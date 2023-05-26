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Haberler Fotohaber EMEKLİ ZAMMI 2023 TEMMUZ SON DURUM: 4 aylık enflasyon farkı hesaplama! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 26.05.2023 07:01 Güncelleme Tarihi: 26.05.2023 07:01

EMEKLİ ZAMMI 2023 TEMMUZ SON DURUM: 4 aylık enflasyon farkı hesaplama! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Memur ve emekli zammı temmuz 2023 son dakika haberleri gündemdeki yerini aldı. Enflasyon oranlarının yanı sıra refah payı ile de konuşulan yeni zam oranı için 4 aylık veri kesinleşti. Geçtiğimiz ay aylık yüzde 2,39, yıllık yüzde 43,68 olan enflasyon beklenti anketleriyle de değerlendiriliyor. SSK, Bağkur emekli maaşı hesaplama işlemleri başladı. Emekli ve memur zammı ve asgari ücret temmuz zammından yararlanırken birçok kalem de artış yaşayacak. Peki, emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman yatacak, 4 aylık enflasyon farkı kaç TL? İşte, son gelişmeler…

EMEKLİ ZAMMI 2023 TEMMUZ SON DURUM: 4 aylık enflasyon farkı hesaplama! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak merak ediliyor. Başkan Erdoğan ve Bakan Vedat Bilgin tarafından aktarılanlar takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı zam çalışmalarına başladı. Emekli zammı temmuz 2023 son dakika araştırmaları Temmuz ayına kadar artarak devam ediyor. Ara dönemde yapılan en düşük aylığın 7 bin 500 TL seviyesine çekilmesi ardından Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emekli maaşı hesaplama yeniden en çok araştırılanlar arasına girdi. Peki, emekli ve memur zammı ne kadar olacak, en düşük kaç TL? İşte, son durum...

EMEKLİ ZAMMI 2023 TEMMUZ SON DURUM: 4 aylık enflasyon farkı hesaplama! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 7 BİN 500 TL OLDU!

Geçtiğimiz aylarda katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca emekliye müjdeli haberi vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada 5 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye çıkarıldığını duyurmuştu.

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EMEKLİ ZAMMI 2023 TEMMUZ SON DURUM: 4 aylık enflasyon farkı hesaplama! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

ZAMLI MAAŞLAR ÖDENDİ!

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye, emekliye bayram ikramiyesinin 2 bin TL'ye çıkarılması ile geçici işçilerin sürekli işçi kadrosuna alınmasını da içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan değişiklikle, gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda ödenen 1100'er lira 2000 liraya çıkarıldı.

15 milyon emekli Ramazan Bayramı öncesi bayram ikramiyesi ve emekli maaşı ödemesini aldı.

EMEKLİ ZAMMI 2023 TEMMUZ SON DURUM: 4 aylık enflasyon farkı hesaplama! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET, MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI!

Rekor katılımın gerçekleştiği büyük İstanbul mitinginde açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan çalışan, memur ve emekliye müjdeyi verdi:

Eskiden 66 lira olan en düşük emekli maaşını 7500 liraya yükselttik. İnşallah 7500 liranın üzerindeki emekli maaşlarını düzeltmek için bir çalışma yapacağız. Asgari ücreti gözden geçireceğiz. Memurlarımızın maaşına Temmuz'da sadece enflasyon farkı eklemekle kalmayıp refah payı artışı da yapacağız. Kamu işçileri için zammını da salı günü açıklayacağız.

EMEKLİ ZAMMI 2023 TEMMUZ SON DURUM: 4 aylık enflasyon farkı hesaplama! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI TEMMUZ ZAMMI VE REFAH PAYI İLE ARTACAK

Geçtiğimiz günlerde Memur-Sen Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, peş peşe müjde verdi.

Emekli ve memur maaşları için 2 Bakanlığa talimat verdiğini ifade eden Başkan Erdoğan, enflasyon üzerinde artışlarla alım gücünün artırılacağına işaret etti.

7 bin 500 TL üzerinde maaş alan emekliler için gelirleri artırıcı çalışmalar yapılacağını duyuran Başkan Erdoğan, Temmuz zammının yanı sıra refah payı da verileceğini belirtti.

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