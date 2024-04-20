EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON GELİŞMELER | Temmuz’da SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Giriş Tarihi: 20.04.2024 11:53
Güncelleme Tarihi: 20.04.2024
11:53
Emekli zammı son dakika açıklamaları takip emekli vatandaşlar tarafından heyecanla takip ediliyor. Ocak ayında yüzde 49,25 oranında zam alan emekliler, yılın 2. yarısında zam yapılıp yapılmayacağına odaklandı. Son 6 aylık enflasyona göre belirlenecek olan zam oranı için ilk 3 ay belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Temmuz ayından önce emekliye ek zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin konuştu. Peki, emekli maaşı zammı yapılacak mı, SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL İşte detaylar