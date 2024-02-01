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Haberler Fotohaber EMEKLİ MAAŞ FARKLARI ÖDEME TARİHLERİ (4A-4B) SSK, Bağkur emekli maaşı zam farkı yattı mı, ayın kaçında yatar?
Giriş Tarihi: 01.02.2024 07:02 Güncelleme Tarihi: 01.02.2024 07:02

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI ÖDEME TARİHLERİ (4A-4B) SSK, Bağkur emekli maaşı zam farkı yattı mı, ayın kaçında yatar?

2024 yılıyla asgari ücrete, memur maaşına ve emekli aylıklarına zam geldi. En düşük emekli aylığının 10 bin TL olduğu ilan edildi. SSK ve Bağkur emekli zam oranı yüzde 11,68 refah payı ile yüzde 49,25'e çıkarıldı. Ocak ayı maaşları hesaplara yatırılırken ek zam ve maaş farklarının ne zaman yatırılacağı araştırılmaya başladı. Sigorta kapsamı SGK, Bağkur ve emekli sandığı olan vatandaşlar ek zam ve maaş farklarını bekliyorlar., Peki, 2024 Ocak zammı sonrası Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emekli maaş farkları ve ek zam yattı mı, ayın kaçında yatar? İşte, detaylar…

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI ÖDEME TARİHLERİ 4A-4B SSK, Bağkur emekli maaşı zam farkı yattı mı, ayın kaçında yatar?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli maaşı fark ödemeleri hakkında bir açıklama gerçekleştirmişti. Emekli maaşına yapılan zam oranı ise yüzde 49,25 yükseltildi. Peki 2024 emekli maaşı zam farkları ne zaman yatar?

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI ÖDEME TARİHLERİ 4A-4B SSK, Bağkur emekli maaşı zam farkı yattı mı, ayın kaçında yatar?

EMEKLİLERE EK ZAM NE KADAR OLDU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, tüm emeklilere ek zamda müjdeli haberi duyurdu. Bakan Işıkhan açıklamasında şunları söyledi;

"SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin aylıklarının Ocak 2024 itibarıyla 6 aylık artış oranını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz. Böylece bu yıl tüm emeklilerimizin aynı oranda artış almasını sağlıyoruz."

Buna göre; Tüm emeklilere yapılacak olan zam oranı yüzde 49,25 oldu.

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EMEKLİ MAAŞ FARKLARI ÖDEME TARİHLERİ 4A-4B SSK, Bağkur emekli maaşı zam farkı yattı mı, ayın kaçında yatar?

EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli maaşı fark ödemeleri ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Işıkhan, şunları söyledi; "SSK ve Bağkur emeklisi vatandaşlarımızın maaş artış oranlarını memur emeklisi maaş artışları gibi yüzde 49.25'e yükseltmiş olduk. Tüm emeklilerimize hayırlı olmasını diliyorum.Son zam oranları resmi gazetede yayımlandıktan sonra oluşan aylık farkları 1 hafta içerisinde emeklilerimizin hesabına yatmış olacaktır. Güçlü iradeleri ile bizlere destek olan sayın Cumhurbaşkanımıza ayrıca şükranlarımı arz ederim."

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI ÖDEME TARİHLERİ 4A-4B SSK, Bağkur emekli maaşı zam farkı yattı mı, ayın kaçında yatar?

2024 OCAK GÜNCEL EMEKLİ MAAŞI TABLOSU

Yüzde 49,25 zam oranı hesaplandığında ise maaş zamları şu şekilde oluştu:

7 bin 750 TL emekli maaşı alan bir kişi yüzde 49,25 artışla birlikte 11.566 TL alacak.

10 bin TL emekli maaşı alan bir kişi yüzde 49,25 artışla birlikte 14.925 TL TL alacak.

13 bin 500 TL emekli maaşı olan bir kişinin yeni maaşı 20.148 olacak.

15 bin TL emekli aylığı alan bir kişinin maaşı 22.387 seviyesine çıkacak.

17 bin 500 TL emekli maaşı alan bir emeklinin maaşı yeni zam oranıyla birlikte 26.118 TL olacak.

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI ÖDEME TARİHLERİ 4A-4B SSK, Bağkur emekli maaşı zam farkı yattı mı, ayın kaçında yatar?

4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

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