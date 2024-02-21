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Haberler Fotohaber EMEKLİ BANKA PROMOSYONU TUTARLARI 2024 LİSTESİ || Emekli banka promosyonu ne kadar, kaç TL, en yüksek hangi banka veriyor?
Giriş Tarihi: 21.02.2024 17:19 Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 17:19

EMEKLİ BANKA PROMOSYONU TUTARLARI 2024 LİSTESİ || Emekli banka promosyonu ne kadar, kaç TL, en yüksek hangi banka veriyor?

Emekli banka promosyonu tutarları 2024 Şubat ayı için gündemdeki yerini aldı. Emekli maaşı zammı sonrası bankaların promosyon tutarları da güncelleniyor. Bu kapsamda milyonlarca emekli, en yüksek emekli promosyonu veren bankalar araştırması yapıyor. Bilindiği üzere gerekli şartları sağlayarak emekli olmaya hak kazananlar ya da banka anlaşması sona eren emekliler, maaşlarını taşımaları karşılığında bankalardan promosyon alabiliyor. Peki; emekli banka promosyonu ne kadar, en yüksek hangi banka veriyor? İşte, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti ve diğer bankaların kampanyaları...

EMEKLİ BANKA PROMOSYONU TUTARLARI 2024 LİSTESİ || Emekli banka promosyonu ne kadar, kaç TL, en yüksek hangi banka veriyor?

Emekli banka promosyonu tutarları 2024 Şubat listesi milyonlarca emeklinin radarında yer alıyor. Ocak-Haziran döneminde geçerli olacak emekli zammı yüzde 49,25 olarak belirlendi. Emekli maaşlarının artış yaşamasıyla bankalar da harekete geçti. Emeklilere verilen banka promosyonları da güncellendi. Son artışla beraber en yüksek tutar 15 bin TL'ye ulaştı. Emekli olmaya hak kazanan ya da maaş aldıkları banka ile anlaşması biten emekliler, maaşlarını farklı bir bankaya taşıyarak promosyon alabilecek. Peki, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Akbank, Garanti, Yapı Kredi, HalkBank emekli promosyonu ne kadar, hangi banka ne kadar veriyor? İşte, en yüksek emekli promosyon veren bankalar listesi.

EMEKLİ BANKA PROMOSYONU TUTARLARI 2024 LİSTESİ || Emekli banka promosyonu ne kadar, kaç TL, en yüksek hangi banka veriyor?

EMEKLİ BANKA PROMOSYONU NASIL ALINIR?

Emekliler emekli maaşlarını istedikleri bankadan alabiliyorlar. Banka da maaşını kendisinden çekmeyi taahhüt eden emeklilere emekli maaşı tutarına göre promosyon veriyor.

Maaşlarını taşımak isteyenler bankaya bildirim yapmak zorunda. Bildirim banka şubelerinden veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Taahhüt süresi dolmadan da banka değişikliği yapılabiliyor. Ancak mevcut bankada kalınan sürenin promosyonu emeklide kalıyor, kalanını ise iade ediliyor.

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EMEKLİ BANKA PROMOSYONU TUTARLARI 2024 LİSTESİ || Emekli banka promosyonu ne kadar, kaç TL, en yüksek hangi banka veriyor?

HALKBANK

Maaşını 3 yıl boyunca Bankamız aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.

01.11.2022 tarihinden itibaren geçerli olan promosyon tutarları ise şöyle:

3.500 TL altı 3.000 TL
3.500 - 7.499 TL 3.500 TL
7.500 - 9.999 TL 4.500 TL
10.000 TL ve üzeri 5.000 TL

EMEKLİ BANKA PROMOSYONU TUTARLARI 2024 LİSTESİ || Emekli banka promosyonu ne kadar, kaç TL, en yüksek hangi banka veriyor?

VAKIFBANK

Bankadan açıklanan emekli maaş promosyon tablosu şu şekilde:

1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı;
3.500.-TL ye (3.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 3.000.- TL,
3.500 - 7.500.-TL (7.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 3.500.- TL,
7.500 – 10.000.-TL (10.000.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 4.500.- TL,
10.000.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 5.000.- TL
3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.

EMEKLİ BANKA PROMOSYONU TUTARLARI 2024 LİSTESİ || Emekli banka promosyonu ne kadar, kaç TL, en yüksek hangi banka veriyor?

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası'nın emeklilere maaşa göre verdiği promosyon miktarları ise şöyle:

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize Bankamızca;

3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,
3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,
7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,
10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere,
3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

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