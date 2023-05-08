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Haberler Fotohaber EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA 2023: SS, Bağ-Kur emekli maaşı 4 aylık enflasyonla hesaplandı! Temmuz emekli zammı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 08.05.2023 07:43 Güncelleme Tarihi: 08.05.2023 07:43

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA 2023: SS, Bağ-Kur emekli maaşı 4 aylık enflasyonla hesaplandı! Temmuz emekli zammı ne kadar olacak?

Emekli zam haberleri son dakika: 6 aylık enflasyon oranı ile belirlenecek emekli ve memur zammı için 4 aylık veri ortaya çıktı. Son enflasyona göre hesaplanan emekli zammı ne kadar olacak araştırılmaya başladı. Başkan Erdoğan'ın açıklaması ile en düşük maaşın 7 bin 500 TL seviyesine çekilmesi ardından temmuz zammı yanı sıra refah payı da gündemdeki yerini aldı. Emekli maaşı zammı hesaplama 2023 tablosu araştırılıyor. Konuya dair Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamaları takip ediliyor. Peki, SSK Bağ-Kur en yüksek ve en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak? İşte, tüm merak edilenler…

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA 2023: SS, Bağ-Kur emekli maaşı 4 aylık enflasyonla hesaplandı! Temmuz emekli zammı ne kadar olacak?

Emekli maaş zammı 2023 temmuz hesapları şekillenmeye başladı. Net oranın ortaya çıkması için sadece iki aylık enflasyon oranı verisi bekleniyor. Öte yandan ek zam ve refah payı değerlendirmesi de konuşulanlar arasında yer alıyor. SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL soruları yanıt arıyor. Maaş tabloları son enflasyona göre çıkarılıyor. Yılda iki kez zam alan emekli ve memur temmuz zammı için bekleyişini sürdürüyor. İşte, emekli zammı hesaplama tablosu…

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA 2023: SS, Bağ-Kur emekli maaşı 4 aylık enflasyonla hesaplandı! Temmuz emekli zammı ne kadar olacak?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET, EMEKLİ, MEMUR ZAMMI AÇIKLAMASI!

Rekor katılımın gerçekleştiği büyük İstanbul mitinginde açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan çalışan, memur ve emekliye müjdeyi verdi:

Eskiden 66 lira olan en düşük emekli maaşını 7500 liraya yükselttik. İnşallah 7500 liranın üzerindeki emekli maaşlarını düzeltmek için bir çalışma yapacağız. Asgari ücreti gözden geçireceğiz. Memurlarımızın maaşına Temmuz'da sadece enflasyon farkı eklemekle kalmayıp refah payı artışı da yapacağız. Kamu işçileri için zammını da salı günü açıklayacağız.

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EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA 2023: SS, Bağ-Kur emekli maaşı 4 aylık enflasyonla hesaplandı! Temmuz emekli zammı ne kadar olacak?

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI TEMMUZ ZAMMI VE REFAH PAYI İLE ARTACAK

Geçtiğimiz günlerde Memur-Sen Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, peş peşe müjde verdi.

Emekli ve memur maaşları için 2 Bakanlığa talimat verdiğini ifade eden Başkan Erdoğan, enflasyon üzerinde artışlarla alım gücünün artırılacağına işaret etti.

7 bin 500 TL üzerinde maaş alan emekliler için gelirleri artırıcı çalışmalar yapılacağını duyuran Başkan Erdoğan, Temmuz zammının yanı sıra refah payı da verileceğini belirtti.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA 2023: SS, Bağ-Kur emekli maaşı 4 aylık enflasyonla hesaplandı! Temmuz emekli zammı ne kadar olacak?

Başkan Erdoğan emekli ve memurlarla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Seçimden sonra, yeni Meclisin yasama faaliyetlerine başlamasıyla 7 bin 500 liranın üzerinde emekli maaşı alan vatandaşlarımızı da sevindirecek haberi milletimizle paylaşacağız.

Temmuzda enflasyon farkı yanında, refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız. Memurlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü yine tutacağız."

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA 2023: SS, Bağ-Kur emekli maaşı 4 aylık enflasyonla hesaplandı! Temmuz emekli zammı ne kadar olacak?

TALİMAT VERİLDİ!

Uygulanan ekonomi modeliyle artan milli gelir artışlarını tabana yayacak yeni düzenlemeler için Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na talimatını verdi.

Yapılacak düzenlemeler; çalışanlar, emekli ve memurlar başta olmak üzere hemen her kesimin alım gücünü artıracak.

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