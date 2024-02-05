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Haberler Fotohaber Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, kaç TL? 2024 emekliler yılına özel bayram ikramiyesi zammı yapılacak!
Giriş Tarihi: 05.02.2024 11:49 Güncelleme Tarihi: 05.02.2024 11:50

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, kaç TL? 2024 emekliler yılına özel bayram ikramiyesi zammı yapılacak!

2024 Emekliler Yılı olarak kutlanıyor. Başkan Erdoğan'ın bütçe sınırlarının zorlanması talimatının ardından Ocak-Haziran dönemi için emeklinin zam oranı yüzde 49,25'e yükseltilmiş ve en düşük emekli aylığı 10 bin lira olmuştu. Yılın ilk yarısında emeklilere bir müjdeli haber daha geldi. Nisan ve haziran aylarında iki ayrı ikramiye için çalışmalar başladı. Temmuz zammı öncesi tüm emeklilere 2 kez bayram ikramiyesi ödemesi yapılacak. Peki; emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman yatacak?

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, kaç TL? 2024 emekliler yılına özel bayram ikramiyesi zammı yapılacak!

2023 yılında emekliler toplamda 4 bin TL bayram ikramiyesi ve 5 bin TL de Cumhuriyet ikramiyesini hesaplarında görmüştü. 2024 Emekliler Yılı'na özel emekli bayram ikramiyelilerinin artışı için hazırlıklar başladı. Emekliler, Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez bayram ikramiyesi alacak. Peki; emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, kaç TL, son durum ne?

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, kaç TL? 2024 emekliler yılına özel bayram ikramiyesi zammı yapılacak!

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI!

2024 Emekliler Yılı olarak kutlanıyor. Bu yıla özel bayram ikramiyesi zammı yapılacak. Hükümet Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez verilen emekli ikramiyesi zammı için çalışmalara başladı.

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Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, kaç TL? 2024 emekliler yılına özel bayram ikramiyesi zammı yapılacak!

2023'TE ÜÇ İKRAMİYE YATIRILMIŞTI!

2023 yılında emekli bayram ikramiyeleri 1 bin 100 liradan 2 bin liraya yükseltilmiş ve Ramazan ve Kurban Bayramlarında emekliler zamlı emekli bayram ikramiyelerini hesaplarında görmüştü.

Aynı zamanda Cumhuriyetin 100. yılına özel bir defaya mahsus olmak üzere emeklilere 5 bin lira ödeme yapıldı.

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, kaç TL? 2024 emekliler yılına özel bayram ikramiyesi zammı yapılacak!

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE KADAR OLACAK?
Emekli bayram ikramiyelilerinin artışı için Meclis düzenlemesi gerekiyor. Burada hükümet teknik ve bütçe çalışmalarını yaptıktan sonra TBMM'ye yasa teklifi verilecek ve emekliler 2024 yılında ikramiyelerini zamlı olarak alacak.

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, kaç TL? 2024 emekliler yılına özel bayram ikramiyesi zammı yapılacak!

MASADA 2 FORMÜL VAR!

Emekli bayram ikramiyesi için masada 2 formül bulunuyor.

Birinci formül: Emeklilere refah payı dahil yüzde 49,25 oranında artış yapmak.

Bu durumda 2 bin liralık ikramiye 3 bin liraya çıkacak ve emekliler her iki bayramda 6 bin lira ikramiye alabilecek.

İkinci formül: Cumhuriyetin 100. Yılı dolayısıyla verilen 5 bin lira rakamı var.

Buna göre de ikramiyelerin 5 bin liraya çıkartılması ve iki bayramda emeklilere 10 bin lira ödenmesi söz konusu olabilecek.

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