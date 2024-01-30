Giriş Tarihi: 30.01.2024 22:07
Güncelleme Tarihi: 30.01.2024
22:08
EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI ÖDEME TARİHLERİ | SSK ve Bağkur emeklisinin fark ödemeleri ne zaman yapılacak?
SSK ve Bağkur emeklileri ile memur emeklilerinin zamlarının eşitlenmesi sonrasında gözler zam farklarının ödeneceği tarihe çevrildi. Yaklaşık 13,5 milyon emeklinin beklediği o düzenleme Meclis'ten geçti. 2024'ün ilk altı aylık emekli maaşı zammı yüzde 49.25'e yükseltildi. Şimdi gözler düzenlenmenin Resmi Gazete'de yayınlanmasında. Düzenleme Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanıp Resmi Gazete'de yayınladıktan sonra hayata geçecek. Peki, 4A-4B 2024 emekli maaş farkları ne zaman yatacak? İşte ödeme tarihleri…