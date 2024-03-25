EMEKLİ PROMOSYONU SON DAKİKA | SGK duyurdu! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Onlar da 5 bin TL promosyon alacak

BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDEYİ VERMİŞTİ

21 Mart'ta AK Parti Kayseri mitinginde konuşan Başkan Erdoğan, emekli promosyonlarına ilişkin, "Kamu bankalarımız bu yılki promosyon ödemesi miktarlarını alınan aylığa göre 8 bin lira ile 12 bin lira arasında belirledi. Diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacak şekilde promosyon ödemeleri yapacağına inanıyorum." demişti.