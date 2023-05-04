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Haberler Fotohaber EMEKLİ ZAMMI 2023 TEMMUZ HESAPLAMA TABLOSU: 2023 Temmuz zammı sonrası SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 04.05.2023 07:35 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023 07:35

EMEKLİ ZAMMI 2023 TEMMUZ HESAPLAMA TABLOSU: 2023 Temmuz zammı sonrası SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Ocak zammı ile yüzde 30 artış yaşayan emekli ve memur zammı yeniden değerlendirilmeye başlandı. Yılın ikinci yarısında uygulanacak olan temmuz zammı enflasyon oranları ile belli olacak. 6 aylık oranda ilk 4 ay geride kaldı. Böylece 2023 Temmuz emekli zammı hesaplama işlemleri de başladı. Öte yandan Başkan Erdoğan, refah payı düzenlemesi için talimat verdi. Buna göre, emekli maaşı ek zam ile hesaplanacak. Konu ile ilgili çalışmalar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülürken gözler Bakan Bilgin'in açıklamalarına çevrildi. Peki, SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 emekli zam oranı hakkında tüm merak edilenler…

EMEKLİ ZAMMI 2023 TEMMUZ HESAPLAMA TABLOSU: 2023 Temmuz zammı sonrası SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Emekli maaşı temmuz zammı ile yeniden değerlendiriliyor. Enflasyonla mücadele kapsamında Ocak ayında etkili bir oranda zam alan emekliler bu kez 2023 Temmuz zammı için geri sayımda. 6 aylık enflasyon rakamları ile netleşecek olan zam oranı Mayıs ve Haziran verisini bekliyor. Başkan Erdoğan'ın açıklamasına göre, maaşlar enflasyon oranı yanında refah payı düzenlemesi ile artış yaşayacak. SSK ve Bağ-Kur emekli zammı sonrası yeni maaş oranları nasıl olacak merak ediliyor. Peki, 2023 Temmuzda en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak? İşte, güncel rakamlar…

EMEKLİ ZAMMI 2023 TEMMUZ HESAPLAMA TABLOSU: 2023 Temmuz zammı sonrası SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

2023 NİSAN AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI!

Emekli ve memur maaşları başta olmak üzere ekonomide birçok kalemi etkileyecek olan Nisan ayı enflasyon oranı 3 Mayıs 2023 tarihinde açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, enflasyon oranı Nisan ayında aylık bazda yüzde 2,39, yıllık bazda ise yüzde 43,68 olarak kayıtlara geçti.

Böylece milyonlarca vatandaşın gelirini artıracak Temmuz zammı için geriye sadece 2 aylık veri kaldı. SSK ve Bağ-Kur emekli zammı Mayıs ve Haziran ayı enflasyon oranı sonrası netlik kazanacak.

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EMEKLİ ZAMMI 2023 TEMMUZ HESAPLAMA TABLOSU: 2023 Temmuz zammı sonrası SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EMEKLİ VE MEMURA EK ZAM MÜJDESİ!

Memur-Sen Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, peş peşe müjde verdi.

Emekli ve memur maaşları için 2 Bakanlığa talimat verdiğini ifade eden Başkan Erdoğan, enflasyon üzerinde artışlarla alım gücünün artırılacağına işaret etti.

7 bin 500 TL üzerinde maaş alan emekliler için gelirleri artırıcı çalışmalar yapılacağını duyuran Başkan Erdoğan, Temmuz zammının yanı sıra refah payı da verileceğini belirtti.

EMEKLİ ZAMMI 2023 TEMMUZ HESAPLAMA TABLOSU: 2023 Temmuz zammı sonrası SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI TEMMUZ ZAMMI VE REFAH PAYI İLE ARTACAK

Başkan Erdoğan emekli ve memurlarla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Seçimden sonra, yeni Meclisin yasama faaliyetlerine başlamasıyla 7 bin 500 liranın üzerinde emekli maaşı alan vatandaşlarımızı da sevindirecek haberi milletimizle paylaşacağız.

Temmuzda enflasyon farkı yanında, refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız. Memurlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü yine tutacağız."

EMEKLİ ZAMMI 2023 TEMMUZ HESAPLAMA TABLOSU: 2023 Temmuz zammı sonrası SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

BAŞKAN ERDOĞAN TALİMATI VERDİ!

Uygulanan ekonomi modeliyle artan milli gelir artışlarını tabana yayacak yeni düzenlemeler için Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na talimatını verdi.

Yapılacak düzenlemeler; çalışanlar, emekli ve memurlar başta olmak üzere hemen her kesimin alım gücünü artıracak.

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