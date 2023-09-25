EMEKLİ ZAMMI 2024 SON DAKİKA HABERİ: SSK ve Bağkur en düşük emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman yapılacak? İşte hesaplama ekranı

BAKAN IŞIKHAN: EMEKLİ MAAŞI ZAMMI ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR!
Emekli maaşı zammı için Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çalışma yapılması talimatını verdi. Toplu sözleşme sürecinin sonuçlanması sonrası 2 Bakanlık emekliye zam düzenlemesi için çalışmalarını hızlandırdı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçe, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da teknik olarak çalışmayı yürütüyor. Taslak çalışmanın netleşmesi sonrası düzenleme kamuoyu ile paylaşılacak.
Emekli maaşlarıyla ilgili son açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi.
Bakan Vedat Işıkhan, çalışmaların sürdüğünü belirterek "Çalışma tamamlandığında Sayın Cumhurbaşkanımıza sunulacaktır. İktidarımız boyunca emeklilerimizi, işçilerimizi, memurlarımızı enflasyona ezdirmedik. Bundan sonra da aynı anlayışla devam edeceğiz.
Emeklilerimiz bizim için çok önemlidir. Zira yıllarca ülkemizin üretimine, çalışma hayatına katkı sağlamışlardır. Bu bakımdan emeklilerimiz için düzenlemeler yapmak hükümetimizin temel politikalarından biridir.'' dedi.