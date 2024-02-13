Emekli ikramiyesi 2024 zammı son dakika: 4 formül masada! Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman ödenecek?

Giriş Tarihi: 13.02.2024 11:55
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024
11:55
Emekli ikramiyesi 2024 zammı son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Ocak-Haziran dönemi için emekli zam oranı yüzde 49,25 olarak belirlenirken en düşük emekli maaşı da 10 bin TL oldu. Milyonlarca vatandaş zamlı aylıklarına kavuştu. Şimdi ise gözler 2000 TL olarak uygulanan bayram ikramiyelerine çevrildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bütçe sınırları sonuna kadar zorlanıyor. Bu doğrultuda emekliler yılı ilan edilen 2024'te emekli ikramiyelerine özel artış yapılacak. Masada 4 formül yer alırken 2 seçenek ağır basıyor. Peki; Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman belli olacak? İşte gündemdeki formüller.