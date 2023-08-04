Giriş Tarihi: 04.08.2023 22:19 Güncelleme Tarihi: 04.08.2023 22:19

EMEKLİ ZAMMI OCAK 2024 SON DAKİKA GELİŞMELERİ || SSK ve Bağkur emekli maaşına ek zam var mı, gelecek mi, en düşük emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

Emekli maaşı ek zammı 2023 hakkında araştırmalar yapılıyor. SSK ve Bağkur emeklileri ek zam durumuna dair son dakika haberlerini incelemekte. Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli vatandaşlara yapılacak yeni zam hakkında açıklamalarda bulunurken, bekleyiş sürüyor. Vatandaşlar, Aralık maaşına kadar enflasyon rakamları ve refah payı dahilinde yüzde 25'lik zamlı maaş alacak. Milyonlarca SSK ve Bağ-Kurlu vatandaş, emekliye ek zam var mı, olacak mı, ne zaman yapılacak sorularına yanıt aramakta. İşte son dakika emekli maaşı ek zam gelişmeleri