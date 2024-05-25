Giriş Tarihi: 25.05.2024 12:29
Güncelleme Tarihi: 25.05.2024
12:29
EMEKLİ PROMOSYON 2024: Kesenin ağzı açıldı! 13 banka promosyonu ne kadar? Ziraat, Akbank, Yapı Kredi, Garanti...
Emekli promosyon kampanyaları SGK, Bağ-Kur ve memur emeklisi vatandaşların radarında yer almaya devam ediyor. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla bayram ikramiyesini de alacak emeklilere bir diğer ek gelir de banka promosyonları olacak. Emekli maaş promosyon tutarı 20.000 TL'ye dayanırken, en yüksek ödeme yapan 2 banka belli oldu. Peki güncel banka promosyonları ne kadar? En yüksek emekli promosyon ödemesini hangi bankalar yapıyor? İşte detaylar...