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Haberler Fotohaber EMEKLİ İKRAMİYESİ SON DAKİKA | Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye TBMM'de kabul edildi! 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 26.12.2023 20:29 Güncelleme Tarihi: 26.12.2023 20:42

EMEKLİ İKRAMİYESİ SON DAKİKA | Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye TBMM'de kabul edildi! 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak?

EMEKLİ İKRAMİYESİ SON DAKİKA | Çalışan emeklinin beklediği 5 bin TL ikramiye için görüşmeler tamamlandı. TBMM Genel Kurulunda görüşülen ekonomiye ilişkin kanun teklifinin, çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesini öngören 55. maddesi kabul edildi. Peki çalışan emeklilere ikramiye ne zaman yatacak? İşte son dakika emekli ikramiye haberinin ayrıntıları...

EMEKLİ İKRAMİYESİ SON DAKİKA | Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye TBMM’de kabul edildi! 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak?

EMEKLİ İKRAMİESİ SON DAKİKA HABERLERİ |Çalışan emeklilere verilecek 5 bin liralık ikramiyenin de bulunduğu düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda görüşüldü.

EMEKLİ İKRAMİYESİ SON DAKİKA | Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye TBMM’de kabul edildi! 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak?

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ Başkanlığında toplanan Genel Kurul'da, çalışan emeklilere bir defaya mahsus 5 bin lira ödenmesi ile ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren torba kanun teklifinin görüşmelerine bugün saat 15.00 itibarıyla başlandı.

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EMEKLİ İKRAMİYESİ SON DAKİKA | Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye TBMM’de kabul edildi! 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak?

TBMM Genel Kurulunda görüşülen ekonomiye ilişkin kanun teklifinin, çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesini öngören 55. maddesi kabul edildi.

EMEKLİ İKRAMİYESİ SON DAKİKA | Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye TBMM’de kabul edildi! 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak?

ÇALIŞAN EMEKLİLERE İKRAMİYE NE ZAMAN YATACAK?

Emekli ikramiyesi düzenlemesi için Meclis süreci devam ederken Bakan Işıkhan'ın SGK'ya verdiği talimat sonrası hummalı çalışma başladı.

Düzenleme Meclis'ten geçmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanacak ve SGK ödeme takvimi için harekete geçecek.

EMEKLİ İKRAMİYESİ SON DAKİKA | Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye TBMM’de kabul edildi! 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak?

DUL VE YETİMLER DE EMEKLİ İKRAMİYESİ ALACAK

İkramiye ödemeleri vefat eden sigortalıların eş ve çocuklarına da yapılıyor. Burada ödemeler hisse oranında gerçekleştiriliyor. Söz konusu 5 bin liralık ikramiyeden yararlanamamış olan dul ve yetimler için de ödeme gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Yüzde 75 hissesi olanlar 3750 TL,
Yüzde 50 hissesi olanlar 2500 TL,
Yüzde 25 hissesi olanlar 1250 TL ikramiye ödemesi alıyor.

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