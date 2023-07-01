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Haberler Fotohaber EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: Tabloya bak öğren! İşte Temmuz 2023 emekli maaşı ve memur maaşları ek zam hesabı
Giriş Tarihi: 01.07.2023 13:47 Güncelleme Tarihi: 01.07.2023 13:47

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: Tabloya bak öğren! İşte Temmuz 2023 emekli maaşı ve memur maaşları ek zam hesabı

Son dakika haberi...Emekli zammı ve memur maaş zammı Temmuz 2023'ün ilk haftası kesinleşecek. Temmuz ile birlikte emekli maaşı ve memur maaşları artacak. Öte yandan memurların taban maaşlarının 22 bin liraya çıkartılması ile ilgili iki bakanlık bürokratları bir araya geldi. Burada seyyanen zam ve oransal bir artış söz konusu olacak. Geri sayım başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için de kademeli zam formülü var. Refah payı ile emekliye zam ne kadar olacak? Emekli ve memur maaşları ne kadar artacak? İşte detaylar...

FARUK ERDEM
EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: Tabloya bak öğren! İşte Temmuz 2023 emekli maaşı ve memur maaşları ek zam hesabı

Son dakika haberleri...Emekli ve memur Temmuz zammı önümüzdeki hafta netleşiyor. 20 milyon emekli ve memur zam oranı 5 Temmuz'da belli olacak. TÜİK'in açıklayacağı Haziran ayı enflasyon oranı sonrası 6 aylık rakamlar refah payı hariç kesinleşecek. Daha sonra Bakanlığın yaptığı çalışma devreye girecek ve maaşlar ek zam ile artacak.

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: Tabloya bak öğren! İşte Temmuz 2023 emekli maaşı ve memur maaşları ek zam hesabı

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI İÇİN TORBA YASA DEVREYE GİRECEK

Milyonlarca emekli ve memurun beklediği Temmuz ayı geldi. Bu ayın 5'inde açıklanacak olan enflasyon rakamlarının ardından Meclis'e gelecek bir torba yasa ile birlikte hem taban maaşlar hem de refah payı oranı yasalaşarak uygulanacak.

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EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: Tabloya bak öğren! İşte Temmuz 2023 emekli maaşı ve memur maaşları ek zam hesabı

Temmuz ayında ödenecek tüm maaşlar yeni zamlarla birlikte verilecek. Özellikle en düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkartılması ile ilgili düzenleme merakla bekleniyor.

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: Tabloya bak öğren! İşte Temmuz 2023 emekli maaşı ve memur maaşları ek zam hesabı

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 22 BİN LİRA OLACAK

Yasada 'En düşük memur maaşı 22 bin lira olmuştur" şeklinde bir düzenleme yer alacak. Ancak nasıl uygulanacağı ise yönetmelikle belirlenecek.

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: Tabloya bak öğren! İşte Temmuz 2023 emekli maaşı ve memur maaşları ek zam hesabı

BAKAN YARDIMCISI TOPLANTI YAPTI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Adnan Ertem Maliye Bakanlığı bürokratları ve SGK yetkilileriyle bu konuda bir toplantı yaptı.

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