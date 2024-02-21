Giriş Tarihi: 21.02.2024 17:19
Güncelleme Tarihi: 21.02.2024
17:19
EMEKLİ BANKA PROMOSYONU TUTARLARI 2024 LİSTESİ || Emekli banka promosyonu ne kadar, kaç TL, en yüksek hangi banka veriyor?
Emekli banka promosyonu tutarları 2024 Şubat ayı için gündemdeki yerini aldı. Emekli maaşı zammı sonrası bankaların promosyon tutarları da güncelleniyor. Bu kapsamda milyonlarca emekli, en yüksek emekli promosyonu veren bankalar araştırması yapıyor. Bilindiği üzere gerekli şartları sağlayarak emekli olmaya hak kazananlar ya da banka anlaşması sona eren emekliler, maaşlarını taşımaları karşılığında bankalardan promosyon alabiliyor. Peki; emekli banka promosyonu ne kadar, en yüksek hangi banka veriyor? İşte, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti ve diğer bankaların kampanyaları...