Emekli maaş farkları ve ek zam yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 SSK Bağkur emekli maaş farkı ödeme tarihleri!

Giriş Tarihi: 24.01.2024 09:47
Güncelleme Tarihi: 24.01.2024
09:48
Emekli zammı 2024 son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. SSK Bağkur emekli zam oranı yüzde 11,68 refah payı ile yüzde 49,25'e ulaştı. En düşük emekli maaşı da 7 bin 500 TL'den 10 bin TL'ye yükseldi. Sigorta kapsamı 4A ve 4B olan emeklilerin zamlı aylıkları, ek zamsız olarak hesaplara yatırılıyor. Maaş farklarının ve ek zammın ne zaman ödeneceği bu noktada merak konusu oldu. İşçi ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam verilmesine ilişkin teklifin bu hafta Genel Kurul'da görüşülerek yasalaşması bekleniyor. Peki; SSK Bağkur emekli maaş farkları yattı mı, ek zam farkı ne zaman yatacak, Meclis'ten geçti mi? İşte, ödeme tarihleri son durum...