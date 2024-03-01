Giriş Tarihi: 01.03.2024 17:28
Güncelleme Tarihi: 01.03.2024
17:28
EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI 2024 MART LİSTESİ: Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor, kaç TL?
Emekli promosyonu tutarları 2024 Mart ayı için araştırılmaya başlandı. Emekli maaşı zammı sonrası kampanyalar yenilendi. Bazı bankaların emekli promosyonu tutarları 15 bin TL'yi buldu. En yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesi merak konusu haline geldi. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti ve diğer bankaların emekli promosyon kampanyaları milyonlarca emeklinin yakın takibinde. Peki; Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor, kaç TL? İşte banka banka güncel promosyon tutarları…