arz tarihleri takvimi araştırılıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş. halka arz talep toplama tarihleri, hisse fiyatı ve kodu belli oldu. Pay almayı düşünen yatırımcılar ise ''Ekos Teknoloji halka arz ne zaman, katılım endeksine uygun mu?'' sorularına yanıt aramaya koyuldu. Yapılan açıklamaya göre, şirketin halka arz büyüklüğü 766,2 Milyon TL, halka açıklık oranı ise yüzde 21,43 olacak. Peki, Ekos Teknoloji kaç lot verir, hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı? İşte, EKOS Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş talep toplama tarihleri, hisse fiyatı ve ayrıntılı bilgiler...

Ekos Teknoloji halka arz ne zaman, kaç lot verir? EKOS Ekos Teknoloji halka arz hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı?

Ekos Teknoloji halka arz tarihleri Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanmasının ardından belli olmuştu. Şirket 2 gün boyunca talep toplayacak olup EKOS hisse sembolü ile Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek. Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş. 60 milyon adet lot dağıtımı yapacak. Halka arzda aracı kurum Deniz Yatırım Menkul Kıtmetler A.Ş. olacak. Yatırım yapmak isteyenler harekete geçmiş durumda. Peki, Ekos Teknoloji halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var, katılım endeksine uygun mu? İşte, EKOS Ekos Teknoloji halka arz tarihleri, hisse fiyatı, kodu ve işlem göreceği bankalar ile ilgili ayrıntılı bilgiler…

Ekos Teknoloji halka arz ne zaman, kaç lot verir? EKOS Ekos Teknoloji halka arz hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı?

EKOS TEKNOLOJİ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ || EKOS TEKNOLOJİ HALKA ARZ NE ZAMAN?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Türkiye merkezli lider bir teknoloji ve hizmet sağlayıcısı olan Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş. halka arzına onay verdi.

Yayınlanan takvime göre, Ekos Teknoloji halka arzı için talep toplama işlemleri 15-16 Kasım 2023 tarihlerinde başlayacak.

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Ekos Teknoloji halka arz ne zaman, kaç lot verir? EKOS Ekos Teknoloji halka arz hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı?

EKOS TEKNOLOJİ HİSSE FİYATI NE KADAR?

Şirketin halka arzında, 1 TL nominal değerli paylar 12,77 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak ve eşit dağıtım yöntemiyle dağıtılacak.

Hisselere fazla talep gelmesi halinde ise ek pay satışı yapılmayacak.

Ekos Teknoloji halka arz ne zaman, kaç lot verir? EKOS Ekos Teknoloji halka arz hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı?

EKOS TEKNOLOJİ HİSSE KODU NE?

Ekos Teknoloji, "EKOS" Bist koduyla Yıldız Pazar'da işlem görecek.

Şirket, halka arz süreciyle sermayesini 60.000.000 TL yükselterek, 280.000.000 TL'ye çıkaracak.

Ekos Teknoloji halka arz ne zaman, kaç lot verir? EKOS Ekos Teknoloji halka arz hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı?

EKOS TEKNOLOJİ KAÇ LOT VERİR?

Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş. 60 milyon adet lot dağıtımı yapacak.

Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası)

- 2.1 Milyon katılım ~ 29 Lot (370 TL).

- 2.5 Milyon katılım ~ 24 Lot (306 TL).

- 2.9 Milyon katılım ~ 21 Lot (268 TL).

- 3.3 Milyon katılım ~ 19 Lot (242 TL).

- 3.7 Milyon katılım ~ 17 Lot (217 TL).

- 4.1 Milyon katılım ~ 15 Lot (191 TL).

- 4.5 Milyon katılım ~ 14 Lot (178 TL).

- 4.9 Milyon katılım ~ 13 Lot (166 TL).

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