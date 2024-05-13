Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri 4A, 4B, 4C || Gözler Bakan Işıkhan’da! Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

Giriş Tarihi: 13.05.2024 15:26
Güncelleme Tarihi: 13.05.2024
15:26
Emekli ikramiyesi ödeme tarihleri 2024 Kurban Bayramı yaklaşırken araştırılmaya başlandı. Sene başında ikramiyelere yüzde 50 zam yapılmış ve böylece emekli bayram ikramiyesi 2 bin liradan 3 bin liraya yükselmişti. Yılın ikinci dini bayramına kısa süre kalırken ikramiyelerin hesaplara yatacağı tarih için araştırmalar hız kazandı. 4A, 4B, 4C ödeme takvimi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında?