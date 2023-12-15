EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA 2024: Zam oranı için gözler Bakan Işıkhan’da! Ocak zammı ile SSK, Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Emekli zammı 2024 Ocak son dakika haberleri ile gündemdeki yerini koruyor. Yılın ilk yarısında geçerli olacak yeni aylıklar için gözler milyonlarca memur ve emekliyi yakından ilgilendiren Ocak maaş zammı için gelecek açıklamalara çevrildi. Son veriye sayılı günler kalırken memur ve emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak soruları hızla yanıt aramaya başladı. Açıklanan 5 aylık enflasyon rakamlarına göre hesaplanan tablolar 6. veri olan Aralık enflasyonu ile son şeklini alacak. Emekli zam oranı ilk tahminleri milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Peki, Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emekli zammı ne zaman açıklanacak, ayın kaçında? İşte, son gelişmeler…