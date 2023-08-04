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Haberler Fotohaber EMEKLİ ZAMMI OCAK 2024 SON DAKİKA GELİŞMELERİ || SSK ve Bağkur emekli maaşına ek zam var mı, gelecek mi, en düşük emekli maaşı zammı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 04.08.2023 22:19 Güncelleme Tarihi: 04.08.2023 22:19

EMEKLİ ZAMMI OCAK 2024 SON DAKİKA GELİŞMELERİ || SSK ve Bağkur emekli maaşına ek zam var mı, gelecek mi, en düşük emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

Emekli maaşı ek zammı 2023 hakkında araştırmalar yapılıyor. SSK ve Bağkur emeklileri ek zam durumuna dair son dakika haberlerini incelemekte. Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli vatandaşlara yapılacak yeni zam hakkında açıklamalarda bulunurken, bekleyiş sürüyor. Vatandaşlar, Aralık maaşına kadar enflasyon rakamları ve refah payı dahilinde yüzde 25'lik zamlı maaş alacak. Milyonlarca SSK ve Bağ-Kurlu vatandaş, emekliye ek zam var mı, olacak mı, ne zaman yapılacak sorularına yanıt aramakta. İşte son dakika emekli maaşı ek zam gelişmeleri

EMEKLİ ZAMMI OCAK 2024 SON DAKİKA GELİŞMELERİ || SSK ve Bağkur emekli maaşına ek zam var mı, gelecek mi, en düşük emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

Emekliye ek zam var mı, yapılacak mı soruları gündemdeki yerini almış durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan konu hakkında açıklamalarda bulunurken, SSK ve Bağkurlu emeklililer ek zam beklemekte. Emekli maaşı ek zammı, gündemdeki konularında başında yer aldı.

EMEKLİ ZAMMI OCAK 2024 SON DAKİKA GELİŞMELERİ || SSK ve Bağkur emekli maaşına ek zam var mı, gelecek mi, en düşük emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN TARİH VERDİ!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz emekli maaşlarıyla ilgili olarak da, "Emekli maaşında yılsonunda yeni bir değerlendirme yapılacak" dedi.

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EMEKLİ ZAMMI OCAK 2024 SON DAKİKA GELİŞMELERİ || SSK ve Bağkur emekli maaşına ek zam var mı, gelecek mi, en düşük emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRETLİ VE EMEKLİYE MESAJ!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 24 Temmuz 2023 tarihinde yapılan Kabine Toplantısı sonrası kameraların karşısına geçerek gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Ocak 2024 asgari ücret ve emekli zammı için önemli mesajlar veren Başkan Erdoğan, "Kamu işçisini ve memuru nasıl ortada bırakmadıysak, çalışanından emeklisine hiç kimsenin mağduriyetinin kalıcı olmasına rıza göstermeyiz. Bütçeyle ilgili çalışmaların semeresini gördükçe, kendini mağdur hisseden tüm kesimlerin gönlünü alacağız." ifadelerini kullandı.

EMEKLİ ZAMMI OCAK 2024 SON DAKİKA GELİŞMELERİ || SSK ve Bağkur emekli maaşına ek zam var mı, gelecek mi, en düşük emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

"KİMSENİN MAĞDURİYETİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçe çalışmasının meyvelerini vermesi ve mali disiplinin sağlanması sonrası emekli zammı için harekete geçilecek. Başkan Erdoğan, düzenleme ile ilgili tarih verdi ve yılbaşını işaret etti:

EMEKLİ ZAMMI OCAK 2024 SON DAKİKA GELİŞMELERİ || SSK ve Bağkur emekli maaşına ek zam var mı, gelecek mi, en düşük emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

"TÜM KESİMLERİN GÖNLÜNÜ ALACAĞIZ"

Ek bütçede deprem bölgesinin kalkınmasını sağlayacak projelere verdik. Hem bütçe gelirlerini artırmaya hem de bütçe dışı kaynak sağlamaya yönelik çalışmalarımızın semerisini gördükçe kendini mağdur hisseden tüm kesimlerin gönlünü mutlaka alacağız.

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