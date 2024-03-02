EMEKLİ PROMOSYON MART 2024: Rekabet kızıştı! 15.000 TL ödül! Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor, kaç TL?

EN YÜKSEK PROMOSYON VEREN BANKALAR BELLİ OLDU

AKBANK

SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01-31 Mart 2024 tarihleri arasında Akbank'a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını akbank'tan almayı taahhüt eden emeklililerimiz 10.000 TL'ye varan promosyondan faydalanabilecek.

Buna ek olarak kampanya dönemi içerisinde, Akbank Vadesiz hesabından veya Axess/Wings sahibi olan SGK emeklileri için kredi kartlarından verecekleri ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 500 TL, toplamda 2.500 TL chip-para ile 12.500 TL ödül fırsatından yararlanabilecek.

Bankanın maaşa göre verdiği promosyon miktarları ise şu şekilde:

3.500 TL altı aylık alanlara 6.000 TL,

3.500 - 7.499 TL için 7.000 TL,

7.500 - 9.999 TL için 9.000 TL,

10.000 TL ve üzeri için 10.000 TL.