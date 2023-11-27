EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA HABERİ: 2024 Ocak zammı ile SSK Bağ-Kur En düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL? Emekli maaşı hesaplama tablosu!

Emekli zammı 2024 için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 4 aylık verilere göre hesaplanan emekli zam oranı yaklaşık yüzde 29,41 olarak belirlendi. Net rakamlar ise Kasım ve Aralık ayı enflasyon oranı ile ortaya çıkacak. SSK ve Bağkur emekli maaşı hesaplama işlemleri tüm hızıyla devam ederken hükümet teknik ve bütçede kapsamlı çalışmalar gerçekleştiriyor. Enflasyon rakamları yanı sıra refah payı eklenip eklenmeyeceği gündemde yoğun olarak araştırılıyor. Peki, SSK Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, 2024 Ocak emekli zammı son dakika haberleri…