EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI ÖDEME TARİHLERİ | SSK ve Bağkur emeklisinin fark ödemeleri ne zaman yapılacak?

EMEKLİYE EK ZAM YÜZDE 11,68 OLDU!

Tüm emeklilere ek zamda müjdeli haber geçtiğimiz günlerde duyuruldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan SSK ve Bağkur emeklilerinin aylıklarında Ocak 2024 itibarıyla 6 aylık artış oranını yüzde 49,25 olarak açıkladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin de Ocak-Temmuz artış oranına 11,68 puanlık refah payı eklenerek memur emeklileriyle eşitlendi. Böylece tüm emeklilere yüzde 49,25 oranında zam yapılmış oldu.

Bakan Işıkhan yaptığı açıklamada SSK ve Bağkur emeklilerimizin aylıklarını Ocak 2024 itibarıyla 6 aylık artış oranını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz. Böylece bu yıl bütün emeklilerimizin aynı oranda artış almasını sağlıyoruz açıklamasında bulunmuştu.