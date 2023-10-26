Emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak, kimlere verilecek? 5 bin TL emekli ikramiyesi 2023 ödeme tarihleri!

Ramazan ve Kurban olmak üzere iki dini bayramda ödenen emekli ikramiyesi b u yıl 3. kez verilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre, Cumhuriyet'in 100. yılına özel emeklilere 5000 TL ödenecek. Söz konusu ödeme bir defaya mahsus olacak. Şimdi gözler emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında sorularının yanıtında. Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ödeme tarihleri 2023 takvimi araştırılıyor. Resmi Gazete sayısı takip ediliyor. Peki, Emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak, kimlere verilecek? İşte, 4A-4B-4C tahsis numarasına göre 5 bin TL Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri...