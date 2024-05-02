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Haberler Fotohaber Emekli zammı 2024 Temmuz son dakika: 3 aylık enflasyona göre hesaplandı! SSK ve Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 02.05.2024 07:54 Güncelleme Tarihi: 02.05.2024 08:15

Emekli zammı 2024 Temmuz son dakika: 3 aylık enflasyona göre hesaplandı! SSK ve Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli maaşı hesaplama işlemleri SSK ve Bağkur için başladı. 6 aylık oran ile hesaplanacak Temmuz zammı son dakika haberleri ile yakından takip ediliyor. Yarın açıklanacak Mayıs enflasyonu 4. veriyi belirleyecek. Akabinde ise Haziran ve Temmuz enflasyon rakamları beklenecek. Başkan Erdoğan ve Bakan Işıkhan'ın aktardıkları ile şekillenen emekli ve memur zammı son enflasyona göre hesaplandı. Emekli maaş zammı 2024 hesapları devam ederken refah payı da gündemde yer alıyor. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, emekli zammı son dakika haberleri…

Emekli zammı 2024 Temmuz son dakika: 3 aylık enflasyona göre hesaplandı! SSK ve Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli zammı 2024 Temmuz hesapları masadaki yerini aldı. Son enflasyon oranı ile maaş tablosundaki rakamlar değişti. Net rakamlar için ise Mayıs, Haziran ve Temmuz verileri bekleniyor. Enflasyon rakamları yanı sıra beklenti anketleri de emekli maaşı hesaplama işlemlerinde etkili oluyor. Emekli maaş zammı çalışmaları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülüyor. Milyonlarca vatandaş ise en düşük ve en yüksek maaş rakamları için arama motorlarına yönelmiş durumda. Peki, SSK ve Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak? İşte, Temmuz zammı 2024 maaş tablosu…

Emekli zammı 2024 Temmuz son dakika: 3 aylık enflasyona göre hesaplandı! SSK ve Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİLER YILI ÖZELİNDE ÇALIŞMALAR!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılını 'emekliler yılı' olarak ilan etmişti. Bu kapsamda esnafa erken emeklilik, ev hanımlarına emeklilik gibi çalışmalar gündemde yer alırken Temmuz dönemi maaş artışları için de geri sayım başladı.

Ocak ayında yüzde 49,25 oranında zam alan SSK ve Bağkur emeklisinin gözü temmuz ayında yapılacak zamma çevrilmiş durumda.

Temmuz zam oranı için ilk 3 veri belli oldu. Hesaplar ve tahminler de gelmeye başladı. İşte detaylar…

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Emekli zammı 2024 Temmuz son dakika: 3 aylık enflasyona göre hesaplandı! SSK ve Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

3 AYLIK ENFLASYON ORANI YÜZDE 15,06 OLDU

Mart ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Bununla beraber 3 aylık enflasyon rakamı belli oldu.

2024 Ocak ayında yüzde 6,70, şubat ayında yüzde 4,53 artış gösteren enflasyon, Mart ayında yüzde 3,16 arttı.

Böylece milyonlarca vatandaşın gelirini artıracak Temmuz zammı için 3 aylık veri belli oldu.

Emekli zammı 2024 Temmuz son dakika: 3 aylık enflasyona göre hesaplandı! SSK ve Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

3 AYLIK EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLDU?

4A SSK, 4B Bağ-Kur emeklisi zam oranı yüzde 15,06 olarak hesaplandı. Yılın ikinci yarısında geçerli olacak emekli zammı Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamları sonrası netlik kazanacak.

10 bin TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı da Temmuz ayında yeniden artacak.

Emekli zammı 2024 Temmuz son dakika: 3 aylık enflasyona göre hesaplandı! SSK ve Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

NİSAN AYI PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ YAYIMLANDI

Merkez Bankası Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı. Buna göre Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon beklentisi sırasıyla yüzde 3,25, yüzde 3 ve yüzde 2,54 oldu. Bu rakamlara göre Tüketici Fiyat Endeksi'nin 2333,06'ya yükselmesi bekleniyor.

Buradan hareketle yapılan hesaplamalara göre, Ocak-Haziran döneminde 6 aylık enflasyon oranının yüzde 25,47 olması bekleniyor.

Bilindiği üzere SSK ve Bağ-Kur emeklileri, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında zam alıyor. Emekli maaşı zammı için 6 aylık enflasyon rakamı baz alınıyor. Enflasyon verileri yanı sıra son yıllarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla refah payı uygulanıyor.

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