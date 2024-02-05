Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, kaç TL? 2024 emekliler yılına özel bayram ikramiyesi zammı yapılacak!

MASADA 2 FORMÜL VAR!

Emekli bayram ikramiyesi için masada 2 formül bulunuyor.

Birinci formül: Emeklilere refah payı dahil yüzde 49,25 oranında artış yapmak.

Bu durumda 2 bin liralık ikramiye 3 bin liraya çıkacak ve emekliler her iki bayramda 6 bin lira ikramiye alabilecek.

İkinci formül: Cumhuriyetin 100. Yılı dolayısıyla verilen 5 bin lira rakamı var.

Buna göre de ikramiyelerin 5 bin liraya çıkartılması ve iki bayramda emeklilere 10 bin lira ödenmesi söz konusu olabilecek.