TEMMUZ EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DURUM: Refah payı geliyor! SSK, Bağkur emekli maaşı zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Emekli ve memur temmuz zammı için bekliyor. İkinci zam dönemin de asgari ücret de artış yaşayacak. Emekli zammı 2023 Temmuz son dakika haberleri gündemdeki yerini koruyor. 6 aylık enflasyon farkı ile ortaya çıkacak zamda 4 aylık veri tamamlandı. Öte yandan refah payı da gündemdeki yerini aldı. En düşük emekli maaşı zammı ne kadar olacak, kaç TL soruları yanıt arıyor. Seçimin ardından çalışmalar yeniden hız kazandı. Peki, SSK Bağkur emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, son enflasyona göre emekli maaşları hesaplama tablosu…