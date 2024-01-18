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Haberler Fotohaber Emekli maaşları ve maaş farkları ne zaman yatacak 2024? Her ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26'sında emekli maaşı alanlar dikkat!
Giriş Tarihi: 18.01.2024 09:46 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024 09:46

Emekli maaşları ve maaş farkları ne zaman yatacak 2024? Her ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26'sında emekli maaşı alanlar dikkat!

Emekliler maaşlarını her ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26'sında alıyor. Ocak-Haziran döneminde geçerli maaş zamları belli olmasının ardından SSK, Bağkur emeklisinin gözü zamlı emekli maaşı ödeme tarihlerinde. Enflasyon farkına ek yapılan zamla artış oranı yüzde 42,6'ya yükseldi. Peki, zamlı emekli maaşları ve emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, 4A-4B tahsis numarasına göre 2024 Ocak emekli maaşı ödeme takvimi

Emekli maaşları ve maaş farkları ne zaman yatacak 2024? Her ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26’sında emekli maaşı alanlar dikkat!

Emekli maaşı zammı belli oldu. Aralık ayında SSK emekli maaşı ödemeleri ayın 17'si ile 26'sı arasında, Bağ-Kur emekli maaşları ise her ayın 25'i ile 28'i arasında hesaplara geçmişti. Ocak zmemı sonrası en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL'den 10 bin liraya çıkarıldı. Zamlı aylıklar Ocak-Haziran 2024 döneminde geçerli olacak. Peki, Peki, zamlı emekli maaşları ve emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, 4A-4B tahsis numarasına göre 2024 Ocak emekli maaşı ödeme takvimi

Emekli maaşları ve maaş farkları ne zaman yatacak 2024? Her ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26’sında emekli maaşı alanlar dikkat!

EMEKLİYE EK ZAM FARKI VE MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATIRILACAK?

Kabine sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamayla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklisine ek yüzde 5 zam verildi. Artış oranları, yüzde 42,6'ya yükselecek. En düşük emekli maaşı da 10 bin lira oldu.

17-28 Ocak tarihleri arasında zamlı maaş alacak emeklilerin maaş farklarının ise aynı tarihler itibarıyla yatırılması bekleniyor.

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Emekli maaşları ve maaş farkları ne zaman yatacak 2024? Her ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26’sında emekli maaşı alanlar dikkat!

OCAK AYI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
2024 ocak ayı emekli maaşı zammı düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanması sonrası SSK emeklikleri 17 Ocak, Bağ-Kur emeklileri de 25 Ocak'tan itibaren zamlı aylıklarını almaya başlayacak.

Emekli maaşları ve maaş farkları ne zaman yatacak 2024? Her ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26’sında emekli maaşı alanlar dikkat!

EMEKLİ MAAŞ ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
Emekli maaşları tahsis numarasının son hanesine göre yatırılıyor.

Emekli maaşı ödemesi tarihi Cumartesi gününe rastlayan hak sahiplerinin ödemesi Cuma, Pazar gününe rastlayanların ödemesi ise Pazartesi yapılıyor.

SSK'lı emekliler her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25-28 arasında emekli maaşı ödemesini alıyor.

Emekli maaşları ve maaş farkları ne zaman yatacak 2024? Her ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26’sında emekli maaşı alanlar dikkat!

4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

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