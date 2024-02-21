EMEKLİ BANKA PROMOSYONU TUTARLARI 2024 LİSTESİ || Emekli banka promosyonu ne kadar, kaç TL, en yüksek hangi banka veriyor?

Emekli banka promosyonu tutarları 2024 Şubat listesi milyonlarca emeklinin radarında yer alıyor. Ocak-Haziran döneminde geçerli olacak emekli zammı yüzde 49,25 olarak belirlendi. Emekli maaşlarının artış yaşamasıyla bankalar da harekete geçti. Emeklilere verilen banka promosyonları da güncellendi. Son artışla beraber en yüksek tutar 15 bin TL'ye ulaştı. Emekli olmaya hak kazanan ya da maaş aldıkları banka ile anlaşması biten emekliler, maaşlarını farklı bir bankaya taşıyarak promosyon alabilecek. Peki, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Akbank, Garanti, Yapı Kredi, HalkBank emekli promosyonu ne kadar, hangi banka ne kadar veriyor? İşte, en yüksek emekli promosyon veren bankalar listesi.