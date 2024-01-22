Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Emekli maaş farkları SORGULAMA Ocak 2024: SSK, Bağkur (4A, 4B) emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 22.01.2024 07:51 Güncelleme Tarihi: 22.01.2024 07:51

Emekli maaş farkları SORGULAMA Ocak 2024: SSK, Bağkur (4A, 4B) emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak?

Emekli zammı 2024 belli oldu. En düşük emekli maaşı 10 bin lira olurken yapılan yüzde 5 ek zam ile SSK, Bağkur emeklisinin yılın ilk yarısındaki zam oranı yüzde 42,6 oldu. Ocak ayı aylık ödemeleri tahsis numarasına göre bir bir emeklilerin hesabına yatırılırken maaş farklarının ne zaman yatacağı araştırılıyor. Peki, 2024 Ocak zammı sonrası Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emekli maaş farkı yattı mı, ayın kaçında ödenecek? İşte, detaylar…

Emekli maaş farkları SORGULAMA Ocak 2024: SSK, Bağkur 4A, 4B emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak?

SSK, Bağkur emeklisinin beklediği Ocak-Haziran döneminde geçerli emekli maaş zammı belli oldu. 6 aylık enflasyona ek yapılan yüzde 5 ek zam ile emekli zam oranı yüzde 42,6 olurken ek artış olmadan enflasyon zammı ile maaşlar hesaplara yatırılmaya başlamıştı. Emekli maaşı farkı hesaplama tablosu ile sorgulamalar yapılıyor. Peki, emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatırılacak? İşte, ayrıntılar…

Emekli maaş farkları SORGULAMA Ocak 2024: SSK, Bağkur 4A, 4B emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak?

EMEKLİYE YÜZDE 5 EK ZAM!

Aralık ayı enflasyonu ile birlikte 6 aylık oran yüzde 37,57 olarak ortaya çıktı ve emeklinin refah payı olmadan zam oranı ortaya çıktı. Bu noktada gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kabine Toplantısına çevrilmişti. Beklenen açıklama son toplantı ile birlikte geldi.

Başkan Erdoğan, yüzde 5 oranındaki refah payını açıkladı ve emeklinin zam oranı yüzde 42,6 seviyesine çıktı. Bu noktada en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL'den 10 bin TL seviyesini görmüş oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Emekli maaş farkları SORGULAMA Ocak 2024: SSK, Bağkur 4A, 4B emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak?

EMEKLİ MAAŞI ÖDEMELERİ BAŞLADI!

SGK maaş ödeme takvimi normal seyrinde ilerlerken ek zammın fark olarak yatacağı açıklandı. Ancak yüzde 37,57 oranındaki artışla maaşlar 17 Ocak itibarıyla alınmaya başladı. İşte, tahsis numarasında göre ödeme takvimi:

Emekli maaş farkları SORGULAMA Ocak 2024: SSK, Bağkur 4A, 4B emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak?

4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

Emekli maaş farkları SORGULAMA Ocak 2024: SSK, Bağkur 4A, 4B emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak?

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

SON DAKİKA