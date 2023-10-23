EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ 2023 SON DAKİKA: SSK, Bağ-Kur emeklileri dikkat! 5 bin TL Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak, şartları neler?

Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri 2023 takvimi gündemdeki yerini koruyor. Emeklilere 5000 TL ikramiye ödemesi ile ilgili detaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması ile belli olmuştu. Milyonlarca hak sahibi bu kapsamda Emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında sorularına yanıt arıyor. 5 bin TL emekli ikramiyesi şartları ve kapsamı araştırılıyor. Bunun yanı sıra EYT'liler, dul ve yetim maaşı alanlar bu ödemeden yararlanacak mı merak ediliyor. Peki; 5 bin TL emekli ikramiyesi şartları neler, kimler alacak, ne zaman yatacak? İşte; 4A-4B-4C tahsis numarasına göre Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur 5 bin TL emekli ikramiyesi 2023 ödeme tarihleri ve son dakika gelişmeleri…