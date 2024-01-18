Emekli maaşları ve maaş farkları ne zaman yatacak 2024? Her ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26’sında emekli maaşı alanlar dikkat!

Emekli maaşı zammı belli oldu. Aralık ayında SSK emekli maaşı ödemeleri ayın 17'si ile 26'sı arasında, Bağ-Kur emekli maaşları ise her ayın 25'i ile 28'i arasında hesaplara geçmişti. Ocak zmemı sonrası en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL'den 10 bin liraya çıkarıldı. Zamlı aylıklar Ocak-Haziran 2024 döneminde geçerli olacak. Peki, Peki, zamlı emekli maaşları ve emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, 4A-4B tahsis numarasına göre 2024 Ocak emekli maaşı ödeme takvimi…