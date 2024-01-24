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Haberler Fotohaber Emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak 2024? SSK, Bağkur emekli maaşı zam farkı ödeme takvimi sorgulama
Giriş Tarihi: 24.01.2024 21:43 Güncelleme Tarihi: 24.01.2024 21:43

Emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak 2024? SSK, Bağkur emekli maaşı zam farkı ödeme takvimi sorgulama

Emekliye yüzde 11,68 ek zam açıklandı. Bakan Vedat Işıkhan'ın açıkladığı yüzde 49,25 oranındaki zammın ardından emekli maaşlarını almaya başlayan hak sahipleri, zam farkı ödemelerine odaklanmış durumda. 2024 Ocak Emekli maaş farkı hesaplama ve ödeme takvimi ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile SGK çalışmalarına dönüldü. Ödeme tarihine dair açıklama geldi. Peki; SSK, Bağkur emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak, bu hafta yatar mı? İşte, detaylar...

Emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak 2024? SSK, Bağkur emekli maaşı zam farkı ödeme takvimi sorgulama

Emekli maaş farkı ödeme takvimi için gözler Meclis Genel Kurul görüşmelerine döndü. Emekliye ek zammı da içeren kanun teklifinin TBMM'den geçerek Resmi Gazete'de yayımlanması ardından ödemeler için geri sayım başlayacak. Memurların ardından emekliler de farklarını almaya hazırlanıyor. Konuya dair açıklama Bakan Işıkhan'dan geldi. Peki; SSK, Bağkur emekli maaş farkları ne zaman yatacak 2024?

Emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak 2024? SSK, Bağkur emekli maaşı zam farkı ödeme takvimi sorgulama

EMEKLİYENİN ZAM ORANI 49,25'E YÜKSELDİ!

Aralık ayı enflasyonu ile birlikte 6 aylık oran yüzde 37,57 olarak ortaya çıktı ve emeklinin refah payı olmadan zam oranı belirlenmiş oldu. Bu noktada gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kabine Toplantısına çevrilmişti. Beklenen açıklama son toplantı ile birlikte geldi.

Başkan Erdoğan, yüzde 5 oranındaki refah payını açıkladı ve emeklinin zam oranı yüzde 42,6 seviyesine çıktı. Ardından yeniden Başkan Erdoğan'ın talimatı ile Bakan Vedat Işıkhan emeklinin zam oranın yüzde 49,25 oranına yükseldiğini açıkladı.

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Emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak 2024? SSK, Bağkur emekli maaşı zam farkı ödeme takvimi sorgulama

EMEKLİ MAAŞI ÖDEMELERİ BAŞLADI!

SGK maaş ödeme takvimi normal seyrinde ilerlerken ek zammın fark olarak yatacağı açıklandı. Ancak yüzde 37,57 oranındaki artışla maaşlar 17 Ocak itibarıyla alınmaya başladı. İşte, tahsis numarasında göre ödeme takvimi:

Emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak 2024? SSK, Bağkur emekli maaşı zam farkı ödeme takvimi sorgulama

4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

Emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak 2024? SSK, Bağkur emekli maaşı zam farkı ödeme takvimi sorgulama

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

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