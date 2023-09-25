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Haberler Fotohaber EMEKLİ ZAMMI 2024 SON DAKİKA HABERİ: SSK ve Bağkur en düşük emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman yapılacak? İşte hesaplama ekranı
Giriş Tarihi: 25.09.2023 13:28 Güncelleme Tarihi: 06.01.2024 11:07

EMEKLİ ZAMMI 2024 SON DAKİKA HABERİ: SSK ve Bağkur en düşük emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman yapılacak? İşte hesaplama ekranı

Emekli zammı son dakika haberi gündemdeki yerini almış durumda. Ocak emekli maaşı zammı 2024 için hesaplamalar başladı. Ek zam düzenlemesi, Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ve enflasyon zammı Meclis açılınca konuşulması bekleniyor. Bugün Kabine Toplantısı'nda konu hakkında açıklamalar bekleniyor. SSK ve Bağkurlular, "emekli zammı ne kadar 2024?" sorusuna yanıt aramaya başladı. TÜİK, Temmuz ve Ağustos enflasyon oranlarını yayımlarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emekli maaşı zammı hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli zammı ne zaman 2024? İşte Emekli zammı hesaplama ekranı!

EMEKLİ ZAMMI 2024 SON DAKİKA HABERİ: SSK ve Bağkur en düşük emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman yapılacak? İşte hesaplama ekranı

Emekli zammı 2024 gündemdeki yerini almış durumda. Emekli maaş zammı, her 6 ayda bir TÜİK enflasyon oranıyla birlikte belli oluyor. Temmuz ve Ağustos enflasyonları belli olurken, emekli maaşı zammı hesaplama 2024 araştırmaları yapılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konu hakkında açıklamalarda bulunurken, Bağkur ve SSK'lı vatandaşlar müjdeyi bekliyor. Peki, en düşük emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte konu hakkında son dakika detaylar

EMEKLİ ZAMMI 2024 SON DAKİKA HABERİ: SSK ve Bağkur en düşük emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman yapılacak? İşte hesaplama ekranı

SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI! EMEKLİYE EK ZAM YAPILACAK MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 78'inci BM Genel Kurulu'nda katıldıktan sonra New York'taki Türkevi'nde kritik temaslarda bulundu. Erdoğan, New York ziyareti ile ilgili Türkevi'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

SORU: Emeklilerin durumuyla ilgili birtakım düzenlemeler yapılacağı Çalışma Bakanlığı tarafından sık sık dile getiriliyor. Ancak zamanlaması konusunda hiçbir açıklama olmuyor. Yoğun bir çalışma var. Bunu görüyoruz, biliyoruz. Bu düzenlemeler, düzeltmeler ne zaman sonuçlanır? O konuda söyleyecekleriniz çok önemsiyoruz.

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EMEKLİ ZAMMI 2024 SON DAKİKA HABERİ: SSK ve Bağkur en düşük emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman yapılacak? İşte hesaplama ekranı

Başkan Erdoğan, emekli zammı ile ilgili kendisine yöneltilen soruya şöyle cevap verdi:

''Fazla uzamaz. Yani en kısa zamanda. İlgili bakanım zaten çalışmalarını sürdürüyor. Dönüşte zaten bir araya gelip, 'Ne durumdasın, ne yaptın, ne yapıyorsun?' kendisinden bunun bilgilerini de alacağız. Ama 2024'e inşallah bunun kararlarını vermiş olarak gireriz.

Biz ekonominin kronik problemlerini çözerken işçilerimizin, memurlarımızın yanı sıra emeklilerimizi de enflasyona ezdirmemek için çabalıyoruz. Bu konuda attığımız adımlar mevcut. Emeklilerimizin sıkıntılarını da biliyoruz. Toplumun tüm kesimlerine yönelik adımlar attığımız gibi onların da yaşam koşullarını iyileştirici adımlar atacağız. Uyguladığımız Orta Vadeli Programın başarıya ulaşmasıyla birlikte oluşacak refah artışında toplumun tüm kesimleri gibi tabii ki emeklilerimiz de payını alacaktır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizin hak ettikleri refah düzeyine ulaşmaları için gayret göstereceğiz.''

EMEKLİ ZAMMI 2024 SON DAKİKA HABERİ: SSK ve Bağkur en düşük emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman yapılacak? İşte hesaplama ekranı

BAKAN IŞIKHAN: EMEKLİ MAAŞI ZAMMI ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR!

Emekli maaşı zammı için Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çalışma yapılması talimatını verdi. Toplu sözleşme sürecinin sonuçlanması sonrası 2 Bakanlık emekliye zam düzenlemesi için çalışmalarını hızlandırdı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçe, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da teknik olarak çalışmayı yürütüyor. Taslak çalışmanın netleşmesi sonrası düzenleme kamuoyu ile paylaşılacak.

Emekli maaşlarıyla ilgili son açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi.

Bakan Vedat Işıkhan, çalışmaların sürdüğünü belirterek "Çalışma tamamlandığında Sayın Cumhurbaşkanımıza sunulacaktır. İktidarımız boyunca emeklilerimizi, işçilerimizi, memurlarımızı enflasyona ezdirmedik. Bundan sonra da aynı anlayışla devam edeceğiz.

Emeklilerimiz bizim için çok önemlidir. Zira yıllarca ülkemizin üretimine, çalışma hayatına katkı sağlamışlardır. Bu bakımdan emeklilerimiz için düzenlemeler yapmak hükümetimizin temel politikalarından biridir.'' dedi.

EMEKLİ ZAMMI 2024 SON DAKİKA HABERİ: SSK ve Bağkur en düşük emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman yapılacak? İşte hesaplama ekranı

"EMEKLİ ZAMMI İÇİN CİDDİ BİR ÇALIŞMA YAPILIYOR"

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, planlanan emekli zammı için "Bütçe dengesini bozmadan, bu imkanları nasıl sağlayabiliriz, ciddi nitelikli bir çalışma yapılıyor. Ekim veya kasım ayı içeresinde tamamlanıp Meclise intikal ederse biz de bu konuda hızlı bir çalışmayı ortaya koyacağız. Hazine ve Maliye ile Çalışma Bakanlığımız bu konuda büyük bir gayret gösteriyor." dedi.

Partisinin Meclis çalışmalarına ilişkin bilgi veren AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, şunları kaydetti:

"Bu iki bakanlığın bürokrasisi çalışmalarını yürütüyor. 6 Şubat depremiyle beraber merkezi bütçeden AFAD Başkanlığımıza ve Çevre Şehircilik Bakanlığımıza aktarılan 765 milyar TL civarında bir bütçe vardı. Meclis kapanmadan önce ek bütçeyi çıkarmıştık; 1 trilyon 119 milyar TL. Yine borçlanma limitlerini artırmıştık. Bütçenin dengesini bozmadan; nasıl bir miktar ortaya çıkabilir, şu anda çalışma devam ediyor."

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