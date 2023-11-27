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Haberler Fotohaber EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA HABERİ: 2024 Ocak zammı ile SSK Bağ-Kur En düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL? Emekli maaşı hesaplama tablosu!
Giriş Tarihi: 27.11.2023 09:49 Güncelleme Tarihi: 27.11.2023 09:49

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA HABERİ: 2024 Ocak zammı ile SSK Bağ-Kur En düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL? Emekli maaşı hesaplama tablosu!

Emekli zammı 2024 için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 4 aylık verilere göre hesaplanan emekli zam oranı yaklaşık yüzde 29,41 olarak belirlendi. Net rakamlar ise Kasım ve Aralık ayı enflasyon oranı ile ortaya çıkacak. SSK ve Bağkur emekli maaşı hesaplama işlemleri tüm hızıyla devam ederken hükümet teknik ve bütçede kapsamlı çalışmalar gerçekleştiriyor. Enflasyon rakamları yanı sıra refah payı eklenip eklenmeyeceği gündemde yoğun olarak araştırılıyor. Peki, SSK Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, 2024 Ocak emekli zammı son dakika haberleri…

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA HABERİ: 2024 Ocak zammı ile SSK Bağ-Kur En düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL? Emekli maaşı hesaplama tablosu!

Emekli maaş zammı hesapları ve tahminleri yılsonuna yaklaşılırken gündemdeki yerini aldı. Bilindiği üzere emekli ve memur maaşları yılda iki kez zam alıyor. En düşük emekli maaşı 2024 Ocak zammı ile değişecek. Yılın son 6 ayına ait enflasyon verileri baz alınarak hesaplanan emekli zam oranı için geriye yalnızca iki aylık veri kaldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde alım gücünü yükseltecek şekilde çalışmalar yürütülürken yaklaşık 16 milyon emekli, hesaplama işlemlerine devam ediyor. Peki, SSK Bağkur en düşük emekli zammı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak? İşte, 2024 emekli maaş zammı hesaplama tablosu ve son durum.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA HABERİ: 2024 Ocak zammı ile SSK Bağ-Kur En düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL? Emekli maaşı hesaplama tablosu!

2024 OCAK ZAMMI İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI! EMEKLİ KÖK MAAŞ ZAMMI VE TABAN AYLIK DÜZENLEMESİ YOLDA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekliye zam düzenlemesi için talimat vermişti. 2024 Ocak zammı için çalışmalar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde sürüyor.

Ocak ayında emekliler için 2 düzenleme yapılacak. Emekli maaşı zammı ile bütün kök maaşlar artış yaşayacak. Bunun yanı sıra Hazine desteği ile en düşük emekli maaşı sınırı yeniden belirlenecek.

Emekli kök maaş zammı ile yaklaşık 16 milyon vatandaşın geliri doğrudan artış yaşayacak. 2023 yılında 7500 TL olarak uygulanan SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı da yeniden hesaplanacak.

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EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA HABERİ: 2024 Ocak zammı ile SSK Bağ-Kur En düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL? Emekli maaşı hesaplama tablosu!

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA: EMEKLİLERİ ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada memur ve emekli zammına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Asgari ücrete Cumhuriyet tarihinde yapılmamış oranda zam yaptık. Emeklilerimizin maaşlarını artırdık ve onları daha da rahatlatacak çözümleri geliştirdik ve çok yakında uygulayacağız. Biliyorsunuz, emeklilerimizi kısa vadede rahatlatacak 5 bin liralık ikramiye ödemelerini de bu ay içerisinde yapmayı planladık.

Aldığımız tedbirlerle, yapacağımız ödemelerle emekli ve çalışanlarımızın yanında durduk, bundan sonra da durmaya devam edeceğiz. Asgari ücret konusunun kendi takvimi var, biliyorsunuz. İşçilerimizi ara zamla rahatlatmıştık, şimdi de işçi ve işveren kesimini bir araya getirip en makul çözümü bulacağımıza inanıyorum."

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA HABERİ: 2024 Ocak zammı ile SSK Bağ-Kur En düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL? Emekli maaşı hesaplama tablosu!

BAKAN IŞIKHAN'DAN EMEKLİ DÜZENLEMESİ İÇİN AÇIKLAMA!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli maaşları hakkında açıklamada bulundu:

"Hafta başında Sayın Cumhurbaşkanımızın da duyurduğu üzere 12,2 milyon emeklimizi kapsayan 5 bin liralık ödememizin kararını açıkladık. İnşallah yılbaşı itibarıyla da maaşlarda yapılacak iyileştirmelere dair yeniden bir durum değerlendirmesi yaparak gereken adımları atacağız. Ben buradan bir kez daha hayırlı olsun diyorum" diye konuştu.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA HABERİ: 2024 Ocak zammı ile SSK Bağ-Kur En düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL? Emekli maaşı hesaplama tablosu!

5000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ HESAPLARA YATTI!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz ay çalışmayan emeklilere tek sefere mahsus olmak üzere 5 bin TL ödeme yapılacağının müjdesini vermişti.

2024 yıl başına kadar emeklileri rahatlatan 5000 TL emekli ikramiyesi ödemesi gerçekleşti. SGK, Kasım ayının 15'inden önce 12,2 milyon çalışmayan emekliye 60 milyar TL'nin üzerinde ödeme yaptı. Düzenlemeden dul ve yetimler de hisseleri oranında faydalandı.

Emekliler için bundan sonraki adımlar kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı düzenlemesi olacak.

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