EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: 2023 Temmuz zammı belli oluyor! SSK, Bağkur emekli zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak, kaç TL?

Emekli zammı ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklanan yeni asgari ücretin ardından milyonlarca emekli ve EYT'linin gözü kulağı temmuz emekli zammında. Yeni emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL oldu soruları gündemdeki yerini koruyor. 6 aylık enflasyon oranı beklentisi ile ilk hesaplar masada yerini aldı. Bakan Işıkhan'ın açıklamaları takip ediliyor. İşte, SSK, Bağkur emekli zammı son gelişmeler…