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Haberler Fotohaber EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI ÖDEME TARİHLERİ | SSK ve Bağkur emeklisinin fark ödemeleri ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 30.01.2024 22:07 Güncelleme Tarihi: 30.01.2024 22:08

EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI ÖDEME TARİHLERİ | SSK ve Bağkur emeklisinin fark ödemeleri ne zaman yapılacak?

SSK ve Bağkur emeklileri ile memur emeklilerinin zamlarının eşitlenmesi sonrasında gözler zam farklarının ödeneceği tarihe çevrildi. Yaklaşık 13,5 milyon emeklinin beklediği o düzenleme Meclis'ten geçti. 2024'ün ilk altı aylık emekli maaşı zammı yüzde 49.25'e yükseltildi. Şimdi gözler düzenlenmenin Resmi Gazete'de yayınlanmasında. Düzenleme Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanıp Resmi Gazete'de yayınladıktan sonra hayata geçecek. Peki, 4A-4B 2024 emekli maaş farkları ne zaman yatacak? İşte ödeme tarihleri…

EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI ÖDEME TARİHLERİ | SSK ve Bağkur emeklisinin fark ödemeleri ne zaman yapılacak?

Ocak aylıklarını alan emekliler zam farklarının hesaplara yatacağı tarihi bekliyordu. Emekli zammının memurlara yapılan yüzde 49,25'lik uygulanan zam atışına eşitlenmesi adına bir çalışma yapılmıştı. Emeklilerin Ocak 2024 itibarıyla 6 aylık artış oranını yüzde 49,25 oldu. Ek zamdan kaynaklı farkların Resmi Gazete 'de yayınlandıktan sonra ödenecek. Peki, emekli maaşı zam farkları ne zaman yatacak, Resmi Gazete'de ne zaman yayınlanacak 2024? İşte, detaylar…

EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI ÖDEME TARİHLERİ | SSK ve Bağkur emeklisinin fark ödemeleri ne zaman yapılacak?

EMEKLİYE EK ZAM YÜZDE 11,68 OLDU!

Tüm emeklilere ek zamda müjdeli haber geçtiğimiz günlerde duyuruldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan SSK ve Bağkur emeklilerinin aylıklarında Ocak 2024 itibarıyla 6 aylık artış oranını yüzde 49,25 olarak açıkladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin de Ocak-Temmuz artış oranına 11,68 puanlık refah payı eklenerek memur emeklileriyle eşitlendi. Böylece tüm emeklilere yüzde 49,25 oranında zam yapılmış oldu.

Bakan Işıkhan yaptığı açıklamada SSK ve Bağkur emeklilerimizin aylıklarını Ocak 2024 itibarıyla 6 aylık artış oranını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz. Böylece bu yıl bütün emeklilerimizin aynı oranda artış almasını sağlıyoruz açıklamasında bulunmuştu.

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EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI ÖDEME TARİHLERİ | SSK ve Bağkur emeklisinin fark ödemeleri ne zaman yapılacak?

EMEKLİYE EK ZAM MECLİS'TEN GEÇTİ!

Emekliye refah payı ve 10 bin TL en düşük emekli maaşı düzenlemeleri Plan ve Bütçe Komisyonu'nun geçti ve torba yasa eklendi. Daha sonra Meclis Genel Kurulu'nda oylanarak yasalaştı. Emekliye ek zam için son bir aşama kaldı. Düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI ÖDEME TARİHLERİ | SSK ve Bağkur emeklisinin fark ödemeleri ne zaman yapılacak?

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANMASI BEKLENİYOR!

Emekliye üçüncü zamma ilişkin yasal düzenleme, Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI ÖDEME TARİHLERİ | SSK ve Bağkur emeklisinin fark ödemeleri ne zaman yapılacak?

SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Emekli ek zam ödeme takvimi henüz belirlenmedi. Emekli düzenlemesini içeren kanun teklifi Meclis'ten geçti. Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşacak ödemeler bekleniyor.

Konuya dair açıklama Bakan Vedat Işıkhan'dan geldi:

"Teklifimiz Resmi Gazete'de yayımlanmdıktan sonra oluşan aylık farkları 1 haftada ödenecek."

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