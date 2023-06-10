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Haberler Fotohaber SON DAKİKA: Emekli maaş zammı için ilk hesaplar başladı! 2023 Temmuz ayı SSK Bağkur en düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 10.06.2023 08:07 Güncelleme Tarihi: 10.06.2023 08:07

SON DAKİKA: Emekli maaş zammı için ilk hesaplar başladı! 2023 Temmuz ayı SSK Bağkur en düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL?

Temmuz ayına doğru milyonların gözü kulağı emekli zammında! TÜİK tarafından duyurulan Mayıs ayı enflasyon oranı ile beraber Temmuz ayı memur ve emekli zammı tablosu da şekillenmeye başladı. Gerek enflasyon gerekse refah payıyla Temmuz'da yeniden hesaplanacak olan maaşlara ne boyutta bir artış yapılacağı merak ediliyor. Bu noktada ise "2023 Temmuz ayı SSK Bağkur en düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı. Haziran ayına ilişkin enflasyon rakamı açıklanmadığı için tutarlar şuan varsayım olarak yer alıyor. İşte emekli zammı konusunda tüm detaylar.

SON DAKİKA: Emekli maaş zammı için ilk hesaplar başladı! 2023 Temmuz ayı SSK Bağkur en düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL?

Emekli maaş zammı son dakika gelişmeleriyle yakından takip edilmeye devam ediyor. Asgari ücret zammı için çalışma tarihi netleşirken milyonlarca memur ve emekli de yılın 6 ayında alacakları zam oranlarını hesaplamaya başladı. Haziran ayı enflasyonları açıklandıktan sonra zam tutarları netleşecek ancak şimdiden çeşitli senaryolar konuşuluyor. Peki, 2023 Temmuz ayı SSK Bağkur en düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL? İşte emekli maaşı zammı için detaylar.

SON DAKİKA: Emekli maaş zammı için ilk hesaplar başladı! 2023 Temmuz ayı SSK Bağkur en düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL?

Türkiye Yüzyılı'nın ilk kabine toplantısı gerçekleşti. Kritik toplantının en önemli gündemi asgari ücret, emekli ve memur maaşları başta olmak üzere sosyal devlet anlayışı çervesinde yapılacak düzenlemeler oldu. Kabine sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

"ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU ÇALIŞMALARA BAŞLIYOR"

Başkan Erdoğan, "Emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri, Kurban Bayramı öncesinde ödenecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'da çalışmalarına başlıyor" ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA: Emekli maaş zammı için ilk hesaplar başladı! 2023 Temmuz ayı SSK Bağkur en düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL?

"TÜM SÖZLERİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Erdoğan, yeni dönemde halka verdikleri tüm sözlerin takipçisi olacaklarını vurguladı. Halkın alım gücünün artırılmasının yanında enflasyonun da tek haneye geleceğini ifade eden Erdoğan, "Enflasyonu nasıl daha önce tek haneli rakamlara indirdiysek inşallah aynısını yine başaracağız" dedi.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam için ilerleyen günlerde toplanacak.

SON DAKİKA: Emekli maaş zammı için ilk hesaplar başladı! 2023 Temmuz ayı SSK Bağkur en düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL?

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI ÇALIŞMA HAYATINI HAREKETLENDİRDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki dünkü Kabine Toplantısı'nın ardından, "Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzda çalışmalara başlıyoruz." açıklaması, çalışma hayatı gündemini hareketlendirdi.

SON DAKİKA: Emekli maaş zammı için ilk hesaplar başladı! 2023 Temmuz ayı SSK Bağkur en düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL?

KOMİSYON BAKAN IŞIKHAN'IN ÇAĞRISI İLE DÜĞMEYE BASACAK

Gözler, doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret rakamına çevrildi. Bu kapsamda işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira olarak uygulanan mevcut rakama yapılacak artışı belirlemek için ilerleyen günlerde toplanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın çağrısı sonrası komisyon harekete geçecek.

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