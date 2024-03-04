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Haberler Fotohaber EMEKLİ BANKA PROMOSYONU TUTARLARI 2024 || Emekli banka promosyonu ne kadar, kaç TL, en yüksek hangi banka veriyor?
Giriş Tarihi: 04.03.2024 15:07 Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 15:07

EMEKLİ BANKA PROMOSYONU TUTARLARI 2024 || Emekli banka promosyonu ne kadar, kaç TL, en yüksek hangi banka veriyor?

Emekli banka promosyonu tutarları 2024 Mart ayı için araştırılıyor. Emekli maaşı zammı belli olur olmaz bankalar harekete geçti ve promosyon tutarları güncellendi. Mart ayı itibarıyla banka anlaşması sona eren emekliler, maaşlarını taşımaya karar verdikleri bankanın belirlediği tutarda promosyon almaya hak kazanacak. Bu noktada ise en yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesi için araştırmalar hız kazandı. Peki; emekli banka promosyonu ne kadar, en yüksek hangi banka veriyor? İşte, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti ve diğer bankaların kampanyaları...

EMEKLİ BANKA PROMOSYONU TUTARLARI 2024 || Emekli banka promosyonu ne kadar, kaç TL, en yüksek hangi banka veriyor?

Emekli banka promosyonu tutarları 2024 Mart listesi yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Yüzde 49,25 olarak belirlenen emekli zammı sonrası bankalar düğmeye bastı. Emeklilere verilen banka promosyonları da artış yaşadı. En yüksek tutarın 15 bin TL'ye ulaşmasının ardından ''Ziraat Bankası, Vakıfbank, Akbank, Garanti, Yapı Kredi, HalkBank emekli promosyonu ne kadar, hangi banka ne kadar veriyor?'' sorusu gündemdeki yerini aldı. Emekli olmaya hak kazanan ya da maaş aldıkları banka ile anlaşması biten emekliler, maaşlarını farklı bir bankaya taşıyarak promosyon alabilecek. İşte, en yüksek emekli promosyon veren bankalar listesi.

EMEKLİ BANKA PROMOSYONU TUTARLARI 2024 || Emekli banka promosyonu ne kadar, kaç TL, en yüksek hangi banka veriyor?

EMEKLİ BANKA PROMOSYONU NASIL ALINIR?

Emekliler emekli maaşlarını istedikleri bankadan alabiliyorlar. Banka da maaşını kendisinden çekmeyi taahhüt eden emeklilere emekli maaşı tutarına göre promosyon veriyor.

Maaşlarını taşımak isteyenler, banka şubelerinden veya e-Devlet üzerinden bildirimde bulunuyor. Taahhüt süresi dolmadan da banka değişikliği yapılabiliyor.

Ancak mevcut bankada kalınan sürenin promosyonu emeklide kalıyor, kalanı ise iade ediliyor.

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EMEKLİ BANKA PROMOSYONU TUTARLARI 2024 || Emekli banka promosyonu ne kadar, kaç TL, en yüksek hangi banka veriyor?

EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI GÜNCELLENDİ!

Emekli maaşlarına yapılan Ocak zammı sonrası bankalar müşteri kapmak için adeta yarışa girdi.

Bu kapsamda kampanyalar güncellendi, banka promosyonları yükseldi.

İşte, 2024 Şubat Ziraat, Akbank, Garanti, Denizbank, ING, Yapı Kredi, Vakıfbank, Türkiye Finans ve diğer bankaların emekli promosyon ödemeleri...

EMEKLİ BANKA PROMOSYONU TUTARLARI 2024 || Emekli banka promosyonu ne kadar, kaç TL, en yüksek hangi banka veriyor?

HALKBANK

Maaşını 3 yıl boyunca Bankamız aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.

01.11.2022 tarihinden itibaren geçerli olan promosyon tutarları ise şöyle:

3.500 TL altı 3.000 TL
3.500 - 7.499 TL 3.500 TL
7.500 - 9.999 TL 4.500 TL
10.000 TL ve üzeri 5.000 TL

EMEKLİ BANKA PROMOSYONU TUTARLARI 2024 || Emekli banka promosyonu ne kadar, kaç TL, en yüksek hangi banka veriyor?

VAKIFBANK

Bankadan açıklanan emekli maaş promosyon tablosu şu şekilde:

1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı;
3.500.-TL ye (3.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 3.000.- TL,
3.500 - 7.500.-TL (7.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 3.500.- TL,
7.500 – 10.000.-TL (10.000.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 4.500.- TL,
10.000.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 5.000.- TL
3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.

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