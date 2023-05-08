EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA 2023: SS, Bağ-Kur emekli maaşı 4 aylık enflasyonla hesaplandı! Temmuz emekli zammı ne kadar olacak?

Giriş Tarihi: 08.05.2023 07:43 Güncelleme Tarihi: 08.05.2023 07:43

Emekli zam haberleri son dakika: 6 aylık enflasyon oranı ile belirlenecek emekli ve memur zammı için 4 aylık veri ortaya çıktı. Son enflasyona göre hesaplanan emekli zammı ne kadar olacak araştırılmaya başladı. Başkan Erdoğan'ın açıklaması ile en düşük maaşın 7 bin 500 TL seviyesine çekilmesi ardından temmuz zammı yanı sıra refah payı da gündemdeki yerini aldı. Emekli maaşı zammı hesaplama 2023 tablosu araştırılıyor. Konuya dair Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamaları takip ediliyor. Peki, SSK Bağ-Kur en yüksek ve en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak? İşte, tüm merak edilenler…