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Haberler Fotohaber EMEKLİ MAAŞI ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Son enflasyona göre hesaplandı! SSK, Bağkur en düşük emekli zammı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 27.05.2023 10:39 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 10:40

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Son enflasyona göre hesaplandı! SSK, Bağkur en düşük emekli zammı ne kadar olacak?

Emekli, memur, asgari ücret zammı milyonlarca vatandaşın gündemindeki yerini aldı. Emekli zammı 2023 Temmuz son dakika haberleri takip ediliyor. 6 aylık enflasyon farkı ile ortaya çıkacak zam oranı aynı zamanda refah payı ile araştırılıyor. Son enflasyona göre hesaplar başladı. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL soruları beklenti oranıyla birlikte gündeme geldi. Konuya dair Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin'den gelen açıklamalar oldukça kritik. Peki, SSK Bağkur emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, 4 aylık enflasyonla maaş tablosu…

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Son enflasyona göre hesaplandı! SSK, Bağkur en düşük emekli zammı ne kadar olacak?

Emekli maaş zammı ne zaman alınacak, hangi tarihte belli olacak soruları yanıt arıyor. Yılda iki kez zam alan memur ve emekliler yeniden araştırmalara başladı. Temmuz zammı için geri sayım başladı. Emekli zammı 2023 son dakika haberleri gündemdeki yerini koruyor. Temmuz öncesi en düşük aylığın 7 bin 500 TL olması ile araştırmalar yeniden hız kazandı. EYT'liler de ilk zam dönemlerini araştırıyor. Peki, Temmuzda SSK, Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak? İşte, emekli ve memur zammı son durum…

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Son enflasyona göre hesaplandı! SSK, Bağkur en düşük emekli zammı ne kadar olacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 7 BİN 500 TL OLDU!

Geçtiğimiz aylarda katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca emekliye müjdeli haberi vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada 5 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye çıkarıldığını duyurmuştu.

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EMEKLİ MAAŞI ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Son enflasyona göre hesaplandı! SSK, Bağkur en düşük emekli zammı ne kadar olacak?

ZAMLI MAAŞLAR ÖDENDİ!

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye, emekliye bayram ikramiyesinin 2 bin TL'ye çıkarılması ile geçici işçilerin sürekli işçi kadrosuna alınmasını da içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan değişiklikle, gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda ödenen 1100'er lira 2000 liraya çıkarıldı.

15 milyon emekli Ramazan Bayramı öncesi bayram ikramiyesi ve emekli maaşı ödemesini aldı.

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Son enflasyona göre hesaplandı! SSK, Bağkur en düşük emekli zammı ne kadar olacak?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET, MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI!

Rekor katılımın gerçekleştiği büyük İstanbul mitinginde açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan çalışan, memur ve emekliye müjdeyi verdi:

Eskiden 66 lira olan en düşük emekli maaşını 7500 liraya yükselttik. İnşallah 7500 liranın üzerindeki emekli maaşlarını düzeltmek için bir çalışma yapacağız. Asgari ücreti gözden geçireceğiz. Memurlarımızın maaşına Temmuz'da sadece enflasyon farkı eklemekle kalmayıp refah payı artışı da yapacağız. Kamu işçileri için zammını da salı günü açıklayacağız.

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Son enflasyona göre hesaplandı! SSK, Bağkur en düşük emekli zammı ne kadar olacak?

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI TEMMUZ ZAMMI VE REFAH PAYI İLE ARTACAK

Geçtiğimiz günlerde Memur-Sen Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, peş peşe müjde verdi.

Emekli ve memur maaşları için 2 Bakanlığa talimat verdiğini ifade eden Başkan Erdoğan, enflasyon üzerinde artışlarla alım gücünün artırılacağına işaret etti.

7 bin 500 TL üzerinde maaş alan emekliler için gelirleri artırıcı çalışmalar yapılacağını duyuran Başkan Erdoğan, Temmuz zammının yanı sıra refah payı da verileceğini belirtti.

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