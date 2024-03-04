EMEKLİ BANKA PROMOSYONU TUTARLARI 2024 || Emekli banka promosyonu ne kadar, kaç TL, en yüksek hangi banka veriyor?

Giriş Tarihi: 04.03.2024 15:07
Güncelleme Tarihi: 04.03.2024
15:07
Emekli banka promosyonu tutarları 2024 Mart ayı için araştırılıyor. Emekli maaşı zammı belli olur olmaz bankalar harekete geçti ve promosyon tutarları güncellendi. Mart ayı itibarıyla banka anlaşması sona eren emekliler, maaşlarını taşımaya karar verdikleri bankanın belirlediği tutarda promosyon almaya hak kazanacak. Bu noktada ise en yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesi için araştırmalar hız kazandı. Peki; emekli banka promosyonu ne kadar, en yüksek hangi banka veriyor? İşte, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti ve diğer bankaların kampanyaları...