Giriş Tarihi: 26.12.2023 20:29
Güncelleme Tarihi: 26.12.2023
20:42
EMEKLİ İKRAMİYESİ SON DAKİKA | Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye TBMM'de kabul edildi! 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak?
EMEKLİ İKRAMİYESİ SON DAKİKA | Çalışan emeklinin beklediği 5 bin TL ikramiye için görüşmeler tamamlandı. TBMM Genel Kurulunda görüşülen ekonomiye ilişkin kanun teklifinin, çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesini öngören 55. maddesi kabul edildi. Peki çalışan emeklilere ikramiye ne zaman yatacak? İşte son dakika emekli ikramiye haberinin ayrıntıları...