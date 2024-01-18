Giriş Tarihi: 18.01.2024 09:46
Güncelleme Tarihi: 18.01.2024
09:46
Emekli maaşları ve maaş farkları ne zaman yatacak 2024? Her ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26'sında emekli maaşı alanlar dikkat!
Emekliler maaşlarını her ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26'sında alıyor. Ocak-Haziran döneminde geçerli maaş zamları belli olmasının ardından SSK, Bağkur emeklisinin gözü zamlı emekli maaşı ödeme tarihlerinde. Enflasyon farkına ek yapılan zamla artış oranı yüzde 42,6'ya yükseldi. Peki, zamlı emekli maaşları ve emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, 4A-4B tahsis numarasına göre 2024 Ocak emekli maaşı ödeme takvimi…