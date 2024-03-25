Giriş Tarihi: 25.03.2024 21:42
Güncelleme Tarihi: 25.03.2024
21:56
EMEKLİ PROMOSYONU SON DAKİKA | SGK duyurdu! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Onlar da 5 bin TL promosyon alacak
EMEKLİ PROMOSYONU SON DAKİKA: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) promosyon ödemleri ile ilgili önemli bir açıklama yayınladı. Ölüm aylığı alan vatandaşlara 5 bin TL promosyon ödemesinin önü açıldı. 3,3 milyon vatandaşı ilgilendiren açıklamada başvuru şartı olduğu belirtildi. İşte son dakika emekli banka promosyonu haberinin ayrıntıları...