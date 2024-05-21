Giriş Tarihi: 21.05.2024 08:18
Güncelleme Tarihi: 21.05.2024
08:18
EMEKLİ İKRAMİYESİ ödeme tarihleri 2024: SSK, BAĞ-KUR Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?
Emeklilerin gözü bayram ikramiyelerine çevrildi. Geçtiğimiz yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında toplam 4 bin lira ikramiye alan emekliler bu yıl yapılan yüzde 50 zammın ardından 6 bin TL ikramiye alacak. Yılın ikinci ve son bayramı yaklaştıkça emekli bayram ikramiyesi 2024 ödeme tarihleri gündemdeki yerini aldı. Zira Ramazan Bayramı'nda ikramiyeler günler önceden yatırılmıştı. Başkan Erdoğan ve Bakan Vedat Işıkhan açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında? İşte 4A, 4B, 4C ödeme tarihlerinde son durum bilgisi.