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Haberler Fotohaber EMEKLİ PROMOSYON MART 2024: Rekabet kızıştı! 15.000 TL ödül! Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor, kaç TL?
Giriş Tarihi: 02.03.2024 10:40 Güncelleme Tarihi: 02.03.2024 10:43

EMEKLİ PROMOSYON MART 2024: Rekabet kızıştı! 15.000 TL ödül! Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor, kaç TL?

Emekliye ek gelir fırsatı sunan emekli promosyon tutarları yenilendi. Bankalar müşteri kazanabilmek için emekli promosyon kampanyalarını artırdı. Ziraat Bankası, Akbank, Vakıfbank, Denizbankası, Halkbank, İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti, ING ve diğer bankaların promosyon kampanyaları cepleri dolduruyor. Mart ayı banka promosyonu kampanyaları 15 bin TL'yi buluyor. Peki, Mart 2024 en yüksek banka promosyonu veren banka hangisi, hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte detaylar.

EMEKLİ PROMOSYON MART 2024: Rekabet kızıştı! 15.000 TL ödül! Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor, kaç TL?

Mart 2024 emekli promosyon kampanyaları güncel listesi paylaşıldı. Ek gelirin kapısını aralayan banka promosyonlarından yararlanmak isteyen emekliler en yüksek emekli promosyonu tutarını merak ediyor. 15.000 TL'yi bulan promosyon fırsatı sonrası bankaların rekabeti kızıştı. Peki, 2024 Mart ayı itibarıyla hangi banka ne kadar maaş promosyonu veriyor? İşte Ziraat, Akbank, Garanti, Denizbank, ING, Yapı Kredi, Vakıfbank, Türkiye Finans ve tüm bankalarda Mart ayı banka promosyonu tablosu...

EMEKLİ PROMOSYON MART 2024: Rekabet kızıştı! 15.000 TL ödül! Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor, kaç TL?

EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Emekli aylığı bağlanan herkes bir banka seçerek emekli promosyon kampanyalarından faydalanabilir. Eski ve yeni fark etmeksizin tüm emeklilerin promosyon için hakkı var.

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EMEKLİ PROMOSYON MART 2024: Rekabet kızıştı! 15.000 TL ödül! Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor, kaç TL?

EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARINDAN FAYDALANMAK İÇİN NELER GEREKİYOR?

Emeklinin banka promosyonu alabilmesi için seçtiği bankaya '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü vermesi yeterli. Fatura, kredili hesap gibi şartlar yok. Ancak bankalar bu tür ürünler karşılığında yüksek promosyon teklif edebiliyor.

EMEKLİ PROMOSYON MART 2024: Rekabet kızıştı! 15.000 TL ödül! Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor, kaç TL?

EMEKLİ BANKA PROMOSYONU NASIL ALINIR?

Emekliler emekli maaşlarını istedikleri bankadan alabiliyorlar. Banka da maaşını kendisinden çekmeyi taahhüt eden emeklilere emekli maaşı tutarına göre promosyon veriyor.

Maaşlarını taşımak isteyenler, banka şubelerinden veya e-Devlet üzerinden bildirimde bulunuyor. Taahhüt süresi dolmadan da banka değişikliği yapılabiliyor.

Ancak mevcut bankada kalınan sürenin promosyonu emeklide kalıyor, kalanı ise iade ediliyor.

EMEKLİ PROMOSYON MART 2024: Rekabet kızıştı! 15.000 TL ödül! Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor, kaç TL?

EN YÜKSEK PROMOSYON VEREN BANKALAR BELLİ OLDU

AKBANK

SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01-31 Mart 2024 tarihleri arasında Akbank'a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını akbank'tan almayı taahhüt eden emeklililerimiz 10.000 TL'ye varan promosyondan faydalanabilecek.

Buna ek olarak kampanya dönemi içerisinde, Akbank Vadesiz hesabından veya Axess/Wings sahibi olan SGK emeklileri için kredi kartlarından verecekleri ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 500 TL, toplamda 2.500 TL chip-para ile 12.500 TL ödül fırsatından yararlanabilecek.

Bankanın maaşa göre verdiği promosyon miktarları ise şu şekilde:

3.500 TL altı aylık alanlara 6.000 TL,
3.500 - 7.499 TL için 7.000 TL,
7.500 - 9.999 TL için 9.000 TL,
10.000 TL ve üzeri için 10.000 TL.

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