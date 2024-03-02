Giriş Tarihi: 02.03.2024 10:40
Güncelleme Tarihi: 02.03.2024
10:43
EMEKLİ PROMOSYON MART 2024: Rekabet kızıştı! 15.000 TL ödül! Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor, kaç TL?
Emekliye ek gelir fırsatı sunan emekli promosyon tutarları yenilendi. Bankalar müşteri kazanabilmek için emekli promosyon kampanyalarını artırdı. Ziraat Bankası, Akbank, Vakıfbank, Denizbankası, Halkbank, İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti, ING ve diğer bankaların promosyon kampanyaları cepleri dolduruyor. Mart ayı banka promosyonu kampanyaları 15 bin TL'yi buluyor. Peki, Mart 2024 en yüksek banka promosyonu veren banka hangisi, hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte detaylar.