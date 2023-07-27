Emekli maaş farkı ödeme tarihleri 2023 son dakika belli oldu! SGK açıkladı: 4A, 4B, 4C Temmuz emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

Emekli maaş farkları 2023 son dakika haberleri ile gündemdeki yerini koruyor. Hatırlanacağı üzere yılın ikinci yarısında geçerli olan emekli zammı yüzde 25 olarak belirlenmişti. Temmuz zammı sonrası milyonlarca vatandaş zamlı aylıklarını hesaplarında gördü. Henüz maaşlarına zam yansımayanlar ise Temmuz emekli maaş farkları ne zaman yatacak, ayın kaçında sorularına yanıt arıyor. Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur emeklileri konu ile ilgili araştırmalarını sürdürürken beklenen açıklama geldi. Zam farkı ödeme tarihi SGK tarafından duyuruldu. Peki, 2023 Temmuz emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman ödenecek? İşte, 4A, 4B, 4C emekli maaş farkı ödeme tarihleri…