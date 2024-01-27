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Haberler Fotohaber Emekli maaşı zam farkı ödeme takvimi sorgulama: 2024 SSK, Bağkur emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 27.01.2024 08:10 Güncelleme Tarihi: 27.01.2024 08:10

Emekli maaşı zam farkı ödeme takvimi sorgulama: 2024 SSK, Bağkur emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak?

Emekli zammı 2024 belli oldu. Ocak-Haziran dönemi için en düşük emekli maaşı 10 bin lira oldu. SSK ve Bağkur emekli zam oranı yüzde 11,68 refah payı ile yüzde 49,25'e çıkarıldı. Ocak ayı aylık ödemeleri tahsis numarasına emeklilerin hesabına yatırılırken maaş farklarının ve ek zammın ne zaman yatacağı araştırılıyor. Ek zam teklifi, Meclis'ten geçerek yasalaştı. Farklı aylıklar Resmi Gazete 'de yayımlanması ardından kısa sürede ödenecek. Peki, 2024 Ocak zammı sonrası Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emekli maaş farkları ve ek zam yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, detaylar…

Emekli maaşı zam farkı ödeme takvimi sorgulama: 2024 SSK, Bağkur emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak?

SSK, Bağkur emeklisinin beklediği Ocak-Haziran döneminde geçerli emekli maaş zammı belli oldu. 6 aylık enflasyona ek yapılan yüzde 11,68 ek zam ile bu oran yüzde 49,25'e yükseldi. Ek artış olmadan enflasyon zammı ile maaşlar hesaplara yatırılmaya başlamıştı. Ek zam teklifi, Meclis'te kabul edildi ve Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından hesaplarda olacak tutarlar için geri sayım başladı. Peki, emekli maaş farkları ve ek zam yattı mı, ne zaman yatırılacak? İşte, ayrıntılar…

Emekli maaşı zam farkı ödeme takvimi sorgulama: 2024 SSK, Bağkur emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak?

EMEKLİYE 49,25 EK ZAM!

Aralık ayı enflasyonu ile birlikte 6 aylık oran yüzde 37,57 olarak ortaya çıktı ve emeklinin refah payı olmadan zam oranı belirlenmiş oldu. Bu noktada gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kabine Toplantısına çevrilmişti. Beklenen açıklama son toplantı ile birlikte geldi.

Başkan Erdoğan, yüzde 5 oranındaki refah payını açıkladı ve emeklinin zam oranı yüzde 42,6 seviyesine çıktı. Ardından yeniden Başkan Erdoğan'ın talimatı ile Bakan Vedat Işıkhan emeklinin zam oranın yüzde 49,25 oranına yükseldiğini açıkladı.

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Emekli maaşı zam farkı ödeme takvimi sorgulama: 2024 SSK, Bağkur emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak?

EMEKLİYE EK ZAM MECLİS'TEN GEÇTİ!

Emekliye ek zam ve 10 bin TL en düşük emekli maaşı düzenlemesi TBMM Genel Kurulu'nda yasalaştı. Meclis adımını tamamlayan çalışma son adımı bekliyor. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi beklenen ödemeler gündemdeki yerini koruyor.

Emekli maaşı zam farkı ödeme takvimi sorgulama: 2024 SSK, Bağkur emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak?

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEMELERİ TAMAMLANIYOR!

SGK maaş ödeme takvimi normal seyrinde ilerlerken ek zammın fark olarak yatacağı açıklandı. Ancak yüzde 37,57 oranındaki artışla maaşlar 17 Ocak itibarıyla alınmaya başladı. İşte, tahsis numarasında göre ödeme takvimi:

4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

Emekli maaşı zam farkı ödeme takvimi sorgulama: 2024 SSK, Bağkur emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak?

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

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