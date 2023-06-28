Giriş Tarihi: 28.06.2023 14:35
Güncelleme Tarihi: 28.06.2023
14:37
EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: 2023 Temmuz zammı belli oluyor! SSK, Bağkur emekli zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak, kaç TL?
Yılın ikinci yarısında ödenecek olan yeni asgari ücret Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklandı. Asgari ücret zammının ardından emekli zammı son dakika gelişmeleri takip ediliyor. Temmuz ayı itibariyle memur ve emekli zammı için harekete geçirildi. Kurban Bayramı öncesinde emekli maaşı ve bayram ikramiyelerini alan emeklilerin temmuz maaşları zamlı olarak hesaplarına yatacak. En düşük emekli maaşı 7.500 TL iken enflasyon rakamları ve refah payı ile yeni zam miktarı hesaplanacak. Peki, Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte, son durum…