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Haberler Fotohaber EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI 2024 MART LİSTESİ: Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor, kaç TL?
Giriş Tarihi: 01.03.2024 17:28 Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 17:28

EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI 2024 MART LİSTESİ: Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor, kaç TL?

Emekli promosyonu tutarları 2024 Mart ayı için araştırılmaya başlandı. Emekli maaşı zammı sonrası kampanyalar yenilendi. Bazı bankaların emekli promosyonu tutarları 15 bin TL'yi buldu. En yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesi merak konusu haline geldi. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti ve diğer bankaların emekli promosyon kampanyaları milyonlarca emeklinin yakın takibinde. Peki; Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor, kaç TL? İşte banka banka güncel promosyon tutarları…

EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI 2024 MART LİSTESİ: Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor, kaç TL?

En yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesi Mart ayına girilmesiyle birlikte en çok araştırılanlar arasına girdi. Yüzde 49,25 olarak belirlenen emekli zammı sonrası bünyesine yeni müşteri çekmek isteyen bankalar düğmeye bastı. Emeklilere verilen banka promosyonları değişti. Emekli promosyonu tutarları, emekli maaşı aralığına göre ve bankaların kampanyalarına göre değişkenlik gösteriyor. Peki, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Akbank, Garanti, Yapı Kredi, Halkbank emekli promosyon tutarları ne kadar, kaç TL?

EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI 2024 MART LİSTESİ: Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor, kaç TL?

EMEKLİ BANKA PROMOSYONU NASIL ALINIR?

Emekliler emekli maaşlarını istedikleri bankadan alabiliyorlar. Banka da maaşını kendisinden çekmeyi taahhüt eden emeklilere emekli maaşı tutarına göre promosyon veriyor.

Maaşlarını taşımak isteyenler, banka şubelerinden veya e-Devlet üzerinden bildirimde bulunuyor. Taahhüt süresi dolmadan da banka değişikliği yapılabiliyor.

Ancak mevcut bankada kalınan sürenin promosyonu emeklide kalıyor, kalanı ise iade ediliyor.

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EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI 2024 MART LİSTESİ: Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor, kaç TL?

EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI GÜNCELLENDİ!

Emekli maaşlarına yapılan Ocak zammı sonrası bankalar müşteri kapmak için adeta yarışa girdi.

Bu kapsamda kampanyalar güncellendi, banka promosyonları yükseldi.

İşte, 2024 Şubat Ziraat, Akbank, Garanti, Denizbank, ING, Yapı Kredi, Vakıfbank, Türkiye Finans ve diğer bankaların emekli promosyon ödemeleri...

EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI 2024 MART LİSTESİ: Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor, kaç TL?

HALKBANK

Maaşını 3 yıl boyunca Bankamız aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.

01.11.2022 tarihinden itibaren geçerli olan promosyon tutarları ise şöyle:

3.500 TL altı 3.000 TL
3.500 - 7.499 TL 3.500 TL
7.500 - 9.999 TL 4.500 TL
10.000 TL ve üzeri 5.000 TL

EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI 2024 MART LİSTESİ: Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor, kaç TL?

VAKIFBANK

Bankadan açıklanan emekli maaş promosyon tablosu şu şekilde:

1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı;
3.500.-TL ye (3.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 3.000.- TL,
3.500 - 7.500.-TL (7.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 3.500.- TL,
7.500 – 10.000.-TL (10.000.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 4.500.- TL,
10.000.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 5.000.- TL
3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.

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