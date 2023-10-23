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Haberler Fotohaber EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ 2023 SON DAKİKA: SSK, Bağ-Kur emeklileri dikkat! 5 bin TL Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak, şartları neler?
Giriş Tarihi: 23.10.2023 11:10 Güncelleme Tarihi: 23.10.2023 11:10

EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ 2023 SON DAKİKA: SSK, Bağ-Kur emeklileri dikkat! 5 bin TL Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak, şartları neler?

Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri 2023 takvimi gündemdeki yerini koruyor. Emeklilere 5000 TL ikramiye ödemesi ile ilgili detaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması ile belli olmuştu. Milyonlarca hak sahibi bu kapsamda Emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında sorularına yanıt arıyor. 5 bin TL emekli ikramiyesi şartları ve kapsamı araştırılıyor. Bunun yanı sıra EYT'liler, dul ve yetim maaşı alanlar bu ödemeden yararlanacak mı merak ediliyor. Peki; 5 bin TL emekli ikramiyesi şartları neler, kimler alacak, ne zaman yatacak? İşte; 4A-4B-4C tahsis numarasına göre Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur 5 bin TL emekli ikramiyesi 2023 ödeme tarihleri ve son dakika gelişmeleri…

Emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak, hangi gün? Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur 5 bin TL emekli ikramiyesi 2023 ödeme tarihleri!

Emekli ikramiyesi şartları ve ödeme tarihleri takvimi ile ilgili araştırmalar sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre, 5 bin TL emekli ikramiyesi ödemesi bir defaya mahsus olmak üzere yapılacak. Kimlerin 5000 TL emekli ikramiyesi alacağı bu kapsamda merak ediliyor. Milyonlarca emekli ''5 bin TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, hangi gün, dul ve yetim maaşı alanlar, EYT'liler emekli ikramiyesi alacak mı?'' sorularını gündemde tutuyor. 4A-4B-4C tahsis numarasına göre Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ödeme tarihleri 2023 takvimi sorgulanıyor. Peki; Emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak, kimlere verilecek, şartları neler? İşte, 5 bin TL Emekli ikramiyesi son dakika haberleri…

Emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak, hangi gün? Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur 5 bin TL emekli ikramiyesi 2023 ödeme tarihleri!

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EMEKLİLERE MÜJDE: 5 BİN TL İKRAMİYE ÖDENECEK!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 9 Ekim Pazartesi günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe'de toplandı. Toplantı sonrası kameralar karşısına geçerek alınan kararları açıklayan Başkan Erdoğan, emeklilere müjde verdi.

Başkan Erdoğan, açıklamasında ''Emeklilerimizi rahatlatacak yeni bir karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık.'' ifadelerini kullandı.

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Emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak, hangi gün? Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur 5 bin TL emekli ikramiyesi 2023 ödeme tarihleri!

BİR DEFAYA MAHSUS OLACAK

3. ikramiye yanı sıra emekliye ek zam beklentisi de bir süredir gündemde yer alıyordu. 9 Ekim tarihli Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan, şunları kaydetti:

''Yaptığımız kapsamlı değerlendirmelerin ardından emeklilerimizi rahatlatacak karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin Türk Lirası ödeme yapmayı kararlaştırdık. Hem emekli olup hem de fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi kapsam dışı bırakıyoruz.

Emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak, hangi gün? Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur 5 bin TL emekli ikramiyesi 2023 ödeme tarihleri!

5 BİN TL EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK, AYIN KAÇINDA?

Bütçemize toplam maliyeti 61 milyar lirayı geçen bu ödemeler Kasım aynın ilk yarısı itibariyle emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacaktır. Yılbaşında emeklilerimizin durumunu yeniden gözden geçireceğiz.

Türkiye büyüdükçe güçlendikçe zenginleştikçe ortaya çıkan kaynağı milletimizle paylaşmayı sürdüreceğiz.''

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere yapılacak 5 bin liralık ödemenin Kasım ayının 15'ine yakın yapılacağını ifade etti.

Emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak, hangi gün? Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur 5 bin TL emekli ikramiyesi 2023 ödeme tarihleri!

EMEKLİYE EK İKRAMİYE TBMM'DE KABUL EDİLDİ

Hükümetin emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin hazırladığı düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 'Emeklilere Bir Defaya Mahsus 5 bin lira Ödeme Düzenlemesi' önergesi görüşülerek, torba yasaya eklenmesine karar verildi.

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