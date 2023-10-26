Emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak, kimlere verilecek? 5 bin TL emekli ikramiyesi 2023 ödeme tarihleri!

Emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ödeme tarihleri 2023 takvimi için araştırmalar sürüyor. Emekli maaşı zammı ve 3. ikramiye son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet'in ilanının 100. Yılı vesilesiyle emeklilere 5000 TL ikramiye verileceğini açıklamıştı. Şimdi milyonlarca vatandaş ''5 Bin TL emekli ikramiyesi şartları neler, kimlere verilecek, EYT'liler, dul ve yetim maaşı alanlar faydalanacak mı?'' sorularına yanıt arıyor. 4A-4B-4C tahsis numarasına göre ödeme günleri sorgulanıyor. Peki, 5 bin TL emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında? İşte, Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur 5 Bin TL emekli ikramiyesi ödeme tarihleri ve günleri…