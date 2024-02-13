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Haberler Fotohaber Emekli ikramiyesi 2024 zammı son dakika: 4 formül masada! Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman ödenecek?
Giriş Tarihi: 13.02.2024 11:55 Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 11:55

Emekli ikramiyesi 2024 zammı son dakika: 4 formül masada! Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman ödenecek?

Emekli ikramiyesi 2024 zammı son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Ocak-Haziran dönemi için emekli zam oranı yüzde 49,25 olarak belirlenirken en düşük emekli maaşı da 10 bin TL oldu. Milyonlarca vatandaş zamlı aylıklarına kavuştu. Şimdi ise gözler 2000 TL olarak uygulanan bayram ikramiyelerine çevrildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bütçe sınırları sonuna kadar zorlanıyor. Bu doğrultuda emekliler yılı ilan edilen 2024'te emekli ikramiyelerine özel artış yapılacak. Masada 4 formül yer alırken 2 seçenek ağır basıyor. Peki; Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman belli olacak? İşte gündemdeki formüller.

Emekli ikramiyesi 2024 zammı son dakika: 4 formül masada! Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman ödenecek?

SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı 49,25'e yükselirken en düşük emekli aylığı ödemesi de 10 bin liraya çıkarıldı. Refah payı ve taban aylık artışını içeren yasanın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından ek zam farkları hesaplara yatırıldı. Şimdi ise tüm gözler bayram ikramiyelerine çevrilmiş durumda. Bilindiği üzere emekliler, yılda iki kez bayram ikramiyesi alıyor. 2024 yılını emekliler yılı ilan eden hükümet ikramiyelere zam yapmaya hazırlanıyor. Peki, Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman belli olacak? Emekli ikramiyesi 2024 zammı son dakika gelişmeleri.

Emekli ikramiyesi 2024 zammı son dakika: 4 formül masada! Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman ödenecek?

EMEKLİLER MAAŞ FARKI ÖDEMELERİNİ ALDI!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak-Temmuz artış oranına yüzde 11,68'lik refah payı eklendi. Böylece emekli maaşı zammı yüzde 49,25'e yükseldi.

Emekli zammı ve en düşük emekli maaşının 10 bin TL olmasına yönelik karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Akabinde ise milyonlarca emekli yapılan Ocak ayı artışından kaynaklı refah payı farklarını aldı.

SSK emeklisi 6 Şubat tarihinde, Bağ-Kur emeklisi 7 Şubat tarihinde maaş farklarına kavuştu.

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Emekli ikramiyesi 2024 zammı son dakika: 4 formül masada! Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman ödenecek?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI!

Bilindiği üzere emekliler, Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez bayram ikramiyesi alıyor. Bu yıl da tüm emeklilere Nisan ve Haziran aylarında bayram ikramiyesi ödenecek.

Bu yılki bayram ikramiyelerini artırma konusunda çalışmalar sürüyor.

Emekli ikramiyesi 2024 zammı son dakika: 4 formül masada! Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman ödenecek?

BAKAN VEDAT IŞIKHAN'DAN EMEKLİ İKRAMİYESİ AÇIKLAMASI!

Nisan ve Haziran aylarında ödenecek ikramiyeler için zam çalışması netleşmeye başladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ikramiye artışıyla ilgili yaptığı açıklamada "2002 yılından bu yana emeklilerimiz bizim için çok değerli olmuştu. Enflasyona karşı tüm vatandaşları ezdirmeme ilkesi emeklilerimiz için de söz konusu" diye konuştu.

Emekli ikramiyesi 2024 zammı son dakika: 4 formül masada! Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman ödenecek?

Bakan Işıkhan, "2018 yılında bunu hayata geçirdik. 2 bayram için 2 bin TL ile başladık. 2021 yılında 2200 TL'ye, 2023 yılında 4 bin TL'ye yükselttik. Bu kapsamda bugüne kadar toplamda 166 milyar 200 milyon TL bayram ikramiyesi olarak ödeme gerçekleştirdik. Emeklilerimizin talep ve ihtiyaçlarını önceliklendiriyoruz. 1 seferlik 5 bin TL destek verdik. Emeklilerimiz müsterih olsun Cumhurbaşkanımız da bizler de emeklilerimizin yanında olduk. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanımızla bir araya gelip görüşeceğiz, gerekli değerlendirmeleri yaparak Cumhurbaşkanımızın takdirine sunup talimatları doğrultusunda gerekli çalışmaları, adımları atarız" dedi.

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