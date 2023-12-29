EMEKLİ, MEMUR ZAMMI 2024 SON DAKİKA: 10 BİN 890 TL FARK! Toplu sözleşme ve enflasyon dahil Ocak zammı ne kadar olacak?

Son dakika haberleri: Emekli ve memur Ocak zammı için geri sayım başladı. Önümüzdeki hafta 2024 yılının ilk yarısı için emekli ve memur maaş zammı kesinleşecek. En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı maaş zammı düzenlemeleri için çalışmalarını hızlandırdı. Enflasyon farkı dahil 2024 Ocak zammı ile emekli ve memur zammı ne kadar olacak?