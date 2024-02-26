EMEKLİ BANKA PROMOSYONU TUTARLARI 2024: 15 bin TL’yi buldu! Emekli banka promosyonu ne kadar, kaç TL, en yüksek hangi banka veriyor?

Emekli promosyonu tutarları 2024 Şubat listesi gündemdeki yerini koruyor. Yılını ilk yarısında geçerli olacak emekli zammı yüzde 49,25 olarak belirlendi. Aylıklara uygulanan artış sonrası müşteri kapmak isteyen bankalar da harekete geçti. Emeklilere verilen banka promosyonları güncellendi. En yüksek tutar 15 bin TL'ye ulaştı. Emekli olmaya hak kazanan ya da maaş aldıkları banka ile anlaşması biten emekliler, maaşlarını farklı bir bankaya taşıyarak daha yüksek promosyon alabilecek. Peki, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Akbank, Garanti, Yapı Kredi, Halkbank emekli promosyonu ne kadar, hangi banka ne kadar veriyor? İşte, en yüksek emekli promosyon veren bankalar listesi.