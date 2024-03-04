EMEKLİ BANKA PROMOSYONU TUTARLARI 2024 || Emekli banka promosyonu ne kadar, kaç TL, en yüksek hangi banka veriyor?

Emekli banka promosyonu tutarları 2024 Mart listesi yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Yüzde 49,25 olarak belirlenen emekli zammı sonrası bankalar düğmeye bastı. Emeklilere verilen banka promosyonları da artış yaşadı. En yüksek tutarın 15 bin TL'ye ulaşmasının ardından ''Ziraat Bankası, Vakıfbank, Akbank, Garanti, Yapı Kredi, HalkBank emekli promosyonu ne kadar, hangi banka ne kadar veriyor?'' sorusu gündemdeki yerini aldı. Emekli olmaya hak kazanan ya da maaş aldıkları banka ile anlaşması biten emekliler, maaşlarını farklı bir bankaya taşıyarak promosyon alabilecek. İşte, en yüksek emekli promosyon veren bankalar listesi.