Giriş Tarihi: 05.02.2024 11:49
Güncelleme Tarihi: 05.02.2024
11:50
Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, kaç TL? 2024 emekliler yılına özel bayram ikramiyesi zammı yapılacak!
2024 Emekliler Yılı olarak kutlanıyor. Başkan Erdoğan'ın bütçe sınırlarının zorlanması talimatının ardından Ocak-Haziran dönemi için emeklinin zam oranı yüzde 49,25'e yükseltilmiş ve en düşük emekli aylığı 10 bin lira olmuştu. Yılın ilk yarısında emeklilere bir müjdeli haber daha geldi. Nisan ve haziran aylarında iki ayrı ikramiye için çalışmalar başladı. Temmuz zammı öncesi tüm emeklilere 2 kez bayram ikramiyesi ödemesi yapılacak. Peki; emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman yatacak?