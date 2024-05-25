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Haberler Fotohaber EMEKLİ PROMOSYON 2024: Kesenin ağzı açıldı! 13 banka promosyonu ne kadar? Ziraat, Akbank, Yapı Kredi, Garanti...
Giriş Tarihi: 25.05.2024 12:29 Güncelleme Tarihi: 25.05.2024 12:29

EMEKLİ PROMOSYON 2024: Kesenin ağzı açıldı! 13 banka promosyonu ne kadar? Ziraat, Akbank, Yapı Kredi, Garanti...

Emekli promosyon kampanyaları SGK, Bağ-Kur ve memur emeklisi vatandaşların radarında yer almaya devam ediyor. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla bayram ikramiyesini de alacak emeklilere bir diğer ek gelir de banka promosyonları olacak. Emekli maaş promosyon tutarı 20.000 TL'ye dayanırken, en yüksek ödeme yapan 2 banka belli oldu. Peki güncel banka promosyonları ne kadar? En yüksek emekli promosyon ödemesini hangi bankalar yapıyor? İşte detaylar...

EMEKLİ PROMOSYON 2024: Kesenin ağzı açıldı! 13 banka promosyonu ne kadar? Ziraat, Akbank, Yapı Kredi, Garanti...

13 bankanın Mayıs ayı emekli promosyon rakamları açıklandı. Buna göre en yüksek emekli promosyon miktarı 18 bin TL olurken, en düşüğü de 8 bin TL oldu. İşte Ziraat, Akbank, Yapı Kredi, Garanti dahil bankaların emekli promosyon kampanyaları…

EMEKLİ PROMOSYON 2024: Kesenin ağzı açıldı! 13 banka promosyonu ne kadar? Ziraat, Akbank, Yapı Kredi, Garanti...

13 BANKA EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARINI AÇIKLADI

Mayıs ayı güncel banka promosyonları açıklandı. 2 banka tarafından verilen en yüksek emekli promosyon miktarı 18 bin TL oldu. SGK, Bağ-Kur ve memur emeklisi gözlerini Ziraat, Akbank, Yapı Kredi ve Garanti'nin de dahil olduğu 13 bankaya çevirdi. Emekli promosyon ödemesi yapan 13 bankanın kampanya detaylarını sıraladık.

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EMEKLİ PROMOSYON 2024: Kesenin ağzı açıldı! 13 banka promosyonu ne kadar? Ziraat, Akbank, Yapı Kredi, Garanti...

İŞTE EN YÜKSEK PROMOSYON VEREN BANKALAR...

GARANTİ BBVA

Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alanlara 15.000 TL'ye varan nakit emekli promosyon fırsatı sunuluyor. Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 01 Mayıs - 31 Mayıs 2024'tür.

Garanti BBVA'da emekli maaşı;

• 10.000 TL'ye kadar olan emeklilere 6.250 TL
• 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL
• 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500 TL
• 20.000 TL ve üstünde olan emeklilere 15.000 TL

tutarında nakit promosyon avantajı sunuluyor.

EMEKLİ PROMOSYON 2024: Kesenin ağzı açıldı! 13 banka promosyonu ne kadar? Ziraat, Akbank, Yapı Kredi, Garanti...

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaşı ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan vatandaşlar 12.000 TL'ye varan emekli promosyon ödemesi imkanından faydalanabilecek.

Banka promosyon ödemelerini 3 yıllık peşin yapıyor. Müşterilerinin 2022 yılına ilişkin devam eden emekli promosyon tutarlarını iade etmeden başvurularının alınabileceğini belirten banka, 2024 emekli promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarlarının da sistemsel olarak mahsup edildiğini de belirtiyor.

Emekli aylıklarını Ziraat Bankası aracılığı ile alan vatandaşlar emekli promosyon ödemesinden faydalanabilmeleri için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Ziraat Bankası aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları gerekiyor.

EMEKLİ PROMOSYON 2024: Kesenin ağzı açıldı! 13 banka promosyonu ne kadar? Ziraat, Akbank, Yapı Kredi, Garanti...

HALKBANK

Emekli maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden emekliler, 12.000 TL'ye varan emekli promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.

Brüt Maaş Tutarı - Ödenecek Emekli Promosyon Tutarı

• 10.000 TL - 14.999,99 TL arası maaş alanlar için 8.000 TL
• 15.000 TL - 19.999,99 TL arası maaş alanlar için 10.000 TL
• 20.000 TL ve üzeri arası maaş alanlar için 12.000 TL

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