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Giriş Tarihi: 20.06.2023 10:25 Güncelleme Tarihi: 20.06.2023 10:25

EMEKLİ MAAŞ ÖDEME TAKVİMİ! 2023 Tahsis numarasına göre 4A, 4B, 4C SSK Bağkur emekli sandığı emekli maaşları ne zaman yatacak, yattı mı?

Kurban Bayramı'nın Haziran ayında idrak edilecek olması sebebiyle erkenden yatacak olan emekli maaşları ödeme tarihleriyle gündemde yer alıyor. SSK Bağkur emekli sandığından maaşlarını alan vatandaşlar aynı zamanda ikramiyelerini de yine bakanlık tarafından duyurulan tarihlerde hesaplarından almış olacak. Bu noktada ise "2023 Tahsis numarasına göre 4A, 4B, 4C SSK Bağkur emekli sandığı 2023 emekli maaşları ne zaman yatacak, yattı mı?" soruları yanıt arıyor. İşte emekli maaşları ödeme tarihleri ve tüm bu detaylar…

EMEKLİ MAAŞ ÖDEME TAKVİMİ! 2023 Tahsis numarasına göre 4A, 4B, 4C SSK Bağkur emekli sandığı emekli maaşları ne zaman yatacak, yattı mı?

Emekli maaşı ödeme tarihleri merakla bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre de SSK, Bağkur, EYT, emekli sandığı emekli maaşı ödemeleri belirlenen tarihlerde vatandaşların hesaplara geçmeye başlayacak. Hal böyleyken ise "2023 Tahsis numarasına göre 4A, 4B, 4C SSK Bağkur emekli sandığı 2023 emekli maaşları ne zaman yatacak, yattı mı?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte emekli maaşı ödeme tarihleri açıklamasına dair detaylar…

EMEKLİ MAAŞ ÖDEME TAKVİMİ! 2023 Tahsis numarasına göre 4A, 4B, 4C SSK Bağkur emekli sandığı emekli maaşları ne zaman yatacak, yattı mı?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MÜJDE: BAYRAM ÖNCESİ ÖDENECEK!

Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilerin Kurban Bayramı öncesinde ikramiyelerini ve maaşlarını alacağını aktardı:

"Bir güzel haberimiz de emeklilerimize olacak, emeklilerimizin maaşları ve bayram ikramiyelerini kurban bayramı öncesinde ödeyeceğiz. "

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EMEKLİ MAAŞ ÖDEME TAKVİMİ! 2023 Tahsis numarasına göre 4A, 4B, 4C SSK Bağkur emekli sandığı emekli maaşları ne zaman yatacak, yattı mı?

HAZİRAN 2023 EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Emekli maaş ve ikramiyeleri 17-23 Haziran`da ödenecek. 14,4 milyon emekliye toplam 25,7 milyar lira bayram ikramiyesi ödenecek.

İşte, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ödeme takvimi:

EMEKLİ MAAŞ ÖDEME TAKVİMİ! 2023 Tahsis numarasına göre 4A, 4B, 4C SSK Bağkur emekli sandığı emekli maaşları ne zaman yatacak, yattı mı?

EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME GÜNLERİ

SSK kapsamında gelir ve aylık alanların Haziran dönemi gelir/aylıkları ile emekli ikramiyesi 17 Haziran ile 21 Haziran tarihleri arasında ödenecek. Buna göre,

Ödeme günü 17-18 olanlar: 17 Haziran
Ödeme günü 19-20 olanlar: 18 Haziran
Ödeme günü 21-22 olanlar: 19 Haziran
Ödeme günü 23-24 olanlar: 20 Haziran
Ödeme günü 25-26 olanlar: 21 Haziran tarihlerinde aylıklarını alacak.

EMEKLİ MAAŞ ÖDEME TAKVİMİ! 2023 Tahsis numarasına göre 4A, 4B, 4C SSK Bağkur emekli sandığı emekli maaşları ne zaman yatacak, yattı mı?

MAAŞLAR TEMMUZ ZAMMI VE REFAH PAYI İLE BELLİ OLACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim öncesi yaptığı açıklamada çalışan, memur ve emekliye müjdeyi şu sözlerle vermişti:

''Eskiden 66 lira olan en düşük emekli maaşını 7500 liraya yükselttik. İnşallah 7500 liranın üzerindeki emekli maaşlarını düzeltmek için bir çalışma yapacağız. Asgari ücreti gözden geçireceğiz. Memurlarımızın maaşına Temmuz'da sadece enflasyon farkı eklemekle kalmayıp refah payı artışı da yapacağız.''

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