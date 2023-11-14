Giriş Tarihi: 14.11.2023 14:44 Güncelleme Tarihi: 14.11.2023 14:44

Ekos Teknoloji halka arz ne zaman, kaç lot verir? EKOS Ekos Teknoloji halka arz hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı?

Ekos Teknoloji halka arz tarihleri takvimi araştırılıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş. halka arz talep toplama tarihleri, hisse fiyatı ve kodu belli oldu. Pay almayı düşünen yatırımcılar ise ''Ekos Teknoloji halka arz ne zaman, katılım endeksine uygun mu?'' sorularına yanıt aramaya koyuldu. Yapılan açıklamaya göre, şirketin halka arz büyüklüğü 766,2 Milyon TL, halka açıklık oranı ise yüzde 21,43 olacak. Peki, Ekos Teknoloji kaç lot verir, hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı? İşte, EKOS Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş talep toplama tarihleri, hisse fiyatı ve ayrıntılı bilgiler...