EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Emekli zammı için 4 aylık oran netleşti! Temmuz zammı ile SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Giriş Tarihi: 05.05.2023 17:26 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023 17:26

Emekli zammı 2023 son dakika haberleri gündemdeki yerini koruyor. Yılbaşında yüzde 30 artış yaşayan ve geçtiğimiz ay ek zam alan emekli maaşları yılın ikinci yarısı için değerlendiriliyor. Temmuz zammı için 4 aylık oran netleşirken geriye sadece 2 veri kaldı. Son enflasyona göre 2023 emekli maaş zammı hesaplama işlemleri de başladı. Başkan Erdoğan, Temmuz ayında enflasyon oranı yanı sıra refah payını dikkate alan artış yapılacağını duyurdu. Emekli zam oranı çalışmaları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülüyor. Konu ile ilgili Bakan Bilgin'in açıklamaları takip ediliyor. Peki, SSK Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 emekli maaş zammı son dakika gelişmeleri ve tüm detaylar.