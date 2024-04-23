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Haberler Fotohaber EMEKLİ MAAŞ ZAMMI TEMMUZ 2024 | Temmuz ayında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK, Bağkur hesaplama
Giriş Tarihi: 23.04.2024 21:04 Güncelleme Tarihi: 23.04.2024 21:05

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI TEMMUZ 2024 | Temmuz ayında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK, Bağkur hesaplama

Emekli maaş zammı için son dakika açıklamaları takip ediliyor. Ocak ayında yüzde 49,25 oranla zam alan emekliler, yılın 2. yarısında zam alıp alamayacaklarını araştırıyorlar. Bu noktada "emekli maaşı temmuz zammı" sorgulanmaya başladı. Son 6 aylık enflasyona göre belirlenecek olan zam oranı için ilk 3 ay belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Temmuz ayından önce emekliye ek zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, emekli maaşı zammı yapılacak mı, SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı 2024 ne kadar olacak, kaç TL İşte detaylar

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI TEMMUZ 2024 | Temmuz ayında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK, Bağkur hesaplama

Emekli zammı detayları araştırılmaya devam ediyor. 2024 yılı için Ocak ayında gerçekleştirilen zamdan sonra Temmuz ayında da zam gelmesi bekleniyor. Hali hazırda 10 bin TL olan en düşük emekli maaşının yeni zam ile birlikte ne kadar olacağı ve Temmuz ayından erken zam gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. İşte 3 aylık verilerle en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL? Emekli maaş zammında son gelişme

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI TEMMUZ 2024 | Temmuz ayında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK, Bağkur hesaplama

EMEKLİYE ARA ZAM YAPILACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Işıkhan, enflasyon ve sözleşme kaynaklı farkların temmuzda emekli maaşlarına yansıyacağını ancak bunun dışında bir zam yapılmayacağını belirtti. Bu açıklamanın ardından emekliler tarafından temmuz zam oranı hesaplanmaya başlandı.

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EMEKLİ MAAŞ ZAMMI TEMMUZ 2024 | Temmuz ayında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK, Bağkur hesaplama

2024 MART AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI

3 Nisan günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan mart ayı enflasyon oranları emekli temmuz zammı için 3 aylık veriyi netleştirdi:

Buna göre, enflasyon martta aylık bazda yüzde 3,16 olurken, yıllık bazda yüzde 68,50 olarak gerçekleşti.

Emekli zammı son 3 veriyi bekliyor.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI TEMMUZ 2024 | Temmuz ayında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK, Bağkur hesaplama

EMEKLİ ZAMMINDA KRİTİK ORAN BELLİ OLDU!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan mart ayı enflasyon verileriyle birlikte, memur ve emeklilerinin zam oranını belirlemede etkili 3 aylık enflasyon farkı da belli oldu.

SGK ve Bağ-Kur emeklileri için ocak ayında yüzde 6,70, şubat ayı için yüzde 4,53 ve mart ayı için 3,16 enflasyon farkı belli oldu. Böylece 3 aylık enflasyon farkı yüzde 15,06 olarak belirlendi.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI TEMMUZ 2024 | Temmuz ayında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK, Bağkur hesaplama

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

10 bin TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı haziran ayı enflasyon rakamlarının gelmesi ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışmaları ve refah payı açıklamaları ile netleşecek.

3 Temmuz günü açıklanacak rakamlar yeni maaşları ortaya çıkaracak.

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