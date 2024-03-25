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Haberler Fotohaber EMEKLİ PROMOSYONU SON DAKİKA | SGK duyurdu! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Onlar da 5 bin TL promosyon alacak
Giriş Tarihi: 25.03.2024 21:42 Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 21:56

EMEKLİ PROMOSYONU SON DAKİKA | SGK duyurdu! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Onlar da 5 bin TL promosyon alacak

EMEKLİ PROMOSYONU SON DAKİKA: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) promosyon ödemleri ile ilgili önemli bir açıklama yayınladı. Ölüm aylığı alan vatandaşlara 5 bin TL promosyon ödemesinin önü açıldı. 3,3 milyon vatandaşı ilgilendiren açıklamada başvuru şartı olduğu belirtildi. İşte son dakika emekli banka promosyonu haberinin ayrıntıları...

ANKARA
EMEKLİ PROMOSYONU SON DAKİKA | SGK duyurdu! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Onlar da 5 bin TL promosyon alacak

SGK'nın internet sitesinden ölüm aylığı alanlara promosyon ödemesi yapılmasına ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

EMEKLİ PROMOSYONU SON DAKİKA | SGK duyurdu! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Onlar da 5 bin TL promosyon alacak

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kurumumuzdan aylık alan 12,7 milyon emeklimiz bulunmaktadır. Emeklilerimize aylık ödemeleri Bankalar aracılığıyla yapılmaktadır. Emekli aylığı alan vatandaşlarımıza yönelik promosyon ödemeleri Kamu Bankalarında yaklaşık 2 katına çıkarılarak 8 bin ila 12 bin lira arasında belirlenmiştir.

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EMEKLİ PROMOSYONU SON DAKİKA | SGK duyurdu! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Onlar da 5 bin TL promosyon alacak

ÖLÜM AYLIĞI ALANLARA 5 BİN LİRA PROMOSYON ÖDENECEK

Bunun dışında, SGK'dan ölüm aylığı alan 3,3 milyon hak sahibine de, başvurmaları halinde 5 bin lira promosyon ödemesi Kamu Bankalarımızca yapılacaktır. Bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emeklilerimizin ve hak sahiplerinin bankalara başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

EMEKLİ PROMOSYONU SON DAKİKA | SGK duyurdu! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Onlar da 5 bin TL promosyon alacak

Belirlenen tutarlar asgari seviyede olup, Bankalar kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabileceklerdir. Diğer bankalarla ilgili çalışmaların sonuçları ayrıca paylaşılacaktır."

EMEKLİ PROMOSYONU SON DAKİKA | SGK duyurdu! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Onlar da 5 bin TL promosyon alacak

BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDEYİ VERMİŞTİ

21 Mart'ta AK Parti Kayseri mitinginde konuşan Başkan Erdoğan, emekli promosyonlarına ilişkin, "Kamu bankalarımız bu yılki promosyon ödemesi miktarlarını alınan aylığa göre 8 bin lira ile 12 bin lira arasında belirledi. Diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacak şekilde promosyon ödemeleri yapacağına inanıyorum." demişti.

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