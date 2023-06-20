Giriş Tarihi: 20.06.2023 10:25 Güncelleme Tarihi: 20.06.2023 10:25

EMEKLİ MAAŞ ÖDEME TAKVİMİ! 2023 Tahsis numarasına göre 4A, 4B, 4C SSK Bağkur emekli sandığı emekli maaşları ne zaman yatacak, yattı mı?

Kurban Bayramı'nın Haziran ayında idrak edilecek olması sebebiyle erkenden yatacak olan emekli maaşları ödeme tarihleriyle gündemde yer alıyor. SSK Bağkur emekli sandığından maaşlarını alan vatandaşlar aynı zamanda ikramiyelerini de yine bakanlık tarafından duyurulan tarihlerde hesaplarından almış olacak. Bu noktada ise "2023 Tahsis numarasına göre 4A, 4B, 4C SSK Bağkur emekli sandığı 2023 emekli maaşları ne zaman yatacak, yattı mı?" soruları yanıt arıyor. İşte emekli maaşları ödeme tarihleri ve tüm bu detaylar…