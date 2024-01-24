Emekli maaş farkları ve ek zam yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 SSK Bağkur emekli maaş farkı ödeme tarihleri!

2024 Ocak ayı emekli maaş farkı ve ek zam ödeme tarihleri yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. 6 aylık enflasyona göre yüzde 37,57 olarak hesaplanan emekli zam oranı değişti. Bakan Işıkhan, Başkan Erdoğan tarafından müjdesi verilen yüzde 5'lik ek zammın yüzde 11,68'e yükseltildiğini duyurdu. Böylece zam oranı yüzde 49,25 oldu. Emeklilerin zamlı maaşları ek zamsız olarak ödenmeye devam ediyor. Maaş farklarının yatırılacağı tarih için hükümet yetkililerinin açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, emekli maaş farkları ve ek zam yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, SSK Bağkur emekli maaşı farkı hesaplama ve ödeme takvimi hakkında detaylar…