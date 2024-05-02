Emekli zammı 2024 Temmuz son dakika: 3 aylık enflasyona göre hesaplandı! SSK ve Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Giriş Tarihi: 02.05.2024 07:54
Güncelleme Tarihi: 02.05.2024
08:15
Emekli maaşı hesaplama işlemleri SSK ve Bağkur için başladı. 6 aylık oran ile hesaplanacak Temmuz zammı son dakika haberleri ile yakından takip ediliyor. Yarın açıklanacak Mayıs enflasyonu 4. veriyi belirleyecek. Akabinde ise Haziran ve Temmuz enflasyon rakamları beklenecek. Başkan Erdoğan ve Bakan Işıkhan'ın aktardıkları ile şekillenen emekli ve memur zammı son enflasyona göre hesaplandı. Emekli maaş zammı 2024 hesapları devam ederken refah payı da gündemde yer alıyor. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, emekli zammı son dakika haberleri…