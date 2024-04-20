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Haberler Fotohaber EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON GELİŞMELER | Temmuz’da SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 20.04.2024 11:53 Güncelleme Tarihi: 20.04.2024 11:53

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON GELİŞMELER | Temmuz’da SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Emekli zammı son dakika açıklamaları takip emekli vatandaşlar tarafından heyecanla takip ediliyor. Ocak ayında yüzde 49,25 oranında zam alan emekliler, yılın 2. yarısında zam yapılıp yapılmayacağına odaklandı. Son 6 aylık enflasyona göre belirlenecek olan zam oranı için ilk 3 ay belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Temmuz ayından önce emekliye ek zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin konuştu. Peki, emekli maaşı zammı yapılacak mı, SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL İşte detaylar

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON GELİŞMELER | Temmuz’da SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Emekli zammına dair son gelişmeler takip edilmeye başlandı. 6 aylık enflasyona göre zamlanan emekli maaşının Temmuz ayında zamlanması bekleniyor. Hali hazırda 10 bin TL olan en düşük emekli maaşının yeni zam ile birlikte ne kadar olacağı ve Temmuz ayından erken zam gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. İşte 3 aylık verilerle en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL? Emekli maaş zammında son durum

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON GELİŞMELER | Temmuz’da SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

EMEKLİYE ARA ZAM VAR MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Işıkhan, enflasyon ve sözleşme kaynaklı farkların temmuzda emekli maaşlarına yansıyacağını ancak bunun dışında bir zam yapılmayacağını belirtti. Bu açıklamanın ardından emekliler tarafından temmuz zam oranı hesaplanmaya başlandı.

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EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON GELİŞMELER | Temmuz’da SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

2024 MART AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI

3 Nisan günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan mart ayı enflasyon oranları emekli temmuz zammı için 3 aylık veriyi netleştirdi:

Buna göre, enflasyon martta aylık bazda yüzde 3,16 olurken, yıllık bazda yüzde 68,50 olarak gerçekleşti.

Emekli zammı son 3 veriyi bekliyor.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON GELİŞMELER | Temmuz’da SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

EMEKLİ ZAMMINDA KRİTİK ORAN BELLİ OLDU!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan mart ayı enflasyon verileriyle birlikte, memur ve emeklilerinin zam oranını belirlemede etkili 3 aylık enflasyon farkı da belli oldu.

SGK ve Bağ-Kur emeklileri için ocak ayında yüzde 6,70, şubat ayı için yüzde 4,53 ve mart ayı için 3,16 enflasyon farkı belli oldu. Böylece 3 aylık enflasyon farkı yüzde 15,06 olarak belirlendi.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON GELİŞMELER | Temmuz’da SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

10 bin TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı haziran ayı enflasyon rakamlarının gelmesi ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışmaları ve refah payı açıklamaları ile netleşecek.

3 Temmuz günü açıklanacak rakamlar yeni maaşları ortaya çıkaracak.

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