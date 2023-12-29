EMEKLİ, MEMUR ZAMMI 2024 SON DAKİKA: 10 BİN 890 TL FARK! Toplu sözleşme ve enflasyon dahil Ocak zammı ne kadar olacak?

Giriş Tarihi: 29.12.2023 20:27
Güncelleme Tarihi: 29.12.2023
20:28
Son dakika haberi: Emekli ve memur zammı için 1 haftadan az bir zaman kaldı. Yeni asgari ücretin tespiti sonrası sıra 2024 emekli ve memur maaş zammı için yapılacak düzenlemelere geldi. 3,7 milyon memur ve 2,7 milyon memur emeklisinin geliri Ocak zammı ile artacak. Peki öğretmen, polis, doktor, hemşire ve mühendis dahil kim ne kadar alacak? 65 yaş, engelli ve evde bakım maaşı ile kıdem tazminatı tavanı kaç TL olacak? İşte enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile kuruşu kuruşuna hesaplar...