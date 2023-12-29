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Haberler Fotohaber EMEKLİ, MEMUR ZAMMI 2024 SON DAKİKA: 10 BİN 890 TL FARK! Toplu sözleşme ve enflasyon dahil Ocak zammı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 29.12.2023 20:27 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023 20:28

EMEKLİ, MEMUR ZAMMI 2024 SON DAKİKA: 10 BİN 890 TL FARK! Toplu sözleşme ve enflasyon dahil Ocak zammı ne kadar olacak?

Son dakika haberi: Emekli ve memur zammı için 1 haftadan az bir zaman kaldı. Yeni asgari ücretin tespiti sonrası sıra 2024 emekli ve memur maaş zammı için yapılacak düzenlemelere geldi. 3,7 milyon memur ve 2,7 milyon memur emeklisinin geliri Ocak zammı ile artacak. Peki öğretmen, polis, doktor, hemşire ve mühendis dahil kim ne kadar alacak? 65 yaş, engelli ve evde bakım maaşı ile kıdem tazminatı tavanı kaç TL olacak? İşte enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile kuruşu kuruşuna hesaplar...

METE DİRİCE
EMEKLİ, MEMUR ZAMMI 2024 SON DAKİKA: 10 BİN 890 TL FARK! Toplu sözleşme ve enflasyon dahil Ocak zammı ne kadar olacak?

Son dakika haberleri: Emekli ve memur Ocak zammı için geri sayım başladı. Önümüzdeki hafta 2024 yılının ilk yarısı için emekli ve memur maaş zammı kesinleşecek. En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı maaş zammı düzenlemeleri için çalışmalarını hızlandırdı. Enflasyon farkı dahil 2024 Ocak zammı ile emekli ve memur zammı ne kadar olacak?

EMEKLİ, MEMUR ZAMMI 2024 SON DAKİKA: 10 BİN 890 TL FARK! Toplu sözleşme ve enflasyon dahil Ocak zammı ne kadar olacak?

2024 EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Önümüzdeki hafta emekli ve memurun gözü kulağı Türkiye İstatistik Kurumu'nda (TÜİK) olacak. TÜİK, 3 Ocak Çarşamba günü Aralık ayı enflasyon rakamlarını duyuracak. Bununla beraber 2023 yılının ikinci yarısı için 6 aylık enflasyon oranı kesinleşecek.

6 aylık enflasyon oranı sonrası refah payı hariç SSK, Bağ-Kur emekli zammı ile memur ve memur emeklisi zam oranı belli olacak.

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EMEKLİ, MEMUR ZAMMI 2024 SON DAKİKA: 10 BİN 890 TL FARK! Toplu sözleşme ve enflasyon dahil Ocak zammı ne kadar olacak?

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl 2 kez Ocak-Temmuz dönemi olmak üzere zam alıyor. 6 aylık enflasyon oranı doğrudan emekli zammı oluyor. Son dönemde bu rakamların üzerinde bir de refah payı dikkat çekiyor.

EMEKLİ, MEMUR ZAMMI 2024 SON DAKİKA: 10 BİN 890 TL FARK! Toplu sözleşme ve enflasyon dahil Ocak zammı ne kadar olacak?

Memurlar ve memur emeklileri de her yıl SSK, Bağ-Kur emeklileri gibi 2 kez zam alıyor. Burada bir önceki toplu sözleşme zammının üzerindeki 6 aylık enflasyon, 'Memur enflasyon farkı'nı ifade ediyor. Bu memur enflasyon farkına yeni toplu sözleşme zammı ilave edilerek nihani memur maaşları zam oranı belirleniyor.

Temmuz döneminde toplu sözleşme zammı yüzde 6 olarak uygulandı. Bu rakam Ocak 2024'te yüzde 15 olacak.

EMEKLİ, MEMUR ZAMMI 2024 SON DAKİKA: 10 BİN 890 TL FARK! Toplu sözleşme ve enflasyon dahil Ocak zammı ne kadar olacak?

KASIM ENFLASYON ORANI YÜZDE 3,28 OLDU

Emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok kalemde belirleyici olacak Kasım ayı enflasyon rakamları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon oranı Kasım'da aylık bazda yüzde 3,28, yıllık bazda ise yüzde 61,98 olarak gerçekleşti.

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