SON DAKİKA: Emekli maaş zammı için ilk hesaplar başladı! 2023 Temmuz ayı SSK Bağkur en düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL?

Giriş Tarihi: 10.06.2023 08:07 Güncelleme Tarihi: 10.06.2023 08:07

Temmuz ayına doğru milyonların gözü kulağı emekli zammında! TÜİK tarafından duyurulan Mayıs ayı enflasyon oranı ile beraber Temmuz ayı memur ve emekli zammı tablosu da şekillenmeye başladı. Gerek enflasyon gerekse refah payıyla Temmuz'da yeniden hesaplanacak olan maaşlara ne boyutta bir artış yapılacağı merak ediliyor. Bu noktada ise "2023 Temmuz ayı SSK Bağkur en düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı. Haziran ayına ilişkin enflasyon rakamı açıklanmadığı için tutarlar şuan varsayım olarak yer alıyor. İşte emekli zammı konusunda tüm detaylar.