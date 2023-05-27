EMEKLİ MAAŞI ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Son enflasyona göre hesaplandı! SSK, Bağkur en düşük emekli zammı ne kadar olacak?

Emekli, memur, asgari ücret zammı milyonlarca vatandaşın gündemindeki yerini aldı. Emekli zammı 2023 Temmuz son dakika haberleri takip ediliyor. 6 aylık enflasyon farkı ile ortaya çıkacak zam oranı aynı zamanda refah payı ile araştırılıyor. Son enflasyona göre hesaplar başladı. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL soruları beklenti oranıyla birlikte gündeme geldi. Konuya dair Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin'den gelen açıklamalar oldukça kritik. Peki, SSK Bağkur emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, 4 aylık enflasyonla maaş tablosu…