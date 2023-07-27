Emekli maaş farkı ödeme tarihleri 2023 son dakika belli oldu! SGK açıkladı: 4A, 4B, 4C Temmuz emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

SON DAKİKA: SGK AÇIKLADI! EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yaptığı bir son dakika açıklaması ile milyonların merakla beklediği emekli maaşı farkları ödeme tarihini duyurdu.

Buna göre Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların temmuz dönemi emekli maaş farkları hesaplara yatacak.

SGK tarafından yapılan yazılı açıklamada, bu aylıkları alan toplam 2 milyon 393 bin 142 kişinin 1 Temmuz itibarıyla oluşan aylık farklarının banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına yatırılacağı belirtildi.