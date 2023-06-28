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Haberler Fotohaber EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: 2023 Temmuz zammı belli oluyor! SSK, Bağkur emekli zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 28.06.2023 14:35 Güncelleme Tarihi: 28.06.2023 14:37

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: 2023 Temmuz zammı belli oluyor! SSK, Bağkur emekli zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak, kaç TL?

Yılın ikinci yarısında ödenecek olan yeni asgari ücret Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklandı. Asgari ücret zammının ardından emekli zammı son dakika gelişmeleri takip ediliyor. Temmuz ayı itibariyle memur ve emekli zammı için harekete geçirildi. Kurban Bayramı öncesinde emekli maaşı ve bayram ikramiyelerini alan emeklilerin temmuz maaşları zamlı olarak hesaplarına yatacak. En düşük emekli maaşı 7.500 TL iken enflasyon rakamları ve refah payı ile yeni zam miktarı hesaplanacak. Peki, Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte, son durum…

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: 2023 Temmuz zammı belli oluyor! SSK, Bağkur emekli zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak, kaç TL?

Emekli zammı ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklanan yeni asgari ücretin ardından milyonlarca emekli ve EYT'linin gözü kulağı temmuz emekli zammında. Yeni emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL oldu soruları gündemdeki yerini koruyor. 6 aylık enflasyon oranı beklentisi ile ilk hesaplar masada yerini aldı. Bakan Işıkhan'ın açıklamaları takip ediliyor. İşte, SSK, Bağkur emekli zammı son gelişmeler

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: 2023 Temmuz zammı belli oluyor! SSK, Bağkur emekli zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak, kaç TL?

YENİ ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU!

Bakan Vedat Işıkhan tarafından açıklanan yeni asgari ücret belli oldu. Ara zam ile yüzde 34 oranında artan maaş, brüt 13 bin 414, net 11 bin 402 TL olarak duyuruldu.

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EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: 2023 Temmuz zammı belli oluyor! SSK, Bağkur emekli zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak, kaç TL?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ VE MAAŞLARI BAYRAM ÖNCESİ ÖDENDİ!

Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilerin Kurban Bayramı öncesinde ikramiyelerini ve maaşlarını alacağını aktardı:

"Bir güzel haberimiz de emeklilerimize olacak, emeklilerimizin maaşları ve bayram ikramiyelerini kurban bayramı öncesinde ödeyeceğiz. "

Emekli maaş ve ikramiyeleri 17-23 Haziran`da vatandaşlar ile buluştu.

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: 2023 Temmuz zammı belli oluyor! SSK, Bağkur emekli zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak, kaç TL?

BAKAN VEDAT IŞIKHAN'DAN EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI AÇIKLAMASI!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yapılacak düzenleme hakkında şu sözlere yer verdi:

"Hazine ve Maliye Bakanlığımızla işbirliği halinde çalışıyoruz. Hedefimiz tüm paydaşları memnun edecek sonuca ulaşmak. Düzenleme temmuzda Meclis'ten geçecek, en düşük memur maaşı 22 bin TL olacak."

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: 2023 Temmuz zammı belli oluyor! SSK, Bağkur emekli zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak, kaç TL?

MAAŞLAR TEMMUZ ZAMMI VE REFAH PAYI İLE BELLİ OLACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim öncesi yaptığı açıklamada çalışan, memur ve emekliye müjdeyi şu sözlerle vermişti:

''Eskiden 66 lira olan en düşük emekli maaşını 7500 liraya yükselttik. İnşallah 7500 liranın üzerindeki emekli maaşlarını düzeltmek için bir çalışma yapacağız. Asgari ücreti gözden geçireceğiz. Memurlarımızın maaşına Temmuz'da sadece enflasyon farkı eklemekle kalmayıp refah payı artışı da yapacağız.''

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