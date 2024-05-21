EMEKLİ İKRAMİYESİ ödeme tarihleri 2024: SSK, BAĞ-KUR Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Emekli bayram ikramiyesi 2024 son dakika gelişmeleri ile takip ediliyor. Bu yıl bayram ikramiyelerine yüzde 50 zam kararı sonrası her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'nda olmak üzere yılda iki kez ikramiye alan emekliler 6 bin TL ikramiyeyi cebine koyacak. Emeklilere yılın ilk ikramiye ödemesini Nisan 2024'te almıştı. Şimdi gözler Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihlerine çevrilmiş durumda. Peki, 3000 TL emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kimler emekli ikramiyesi alacak? İşte SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı 4A, 4B, 4C ödeme takvimi ve diğer detaylar….