EMEKLİ MAAŞ ZAMMI TEMMUZ 2024 | Temmuz ayında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK, Bağkur hesaplama

Emekli zammı detayları araştırılmaya devam ediyor. 2024 yılı için Ocak ayında gerçekleştirilen zamdan sonra Temmuz ayında da zam gelmesi bekleniyor. Hali hazırda 10 bin TL olan en düşük emekli maaşının yeni zam ile birlikte ne kadar olacağı ve Temmuz ayından erken zam gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. İşte 3 aylık verilerle en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL? Emekli maaş zammında son gelişme