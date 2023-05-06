Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Emekli maaş zammı 4 aylık oran açıklandı! SSK ve BAĞKUR En düşük ve en yüksek emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 06.05.2023 07:37 Güncelleme Tarihi: 06.05.2023 07:37

EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Emekli maaş zammı 4 aylık oran açıklandı! SSK ve BAĞKUR En düşük ve en yüksek emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak?

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranı 4 aylık emekli ve memur zammı için doğrudan belirleyici oluyor. 6. Enflasyon oranı sonrası temmuz zammı kesinleşecek. Milyonlarca emekli ve memur vatandaş "SSK ve BAĞ KUR en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? Sorusuna yanıt arıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürüyen çalışmalar neticesinde netlik kazanacak rakamlar Bakan Bilgin tarafından emekli zammı son dakika haberi ile duyurulacak. Peki SSK Bağkur Temmuz zammı ile en düşük memur emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak? İşte 2023 emekli maaşı zammı son durum

EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Emekli maaş zammı 4 aylık oran açıklandı! SSK ve BAĞKUR En düşük ve en yüksek emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Emekli zammı ile ilgili son dakika gelişmeler milyonların gündeminde bulunuyor. Yıllık enflasyon bazında değişen maaş neticesinde emekli maaş zammı belli oluyor. 6 aylık enflasyon verisi ile ortaya çıkacak Temmuz zammı emekli maaşları konusunda belirleyici unsur olacak. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı tutarları ile memur maaşları için artık sadece 2 veri kaldı. Peki Emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak? 2023 SSK Bağkur Temmuz zammı ile en düşük memur emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Emekli maaş zammı 4 aylık oran açıklandı! SSK ve BAĞKUR En düşük ve en yüksek emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak?

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI TEMMUZ ZAMMI VE REFAH PAYI İLE ARTACAK

Geçtiğimiz günlerde Memur-Sen Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, peş peşe müjde verdi.

Emekli ve memur maaşları için 2 Bakanlığa talimat verdiğini ifade eden Başkan Erdoğan, enflasyon üzerinde artışlarla alım gücünün artırılacağına işaret etti.

7 bin 500 TL üzerinde maaş alan emekliler için gelirleri artırıcı çalışmalar yapılacağını duyuran Başkan Erdoğan, Temmuz zammının yanı sıra refah payı da verileceğini belirtti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Emekli maaş zammı 4 aylık oran açıklandı! SSK ve BAĞKUR En düşük ve en yüksek emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Başkan Erdoğan emekli ve memurlarla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Seçimden sonra, yeni Meclisin yasama faaliyetlerine başlamasıyla 7 bin 500 liranın üzerinde emekli maaşı alan vatandaşlarımızı da sevindirecek haberi milletimizle paylaşacağız.

Temmuzda enflasyon farkı yanında, refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız. Memurlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü yine tutacağız."

EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Emekli maaş zammı 4 aylık oran açıklandı! SSK ve BAĞKUR En düşük ve en yüksek emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEMMUZ ZAMMI AÇIKLAMASI!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'da valilik yanında düzenlenen mitinge katıldı.

Erdoğan, "Temmuz ayında hem enflasyon farkını hem refah payını dikkate alan yeni artışlarla çalışanlarımızı ve emeklilerimizi daha da rahatlatacağız." diye konuştu.

EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Emekli maaş zammı 4 aylık oran açıklandı! SSK ve BAĞKUR En düşük ve en yüksek emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak?

TALİMAT VERİLDİ!

Uygulanan ekonomi modeliyle artan milli gelir artışlarını tabana yayacak yeni düzenlemeler için Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na talimatını verdi.

Yapılacak düzenlemeler; çalışanlar, emekli ve memurlar başta olmak üzere hemen her kesimin alım gücünü artıracak.

SON DAKİKA