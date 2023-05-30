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Haberler Fotohaber TEMMUZ EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DURUM: Refah payı geliyor! SSK, Bağkur emekli maaşı zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 30.05.2023 20:06 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023 20:06

TEMMUZ EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DURUM: Refah payı geliyor! SSK, Bağkur emekli maaşı zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Emekli ve memur temmuz zammı için bekliyor. İkinci zam dönemin de asgari ücret de artış yaşayacak. Emekli zammı 2023 Temmuz son dakika haberleri gündemdeki yerini koruyor. 6 aylık enflasyon farkı ile ortaya çıkacak zamda 4 aylık veri tamamlandı. Öte yandan refah payı da gündemdeki yerini aldı. En düşük emekli maaşı zammı ne kadar olacak, kaç TL soruları yanıt arıyor. Seçimin ardından çalışmalar yeniden hız kazandı. Peki, SSK Bağkur emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, son enflasyona göre emekli maaşları hesaplama tablosu…

TEMMUZ EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DURUM: Refah payı geliyor! SSK, Bağkur emekli maaşı zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Emekli maaş zammı temmuzda ne kadar olacak merak konusu. Ocak zammı ardından en düşük maaşın 7 bin 500 TL seviyesine çıkarılması ile yeni zam oranı beklenmeye başladı. Emekli zammı 2023 son dakika haberleri her gün yeni gelişmelerle araştırılıyor. Araştırmalar hız kazandı. EYT'liler de heyecanlı bekleyişe başladı. Peki, Temmuzda SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı zammı ne kadar olacak, kaç TL? İşte, emekli ve memur maaşı hesaplama…

TEMMUZ EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DURUM: Refah payı geliyor! SSK, Bağkur emekli maaşı zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 7 BİN 500 TL OLDU!

Geçtiğimiz aylarda katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca emekliye müjdeli haberi vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada 5 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye çıkarıldığını duyurmuştu.

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TEMMUZ EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DURUM: Refah payı geliyor! SSK, Bağkur emekli maaşı zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

ZAMLI MAAŞLAR ÖDENDİ!

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye, emekliye bayram ikramiyesinin 2 bin TL'ye çıkarılması ile geçici işçilerin sürekli işçi kadrosuna alınmasını da içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan değişiklikle, gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda ödenen 1100'er lira 2000 liraya çıkarıldı.

15 milyon emekli Ramazan Bayramı öncesi bayram ikramiyesi ve emekli maaşı ödemesini aldı.

TEMMUZ EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DURUM: Refah payı geliyor! SSK, Bağkur emekli maaşı zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET, MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI!

Rekor katılımın gerçekleştiği büyük İstanbul mitinginde açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan çalışan, memur ve emekliye müjdeyi verdi:

Eskiden 66 lira olan en düşük emekli maaşını 7500 liraya yükselttik. İnşallah 7500 liranın üzerindeki emekli maaşlarını düzeltmek için bir çalışma yapacağız. Asgari ücreti gözden geçireceğiz. Memurlarımızın maaşına Temmuz'da sadece enflasyon farkı eklemekle kalmayıp refah payı artışı da yapacağız. Kamu işçileri için zammını da salı günü açıklayacağız.

TEMMUZ EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DURUM: Refah payı geliyor! SSK, Bağkur emekli maaşı zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI TEMMUZ ZAMMI VE REFAH PAYI İLE ARTACAK

Geçtiğimiz günlerde Memur-Sen Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, peş peşe müjde verdi.

Emekli ve memur maaşları için 2 Bakanlığa talimat verdiğini ifade eden Başkan Erdoğan, enflasyon üzerinde artışlarla alım gücünün artırılacağına işaret etti.

7 bin 500 TL üzerinde maaş alan emekliler için gelirleri artırıcı çalışmalar yapılacağını duyuran Başkan Erdoğan, Temmuz zammının yanı sıra refah payı da verileceğini belirtti.

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