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Haberler Fotohaber Emekli maaş farkları ve ek zam yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 SSK Bağkur emekli maaş farkı ödeme tarihleri!
Giriş Tarihi: 24.01.2024 09:47 Güncelleme Tarihi: 24.01.2024 09:48

Emekli maaş farkları ve ek zam yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 SSK Bağkur emekli maaş farkı ödeme tarihleri!

Emekli zammı 2024 son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. SSK Bağkur emekli zam oranı yüzde 11,68 refah payı ile yüzde 49,25'e ulaştı. En düşük emekli maaşı da 7 bin 500 TL'den 10 bin TL'ye yükseldi. Sigorta kapsamı 4A ve 4B olan emeklilerin zamlı aylıkları, ek zamsız olarak hesaplara yatırılıyor. Maaş farklarının ve ek zammın ne zaman ödeneceği bu noktada merak konusu oldu. İşçi ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam verilmesine ilişkin teklifin bu hafta Genel Kurul'da görüşülerek yasalaşması bekleniyor. Peki; SSK Bağkur emekli maaş farkları yattı mı, ek zam farkı ne zaman yatacak, Meclis'ten geçti mi? İşte, ödeme tarihleri son durum...

Emekli maaş farkları ve ek zam yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 SSK Bağkur emekli maaş farkı ödeme tarihleri!

2024 Ocak ayı emekli maaş farkı ve ek zam ödeme tarihleri yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. 6 aylık enflasyona göre yüzde 37,57 olarak hesaplanan emekli zam oranı değişti. Bakan Işıkhan, Başkan Erdoğan tarafından müjdesi verilen yüzde 5'lik ek zammın yüzde 11,68'e yükseltildiğini duyurdu. Böylece zam oranı yüzde 49,25 oldu. Emeklilerin zamlı maaşları ek zamsız olarak ödenmeye devam ediyor. Maaş farklarının yatırılacağı tarih için hükümet yetkililerinin açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, emekli maaş farkları ve ek zam yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, SSK Bağkur emekli maaşı farkı hesaplama ve ödeme takvimi hakkında detaylar…

Emekli maaş farkları ve ek zam yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 SSK Bağkur emekli maaş farkı ödeme tarihleri!

6 AYLIK ENFLASYONA GÖRE EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU!

Aralık ayı enflasyon rakamları sonrası refah payı hariç memur ve emekli zam oranı netleşti.

6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 37,57, enflasyon farkı dahil 6 aylık memur zammı ise yüzde 49,25 oldu.

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Emekli maaş farkları ve ek zam yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 SSK Bağkur emekli maaş farkı ödeme tarihleri!

BAKAN IŞIKHAN'DAN EMEKLİYE EK ZAM MÜJDESİ!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 16 Ocak 2024 Salı günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası emeklilere müjde vermişti. Başkan Erdoğan, SSK ve Bağ-Kur emeklisine ilave yüzde 5 artış yapıldığını açıklamıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca emekliyi ilgilendiren ek zam ile ilgili müjdeli haberi duyurdu. Resmi sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Işıkhan, yeni zam oranını açıkladı.

Emeklinin zam oranı yüzde 49,25'e yükseltildi.

Emekli maaş farkları ve ek zam yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 SSK Bağkur emekli maaş farkı ödeme tarihleri!

2024 YILI EMEKLİLER YILI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2024 yılının Emekliler Yılı ilan edildiğini hatırlatan Bakan Işıkhan, "Bu kapsamda emeklilerimize yönelik ekonomik, sosyal, kültürel çalışmaları ve müjdeleri bu yıl boyunca tek tek hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Emeklilere müjdeli haberi duyuran Bakan Işıkhan şunları kaydetti:

Bir güzel haberi de paylaşmak istiyorum; SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin aylıklarının Ocak 2024 itibarıyla 6 aylık artış oranını %49,25'e yükseltiyoruz. Böylece bu yıl tüm emeklilerimizin aynı oranda artış almasını sağlıyoruz. Kıymetli emeklilerimize hayırlı olsun."

Emekli maaş farkları ve ek zam yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 SSK Bağkur emekli maaş farkı ödeme tarihleri!

EK ZAM TEKLİFİ MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

Emekliye ek zam ve 10 bin TL en düşük emekli maaşı, bu hafta içinde Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek ve yasalaşacak.

Maaş farkları, emekli zammı düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanması sonrası hesaplara yatacak.

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