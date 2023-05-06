Giriş Tarihi: 06.05.2023 07:37 Güncelleme Tarihi: 06.05.2023 07:37

EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Emekli maaş zammı 4 aylık oran açıklandı! SSK ve BAĞKUR En düşük ve en yüksek emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak?

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranı 4 aylık emekli ve memur zammı için doğrudan belirleyici oluyor. 6. Enflasyon oranı sonrası temmuz zammı kesinleşecek. Milyonlarca emekli ve memur vatandaş "SSK ve BAĞ KUR en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? Sorusuna yanıt arıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürüyen çalışmalar neticesinde netlik kazanacak rakamlar Bakan Bilgin tarafından emekli zammı son dakika haberi ile duyurulacak. Peki SSK Bağkur Temmuz zammı ile en düşük memur emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak? İşte 2023 emekli maaşı zammı son durum