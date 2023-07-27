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Haberler Fotohaber Emekli maaş farkı ödeme tarihleri 2023 son dakika belli oldu! SGK açıkladı: 4A, 4B, 4C Temmuz emekli maaş farkları ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 27.07.2023 19:09 Güncelleme Tarihi: 27.07.2023 19:15

Emekli maaş farkı ödeme tarihleri 2023 son dakika belli oldu! SGK açıkladı: 4A, 4B, 4C Temmuz emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

Emekli maaş farkları 2023 son dakika haberleri ile gündemdeki yerini koruyor. Hatırlanacağı üzere yılın ikinci yarısında geçerli olan emekli zammı yüzde 25 olarak belirlenmişti. Temmuz zammı sonrası milyonlarca vatandaş zamlı aylıklarını hesaplarında gördü. Henüz maaşlarına zam yansımayanlar ise Temmuz emekli maaş farkları ne zaman yatacak, ayın kaçında sorularına yanıt arıyor. Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur emeklileri konu ile ilgili araştırmalarını sürdürürken beklenen açıklama geldi. Zam farkı ödeme tarihi SGK tarafından duyuruldu. Peki, 2023 Temmuz emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman ödenecek? İşte, 4A, 4B, 4C emekli maaş farkı ödeme tarihleri…

Emekli maaş farkı ödeme tarihleri 2023 son dakika belli oldu! SGK açıkladı: 4A, 4B, 4C Temmuz emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

Emekli maaş farkları ne zaman yatacak sorusu ay sonu yaklaşırken gündemdeki yerini aldı. Enflasyon rakamları ve refah payı ile hesaplanan yüzde 25'lik emekli zammı kök aylıklara uygulandı. Temmuz zammı sonrası milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisinin ilk zamlı aylıkları yatırıldı. Henüz zamlı maaş alamayan emekliler ise zam farkı ödemelerinin ne zaman yapılacağını merak ediyordu. Konu ile ilgili SGK son dakika açıklaması geldi. Böylece 2023 Temmuz emekli maaş farkı ne zaman yatacak sorusu yanıt buldu. Peki, emekli maaş farkı yattı mı, ne zaman ödenecek? İşte, Emekli Sandığı, SSK, Bağkur 2023 Temmuz emekli maaş farkı ödeme tarihleri 4A, 4B, 4C takvimi…

Emekli maaş farkı ödeme tarihleri 2023 son dakika belli oldu! SGK açıkladı: 4A, 4B, 4C Temmuz emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

SON DAKİKA: SGK AÇIKLADI! EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yaptığı bir son dakika açıklaması ile milyonların merakla beklediği emekli maaşı farkları ödeme tarihini duyurdu.

Buna göre Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların temmuz dönemi emekli maaş farkları hesaplara yatacak.

SGK tarafından yapılan yazılı açıklamada, bu aylıkları alan toplam 2 milyon 393 bin 142 kişinin 1 Temmuz itibarıyla oluşan aylık farklarının banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına yatırılacağı belirtildi.

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Emekli maaş farkı ödeme tarihleri 2023 son dakika belli oldu! SGK açıkladı: 4A, 4B, 4C Temmuz emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Aylıklarını her ay alanlara, temmuzda 1 aylık tutarında aylık farkı ödenecek. Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan; mayıs-haziran-temmuz dönemindekilere temmuzda 1 aylık tutarında, haziran-temmuz-ağustos dönemindekilere temmuz ve ağustosta 2 aylık tutarında, temmuz-ağustos-eylül dönemindekilere ise temmuz, ağustos ve eylülde olmak üzere 3 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirildi."

Emekli maaş farkı ödeme tarihleri 2023 son dakika belli oldu! SGK açıkladı: 4A, 4B, 4C Temmuz emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI YATTI MI?

Emekliye zam düzenlemesi Meclis Genel Kurulu'nda oylanarak yasalaştı.

TBMM'de kabul edilen kanunla; SSK ve Bağ-Kur ile emekli sandığı emeklileri yüzde 25 zamlı aylığını Temmuz ayında almaya başladı.

Emekli Sandığı emeklileri 15 günlük maaş farkı alabiliyor. SSK ve Bağkur emeklileri 15 günlük farktan faydalanamıyor.

Emekli maaş farkı ödeme tarihleri 2023 son dakika belli oldu! SGK açıkladı: 4A, 4B, 4C Temmuz emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

SSK emeklileri, 17-26 Temmuz tarihleri arasında ve Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 tarihleri arasında zamlı maaşlarını hesaplarında görecek.

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