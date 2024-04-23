Giriş Tarihi: 23.04.2024 21:04
Güncelleme Tarihi: 23.04.2024
21:05
EMEKLİ MAAŞ ZAMMI TEMMUZ 2024 | Temmuz ayında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK, Bağkur hesaplama
Emekli maaş zammı için son dakika açıklamaları takip ediliyor. Ocak ayında yüzde 49,25 oranla zam alan emekliler, yılın 2. yarısında zam alıp alamayacaklarını araştırıyorlar. Bu noktada "emekli maaşı temmuz zammı" sorgulanmaya başladı. Son 6 aylık enflasyona göre belirlenecek olan zam oranı için ilk 3 ay belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Temmuz ayından önce emekliye ek zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, emekli maaşı zammı yapılacak mı, SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı 2024 ne kadar olacak, kaç TL İşte detaylar