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Haberler Fotohaber EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Emekli zammı için 4 aylık oran netleşti! Temmuz zammı ile SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 05.05.2023 17:26 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023 17:26

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Emekli zammı için 4 aylık oran netleşti! Temmuz zammı ile SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli zammı 2023 son dakika haberleri gündemdeki yerini koruyor. Yılbaşında yüzde 30 artış yaşayan ve geçtiğimiz ay ek zam alan emekli maaşları yılın ikinci yarısı için değerlendiriliyor. Temmuz zammı için 4 aylık oran netleşirken geriye sadece 2 veri kaldı. Son enflasyona göre 2023 emekli maaş zammı hesaplama işlemleri de başladı. Başkan Erdoğan, Temmuz ayında enflasyon oranı yanı sıra refah payını dikkate alan artış yapılacağını duyurdu. Emekli zam oranı çalışmaları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülüyor. Konu ile ilgili Bakan Bilgin'in açıklamaları takip ediliyor. Peki, SSK Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 emekli maaş zammı son dakika gelişmeleri ve tüm detaylar.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Emekli zammı için 4 aylık oran netleşti! Temmuz zammı ile SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli maaş zammı 2023 son dakika gelişmeleri milyonlar tarafından yakından takip ediliyor. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı Temmuz zammı ile artış yaşayacak. Yılın ikinci yarısında geçerli olacak emekli zammı enflasyon rakamları yanı sıra refah payı düzenlemesi ile belirlenecek. 6 aylık enflasyon verisi ile hesaplanan zam oranı için Mayıs ve Haziran rakamları bekleniyor. Öte yandan Nisan enflasyon oranı ile beraber emekli maaş zammı hesaplamaları hız kazandı. Peki, 2023 Temmuzda en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 4 aylık enflasyon farkı ile yeni maaşlar…

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Emekli zammı için 4 aylık oran netleşti! Temmuz zammı ile SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEMMUZ ZAMMI AÇIKLAMASI!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'da valilik yanında düzenlenen mitinge katıldı.

Erdoğan, "Temmuz ayında hem enflasyon farkını hem refah payını dikkate alan yeni artışlarla çalışanlarımızı ve emeklilerimizi daha da rahatlatacağız." diye konuştu.

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EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Emekli zammı için 4 aylık oran netleşti! Temmuz zammı ile SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI TEMMUZ ZAMMI VE REFAH PAYI İLE ARTACAK

Geçtiğimiz günlerde Memur-Sen Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, peş peşe müjde verdi.

Emekli ve memur maaşları için 2 Bakanlığa talimat verdiğini ifade eden Başkan Erdoğan, enflasyon üzerinde artışlarla alım gücünün artırılacağına işaret etti.

7 bin 500 TL üzerinde maaş alan emekliler için gelirleri artırıcı çalışmalar yapılacağını duyuran Başkan Erdoğan, Temmuz zammının yanı sıra refah payı da verileceğini belirtti.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Emekli zammı için 4 aylık oran netleşti! Temmuz zammı ile SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Başkan Erdoğan emekli ve memurlarla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Seçimden sonra, yeni Meclisin yasama faaliyetlerine başlamasıyla 7 bin 500 liranın üzerinde emekli maaşı alan vatandaşlarımızı da sevindirecek haberi milletimizle paylaşacağız.

Temmuzda enflasyon farkı yanında, refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız. Memurlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü yine tutacağız."

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Emekli zammı için 4 aylık oran netleşti! Temmuz zammı ile SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

TALİMAT VERİLDİ!

Uygulanan ekonomi modeliyle artan milli gelir artışlarını tabana yayacak yeni düzenlemeler için Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na talimatını verdi.

Yapılacak düzenlemeler; çalışanlar, emekli ve memurlar başta olmak üzere hemen her kesimin alım gücünü artıracak.

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