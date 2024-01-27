Emekli maaşı zam farkı ödeme takvimi sorgulama: 2024 SSK, Bağkur emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak?

SSK, Bağkur emeklisinin beklediği Ocak-Haziran döneminde geçerli emekli maaş zammı belli oldu. 6 aylık enflasyona ek yapılan yüzde 11,68 ek zam ile bu oran yüzde 49,25'e yükseldi. Ek artış olmadan enflasyon zammı ile maaşlar hesaplara yatırılmaya başlamıştı. Ek zam teklifi, Meclis'te kabul edildi ve Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından hesaplarda olacak tutarlar için geri sayım başladı. Peki, emekli maaş farkları ve ek zam yattı mı, ne zaman yatırılacak? İşte, ayrıntılar…