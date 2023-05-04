EMEKLİ ZAMMI 2023 TEMMUZ HESAPLAMA TABLOSU: 2023 Temmuz zammı sonrası SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Giriş Tarihi: 04.05.2023 07:35 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023 07:35

Ocak zammı ile yüzde 30 artış yaşayan emekli ve memur zammı yeniden değerlendirilmeye başlandı. Yılın ikinci yarısında uygulanacak olan temmuz zammı enflasyon oranları ile belli olacak. 6 aylık oranda ilk 4 ay geride kaldı. Böylece 2023 Temmuz emekli zammı hesaplama işlemleri de başladı. Öte yandan Başkan Erdoğan, refah payı düzenlemesi için talimat verdi. Buna göre, emekli maaşı ek zam ile hesaplanacak. Konu ile ilgili çalışmalar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülürken gözler Bakan Bilgin'in açıklamalarına çevrildi. Peki, SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 emekli zam oranı hakkında tüm merak edilenler…