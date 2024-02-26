Giriş Tarihi: 26.02.2024 15:24
Güncelleme Tarihi: 26.02.2024
15:24
EMEKLİ BANKA PROMOSYONU TUTARLARI 2024: 15 bin TL'yi buldu! Emekli banka promosyonu ne kadar, kaç TL, en yüksek hangi banka veriyor?
Emekli promosyonu tutarları 2024 Şubat ayı için sorgulanıyor. Emekli maaşı zammı sonrası kampanyalar güncellendi. Bazı bankaların promosyon tutarları 15 bin TL'ye ulaştı. Bu noktada milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi en yüksek emekli promosyonu veren bankalar araştırmasına çıktı. Bilindiği üzere emekliler, maaşlarını taşımaları karşılığında bankalardan promosyon alabiliyor. Peki; emekli promosyonu ne kadar, en yüksek hangi banka veriyor? İşte, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti ve diğer bankaların emekli promosyon kampanyaları...