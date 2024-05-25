EMEKLİ PROMOSYON 2024: Kesenin ağzı açıldı! 13 banka promosyonu ne kadar? Ziraat, Akbank, Yapı Kredi, Garanti...

13 bankanın Mayıs ayı emekli promosyon rakamları açıklandı. Buna göre en yüksek emekli promosyon miktarı 18 bin TL olurken, en düşüğü de 8 bin TL oldu. İşte Ziraat, Akbank, Yapı Kredi, Garanti dahil bankaların emekli promosyon kampanyaları…