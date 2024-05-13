Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri 4A, 4B, 4C || Gözler Bakan Işıkhan’da! Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak sorusu gündemdeki yerini aldı. Yüzde 50 zam sonrası emekli bayram ikramiyesi 3 bin lira olmuştu. Böylece bu yıl emekliler Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere toplam 6 bin lira ikramiye ödemesi almaya hak kazandı. Kurban Bayramı için geri sayım başlarken emekli bayram ikramiyelerinin ne zaman yatırılacağı 4A, 4B, 4C için ayrı ayrı sorgulanmaya başlandı. Konu ile ilgili Bakan Vedat Işıkhan açıklamaları yakın takibe alındı. İşte Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri 2024 takvimi