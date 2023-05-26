EMEKLİ ZAMMI 2023 TEMMUZ SON DURUM: 4 aylık enflasyon farkı hesaplama! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Memur ve emekli zammı temmuz 2023 son dakika haberleri gündemdeki yerini aldı. Enflasyon oranlarının yanı sıra refah payı ile de konuşulan yeni zam oranı için 4 aylık veri kesinleşti. Geçtiğimiz ay aylık yüzde 2,39, yıllık yüzde 43,68 olan enflasyon beklenti anketleriyle de değerlendiriliyor. SSK, Bağkur emekli maaşı hesaplama işlemleri başladı. Emekli ve memur zammı ve asgari ücret temmuz zammından yararlanırken birçok kalem de artış yaşayacak. Peki, emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman yatacak, 4 aylık enflasyon farkı kaç TL? İşte, son gelişmeler…